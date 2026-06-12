24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida completa
Descubre cómo se alinearán los 62 coches en la parrilla para la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans
BWM comenzará las 24 Horas de Le Mans desde la pole position por primera vez después de que Dries Vanthoor encabezara la sesión Hyperpole 2.
Vanthoor marcó un mejor tiempo de 3m22.564s en el BMW M Hybrid V8 #15 inscrito por el equipo oficial WRT, superando al Cadillac V-Series.R #12 de Jota, pilotado por Will Stevens, por más de medio segundo para hacerse con el primer puesto.
Inicialmente, Cadillac había obtenido la pole position en el Circuit de la Sarthe después de que Jack Aitken superara a Vanthoor por apenas 0.005s en el coche #38. Sin embargo, la vuelta más rápida de Aitken fue posteriormente eliminada ya que había "incumplido las instrucciones del director de carrera al salir del carril de trabajo para incorporarse al carril rápido antes de estar autorizado para hacerlo”. Fue relegado al 10º puesto de la parrilla.
Alpine comenzará su última carrera en Le Mans en tercera posición, mientras que el BMW #15 se alineará cuarto en la parrilla.
El Ferrari mejor clasificado será el 499P #51 en octava posición, mientras que los dos Toyota TR010 Hybrid tomarán la salida desde la novena y la décima posición, respectivamente.
Mientras tanto, la parrilla de LMP2 estará encabezada por el Oreca 07 #19 de IDEC Sport después de que el coche #29 de Forestier by Panis, que se había clasificado en pole, fuera relegado una posición en la parrilla por obstaculizar a otro coche en la clasificación.
El Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing, clasificado por Mattia Druddi, saldrá desde la pole position en la clase LMGT3.
La carrera comenzará a las 4pm hora local el sábado 13 de junio.
Parrilla
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Tiempo
|Km/h
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|
3'22.564
|242.163
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|
+0.514
3'23.078
|241.550
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|
+1.056
3'23.620
|240.907
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|
+1.200
3'23.764
|240.737
|5
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|
+1.214
3'23.778
|240.720
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|
+1.259
3'23.823
|240.667
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|
+2.165
3'24.729
|239.602
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|
+2.517
3'25.081
|239.191
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|
+3.552
3'26.116
|237.990
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|
+4.301
3'26.865
|237.128
|11
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|
+1.440
3'24.004
|240.454
|12
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|
+1.541
3'24.105
|240.335
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|
+1.558
3'24.122
|240.315
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|
+1.704
3'24.268
|240.143
|15
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|
+2.014
3'24.578
|239.779
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|
+2.414
3'24.978
|239.311
|17
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|
+2.931
3'25.495
|238.709
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|
+3.096
3'25.660
|238.517
|19
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.678
3'33.242
|230.037
|20
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.291
3'32.855
|230.455
|21
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|
+10.946
3'33.510
|229.748
|22
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.014
3'33.578
|229.675
|23
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.064
3'33.628
|229.621
|24
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.138
3'33.702
|229.542
|25
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.151
3'33.715
|229.528
|26
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|
+11.716
3'34.280
|228.922
|27
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.128
3'34.692
|228.483
|28
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.474
3'35.038
|228.115
|29
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|
+12.946
3'35.510
|227.616
|30
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|
+13.124
3'35.688
|227.428
|31
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|
+13.418
3'35.982
|227.118
|32
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|
+14.855
3'37.419
|225.617
|33
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|
+22.133
3'44.697
|218.309
|34
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|
+18.889
3'41.453
|221.507
|35
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|
+20.175
3'42.739
|220.229
|36
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|
+20.292
3'42.856
|220.113
|37
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|
+20.987
3'43.551
|219.429
|38
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
+29.869
3'52.433
|211.044
|39
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+30.848
3'53.412
|210.158
|40
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|
+31.050
3'53.614
|209.977
|41
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|
+31.305
3'53.869
|209.748
|42
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|
+31.837
3'54.401
|209.272
|43
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|
+32.091
3'54.655
|209.045
|44
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+32.113
3'54.677
|209.026
|45
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
+32.324
3'54.888
|208.838
|46
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|
+33.046
3'55.610
|208.198
|47
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|
+33.102
3'55.666
|208.148
|48
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|
+32.189
3'54.753
|208.958
|49
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|
+32.207
3'54.771
|208.942
|50
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|
+32.439
3'55.003
|208.736
|51
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+32.611
3'55.175
|208.583
|52
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|
+32.750
3'55.314
|208.460
|53
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|
+35.098
3'57.662
|206.400
|54
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
+35.160
3'57.724
|206.346
|55
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|
+35.212
3'57.776
|206.301
|56
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+35.427
3'57.991
|206.115
|57
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
+35.545
3'58.109
|206.013
|58
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
+35.831
3'58.395
|205.766
|59
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|
+36.788
3'59.352
|204.943
|60
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
+37.028
3'59.592
|204.738
|61
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
+37.694
4'00.258
|204.170
|62
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
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