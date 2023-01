Andretti-Wayne Taylor Racing quieren correr Le Mans con Acura

Cargar reproductor de audio

Wayne Taylor Racing y Andretti Autosport han iniciado su colaboración en el Campeonato IMSA SportsCar para la temporada 2023, pero en un futuro próximo también estarán en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

Así se desprende de la rueda de prensa celebrada en Daytona durante el fin de semana de pruebas Roar Before the 24 que precede a la carrera de 24 horas del próximo fin de semana, en la que el Acura ARX-06 LMDh gestionado por los dos equipos estadounidenses hizo su debut en pista.

Está claro que una entrada en el Campeonato del Mundo tendría un gran valor mediático y deportivo para ambas escuderías, así como para Honda, cuya marca estadounidense de coches deportivos Acura actualmente sólo participa en la IMSA.

Pero gracias a la convergencia de las normativas IMSA y FIA WEC/ACO, los prototipos LMDh ahora también podrán competir en las principales series de resistencia, por lo que WTR-Andretti ya se está organizando.

#10 Konica Minolta Acura ARX-06, Acura ARX-06, GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Le Mans es una de las carreras más importantes del automovilismo, así que por supuesto que queremos ir allí. La colaboración con Andretti nos aporta mucho, desde experiencia hasta espacio para trabajar. Es un equipo con gran pasión y dedicación que puede beneficiar al mundo de las carreras de resistencia, en el que he estado involucrado toda mi vida", explicó Wayne Taylor.

"Así que es una colaboración fantástica para todos nosotros en Wayne Taylor Racing y HPD, porque como saben esta nueva fórmula de regulación ha empezado tarde y el tiempo pasa rápido. Necesitamos la ayuda de todos, también porque a partir del año que viene tendremos dos coches".

Una de ellas podría ser en el inicio del WEC, ¿cómo lo hará Cadillac este año? Por ahora es demasiado pronto para decirlo, pero el trabajo para organizarlo ya está en marcha.

"No es ningún secreto que las carreras de resistencia y la IMSA estaban ausentes de nuestras actividades, así que con la llegada de estas nuevas normas llegó la oportunidad perfecta que habíamos estado esperando. Cuando Wayne me llamó para iniciar la colaboración, no se me ocurrió nada mejor", dice Andretti.

"Estamos entusiasmados con esta nueva aventura y queremos crecer juntos. El objetivo común es ir a Le Mans, eso lo digo seguro. Está claro que todo el equipo Andretti quiere ponerse a prueba a nivel mundial, por lo que las 24 horas de Le Mans son una de las carreras más importantes de todas, así que sin duda iremos allí.

#10 Konica Minolta Acura ARX-06 Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Para un equipo que siempre ha estado comprometido con su país de origen, habrá que trabajar mucho para tener un hogar en el Viejo Continente. Pero aquí Andretti revela que los planes ya están en marcha.

"Correr en Le Mans significa que también participaremos en el FIA WEC, ya que forma parte de su calendario. Estableceremos una base en Europa, la estamos creando y organizando para formar un equipo dedicado al Campeonato del Mundo para las próximas temporadas.

"Honda no tenía un papel concreto, empezamos nuestra colaboración y luego se lo comunicamos. Una vez más, buscamos el prototipo adecuado y esperamos la oportunidad de entrar en la categoría".

"El momento es perfecto. Venir con un equipo como WTR, que ha ganado esta carrera tantas veces, es una gran oportunidad, es ideal. Les dejaremos hacer su trabajo dándoles el máximo apoyo, para crecer juntos de cara al futuro".