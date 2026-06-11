BMW satisfecha con la pole position histórica para las 24 Horas de Le Mans 2026

La definición de la Hyperpole para las 24 Horas de Le Mans 2026 quedará marcada por el drama donde BMW se llevó la pole tras una sanción a Cadillac tras una batalla milimétrica donde la marca americana se había colocado en la cima, pero una posterior resolución de los comisarios devolvió la sonrisa definitiva a la marca bávara en medio de la confusión generalizada.

Dries Vanthoor, a los mandos del #15 BMW M Hybrid V8, detuvo el crono inicialmente en 3'22"564, superando los registros del año pasado. En un cierre de infarto, Jack Aitken (Cadillac) le arrebató provisionalmente la gloria por apenas 5 milésimas de segundo. Sin embargo, tras la revisión de los comisarios, BMW recuperó la pole position, desatando el júbilo en el box alemán.

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Las voces del éxito histórico

El liderato de la marca no ocultó su orgullo ante este hito sin precedentes. En ese sentido, Andreas Roos, director de BMW M Motorsport, calificó el día como un éxito rotundo al declarar que vivieron:

"Una sesión de clasificación fantástica para las 24 Horas de Le Mans; no podría haber ido mejor. El solo hecho de meter los cuatro coches en la Hyperpole 2 ya fue un gran éxito en sí mismo. ¡Pero haber asegurado ahora la primera pole position de BMW M Motorsport en Le Mans es simplemente fantástico!".

Asimismo, Roos destacó la actitud del piloto belga en la pista. "Felicitaciones a Dries Vanthoor por una vuelta brillante y muchas gracias a todos los que han trabajado en este proyecto a lo largo de los años. Este es un premio fantástico para sus esfuerzos. Disfrutaremos viendo nuestro BMW M Hybrid V8 en lo más alto de la parrilla el sábado. Pero ahora nos enfocamos completamente en la preparación de la carrera".

Por su parte, el gran protagonista, Dries Vanthoor, no escondió su felicidad tras haberse quedado muy cerca en la edición anterior.

"¡Estoy súper feliz de estar en la pole en Le Mans! Este es un evento tan grandioso, y estar en la pole aquí ahora, dándole a todos en el equipo lo que se merecen, es increíble".

No obstante, el piloto del prototipo número 15 se mostró cauto de cara al fin de semana. "Nuestro objetivo es ganar la carrera, por lo que debemos mantenernos limpios durante las 24 horas para estar justo ahí el domingo".

Finalmente, Vincent Vosse, director del equipo BMW M Team WRT, asumió el resultado con una mezcla de asombro y reconocimiento hacia sus rivales directos.

«¡Es una gran sorpresa! Estoy muy feliz de estar en la pole position por primera vez en Hypercar. Lo acepto, por supuesto, ¡pero al mismo tiempo felicito a Cadillac y a Jack Aitken por dar un gran espectáculo!".