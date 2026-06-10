La lucha por encontrar otro fabricante ante la salida de Alpine del WEC

La 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans tiene una importancia particular para Alpine, cuyo programa Hypercar llegará a su fin al término del Campeonato Mundial de Resistencia 2026. Sin embargo, dentro de la operación respaldada por Signatech y dirigida por Philippe Sinault, no existe intención de rendirse.

Aunque Le Mans se está tratando actualmente como un paréntesis y sigue siendo el único foco del equipo, asegurar el futuro del proyecto es una gran prioridad. Los rumores se han intensificado en las últimas semanas, lo que ha llevado a Sinault a aclarar la situación actual y cualquier posible evolución.

"Lo que puedo decir es que todo el mundo está plenamente comprometido con asegurar que haya un futuro", dijo a Motorsport.com. "Y cuando digo todo el mundo, eso incluye a Alpine junto a nosotros. Estamos tratando de encontrar soluciones porque tenemos un futuro compartido que construir, ya sea nosotros en el lado operativo, o Viry-Chatillon con sus capacidades para desarrollar y gestionar un programa de tren motriz de resistencia.

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"Nuestro deseo colectivo es continuar, eso está claro, y mi objetivo personal es continuar con el mismo equipo. Estamos trabajando en ello y dedicándole mucho tiempo. Ahora mismo, hemos puesto las cosas en pausa, pero después de Le Mans seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución."

Figura clave en el regreso de Alpine a la resistencia en 2013, Sinault entiende la complejidad del desafío y no hace promesas.

"Naturalmente soy bastante cauto, siempre", dijo. "En cualquier caso, no soy lo bastante optimista como para decir que las cosas definitivamente avanzarán."

Sin embargo, el francés también sabe que lo que Signatech ha construido junto a Alpine le ha dado a la organización un nivel de legitimidad que podría resultar decisivo para convencer a otro fabricante de tomar el relevo de Renault Group.

"Hay interés, y eso es satisfactorio porque en un momento estábamos un poco preocupados", admitió. "Pero ahora tenemos la posibilidad de presentar escenarios en los que podríamos continuar."

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg Photo by: Marc Fleury

El respaldo de un fabricante sigue siendo esencial

Todos esos escenarios dependen de alcanzar un acuerdo con un fabricante, ya que Sinault no ve ninguna otra vía viable para seguir adelante.

"Sea quien sea en Hypercar, necesitamos el respaldo de un fabricante", explicó. "Estamos en contacto regular con el ACO, y ellos también nos han mostrado su apoyo. Nos mantenemos informados mutuamente."

El objetivo es claro: encontrar un fabricante dispuesto a hacerse cargo del Alpine A424 y convertirlo en la base de su propio programa, con una serie de evidentes cambios cosméticos necesarios, empezando por las distintivas luces traseras en forma de flecha A.

"Si aplicamos el reglamento tal como está escrito, tendríamos que volver a homologar el coche", confirmó Sinault. "Ese es el verdadero tema.

"Está el aspecto humano porque el equipo es fuerte. Lo hemos construido y hemos alcanzado un nivel de madurez en el que ofrece de forma constante un trabajo de alta calidad y todo lo necesario para ser competitivo. Luego está el equipamiento que tenemos, que hemos desarrollado con éxito con el tiempo. Por eso compartimos genuinamente este deseo de continuar juntos con las herramientas que tenemos hoy."

Aunque recientemente mucha atención se ha centrado en un posible interés desde Asia, no hay nada en esta etapa que sugiera que la supervivencia del programa dependa necesariamente de esa región. No ha surgido un solo nombre como claro favorito.

"Tenemos varios contactos", concluyó Sinault cuando se le preguntó específicamente por BYD. "No es solo ese fabricante. Hay otros con los que también estamos hablando."