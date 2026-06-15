Cadillac admite que la victoria en Le Mans era poco probable, pero lamenta un costoso FCY
El fabricante estadounidense se quedó sin podio en Le Mans, ya que el #38 abandonó y el #12 se vio perjudicado por un FCY tardío
Norman Nato lamentó el momento de la entrada de un full-course yellow tardío en las 24 Horas de Le Mans, pero dijo que Cadillac no habría podido vencer a Toyota para lograr la victoria de todos modos.
El Cadillac V-Series.R #12 oficial de Jota, compartido por Nato, Will Stevens y Louis Deletraz, terminó cuarto en la cita estelar del World Endurance Championship, a solo 32.8 s del Toyota TR010 #7 ganador de la carrera.
Nato marchaba en una tercera posición neta detrás de los dos Toyota cuando se desplegó el FCY con apenas otras tres horas por disputar debido a un Aston Martin Vantage GT3 detenido en pista.
Con poco combustible restante en el Cadillac #12, el francés tuvo que entrar en boxes para una rápida recarga. Pero la carrera volvió a bandera verde poco después de que entró al pitlane, haciéndole perder una buena cantidad de tiempo en comparación con sus rivales. En cambio, el Toyota #7, que entró en boxes en la misma vuelta, completó su parada bajo condiciones de FCY, mientras que tanto el Toyota #8 como el BMW #20 entraron antes de la neutralización.
Además, debido al reglamento, Nato se vio obligado a llevar el coche de vuelta a boxes en la siguiente vuelta para un servicio completo, donde entregó el coche a su compañero de equipo Stevens.
El británico volvió a pista en cuarta posición y redujo a la mitad un déficit de 25 segundos respecto al Toyota #8 durante el resto de la carrera, pero la tripulación del Cadillac #12 finalmente se quedó sin un puesto en el podio.
“Hemos estado luchando desde el principio hasta el final para ganar la carrera. Está claramente demostrado que hemos progresado mucho en comparación con el año pasado”, dijo Nato a Motorsport.com.
“Es decepcionante no estar en el podio. Obviamente, hemos tenido muy mala suerte con el full course yellow, el último, en el que hemos perdido unos 40 segundos. Tuvimos que hacer una parada de emergencia en boxes.
“A partir de ahí, a tres horas del final, fue el peor momento para tener este full course yellow. Cuando entré en boxes, volvieron a bandera verde, así que perdimos unos 40 segundos. Realmente comprometió nuestra carrera desde ese momento, porque después de eso no hubo full course yellow ni safety car ni nada.
“Así que básicamente era solo cuestión de ritmo si queríamos volver, pero estábamos unos 20 segundos por detrás.
“Sabíamos que Toyota era un poco mejor que nosotros en degradación de neumáticos, especialmente cuando las condiciones de pista eran calurosas. Es frustrante porque siento que merecemos estar en el podio hoy y no lo estamos. Pero es lo que hay.
“Hemos demostrado casi hasta el final que estábamos en posición de ganar la carrera, así que claramente es un paso adelante en comparación con el año pasado, así que lo intentaremos de nuevo el próximo año.”
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken
Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Cadillac emergió como un serio aspirante a la victoria con sus dos coches de temporada completa, pero después de que el coche #38 abandonara en las primeras horas del domingo debido a problemas de dirección asistida, se quedó con solo un coche en la lucha por el liderato.
A pesar de que el Cadillac #12 seguía rodando con fuerza en las etapas finales, Nato cree que vencer a Toyota por la victoria habría sido en última instancia difícil.
Cuando se le preguntó en qué posición habría terminado la carrera sin el inoportuno FCY final, dijo: “Creo que habríamos sido P2. No creo que hubiéramos estado [en la lucha] por la victoria, pero P2 [era posible].
“No sé exactamente las cifras, pero perdimos entre 25 y 35 segundos, si no 40 segundos, y miren las diferencias al final de la carrera.
“Nos puso en una situación en la que simplemente tuvimos que empujar como locos al final, pero la diferencia era demasiado grande.
“Así que creo que habría sido entre P2 y P3. Por la victoria, no lo creo. Pero al final, nunca lo sabremos. Quizá también habríamos presionado a Toyota. En ese caso, empiezas a cometer errores.
“Al final, el #7 tuvo un poco de suerte en cierto modo, ya que logró estar solo al frente con aire limpio.”
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