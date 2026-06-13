Los fabricantes de Hypercar podrán desarrollar sistemas híbridos a espera de las reglas del 2030

Los fabricantes seguirán siendo libres de desarrollar sus propios chasis y sistemas híbridos cuando la categoría Hypercar del World Endurance Championship avance hacia el reglamento LMDh para 2030.

Las nuevas regulaciones que se implantarán tras el final del periodo de homologación de los coches actuales prohibirán la tracción a las cuatro ruedas actualmente permitida por las reglas de Le Mans Hypercar y establecerán que la potencia híbrida solo podrá recuperarse y devolverse a la pista a través del eje trasero como los LMDh.

Pero la FIA y el Automobile Club de l’Ouest, que codirigen el WEC, han revelado que los participantes en Hypercar no estarán obligados a desarrollar un coche en torno a una estructura de chasis proporcionada por uno de los cuatro constructores de LMDh con licencia.

Tampoco tendrán que usar el sistema híbrido estándar desarrollado por Bosch, Fortescue Zero [antes WAE Technologies] y Xtrac.

El director de tecnología de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, dijo: “Esto es muy importante para algunos de nuestros fabricantes que quieren promover su propia tecnología para la batería o el sistema híbrido.

“Habrá una plataforma, pero dos caminos para llegar a ella: una manera es hacer lo que ya se hace en LMDh con piezas comunes y la otra vía es un diseño completamente a medida.

“Pero esto sería con las mismas limitaciones regulatorias tecnológicas: las especificaciones técnicas serían las mismas”.

Los fabricantes tendrán libertad para desarrollar sus propios sistemas de propulsión híbridos o utilizar componentes ya existentes. Photo by: Marc Fleury

Mestelen Pinon también reveló que a un fabricante que utilice un chasis comercial se le permitirá desarrollar su propio sistema híbrido.

Pero explicó que un fabricante no podrá construir su propio chasis y usar el sistema híbrido estándar.

Mestelan Pinon y el director técnico del ACO, Thierry Bouvet, insinuaron que podrían permitirse más libertades a los participantes de Hypercar que utilicen una estructura comercial.

Otros cambios en el reglamento de Hypercar para 2030 darán más margen a los fabricantes para incorporar rasgos de estilo en sus coches.

Pero habrá más restricciones aerodinámicas en la parte inferior de los coches: el plan es introducir un piso y un difusor trasero comunes.

“Lo más importante es ofrecer más flexibilidad para el diseño exterior, la carrocería superior; ese es el espíritu”, dijo Mestelan Pinon.

También habrá un aumento de potencia de 20kW (26bhp) respecto al máximo actual de 520kW (697bhp).

El peso mínimo aumentará con las nuevas normas. Photo by: Marc Fleury

El aumento vendrá a través del elemento de combustión interna del tren motriz.

El peso mínimo aumentará de 1030 a 1040kg.

Las nuevas reglas de Hypercar estarán en vigor durante cinco años y no se permitirán evoluciones de rendimiento en ese periodo salvo cuando se demuestre un déficit significativo de velocidad.

Mestelan Pinon y Bouvet subrayaron que las nuevas regulaciones anunciadas el viernes en la tradicional conferencia de prensa del ACO previa a las 24 Horas de Le Mans aún deben desarrollarse en detalle.

Bouvet afirmó que el anuncio solo representaba “directrices” y que las regulaciones definitivas se formularán durante la segunda mitad de la temporada en grupos de trabajo técnicos en los que participarán los fabricantes.

La FIA y el ACO han consolidado su intención de tener coches impulsados por hidrógeno en la parrilla de Hypercar y luchando por la victoria absoluta a partir de 2030, cuando entren en vigor las nuevas reglas.

Se permitirá que el hidrógeno líquido alimente tanto motores de combustión interna como pilas de combustible que impulsen motores eléctricos.

El peso mínimo para la maquinaria de hidrógeno será de 1200kg y se empleará una Equivalencia de Tecnología para igualar el rendimiento con los coches de propulsión convencional.

Ya se han detallado las normas para los coches de hidrógeno en el WEC. Photo by: JEP / Motorsport Images

Este fue el término utilizado cuando la maquinaria impulsada por gasolina y diésel competía entre sí en el WEC bajo las regulaciones de fórmula de combustible introducidas en 2014.

La FIA y el ACO no quisieron pronunciarse sobre si esperan tener algún coche de hidrógeno en la parrilla en 2030.

Toyota ha sido el mayor defensor del combustible alternativo y ya tiene en funcionamiento un coche de pruebas basado en su actual TR010 HYBRID LMH.

Su TR LH2 rodó en público por primera vez el jueves cuando salió al Circuit de la Sarthe con el vicepresidente de Toyota Racing y triple ganador de Le Mans Kazuki Nakajima al volante.

El impulso hacia un conjunto común de regulaciones en Hypercar se anunció en Le Mans el año pasado, cuando la vida de la categoría Hypercar se amplió dos años desde finales de 2029.

El anuncio pareció descarrilar los planes de tener coches de hidrógeno compitiendo en igualdad de condiciones con la maquinaria de gasolina.

Se había previsto un reglamento completamente nuevo para 2030, con coches de hidrógeno incorporándose a esas regulaciones uno o dos años antes.