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WEC 24 Horas de Le Mans

24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida completa

Descubre cómo se alinearán los 62 coches en la parrilla para la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Coches alineados

BWM comenzará las 24 Horas de Le Mans desde la pole position por primera vez después de que Dries Vanthoor encabezara la sesión Hyperpole 2.

Vanthoor marcó un mejor tiempo de 3m22.564s en el BMW M Hybrid V8 #15 inscrito por el equipo oficial WRT, superando al Cadillac V-Series.R #12 de Jota, pilotado por Will Stevens, por más de medio segundo para hacerse con el primer puesto.

Inicialmente, Cadillac había obtenido la pole position en el Circuit de la Sarthe después de que Jack Aitken superara a Vanthoor por apenas 0.005s en el coche #38. Sin embargo, la vuelta más rápida de Aitken fue posteriormente eliminada ya que había "incumplido las instrucciones del director de carrera al salir del carril de trabajo para incorporarse al carril rápido antes de estar autorizado para hacerlo”. Fue relegado al 10º puesto de la parrilla.

Alpine comenzará su última carrera en Le Mans en tercera posición, mientras que el BMW #15 se alineará cuarto en la parrilla.

El Ferrari mejor clasificado será el 499P #51 en octava posición, mientras que los dos Toyota TR010 Hybrid tomarán la salida desde la novena y la décima posición, respectivamente.

Mientras tanto, la parrilla de LMP2 estará encabezada por el Oreca 07 #19 de IDEC Sport después de que el coche #29 de Forestier by Panis, que se había clasificado en pole, fuera relegado una posición en la parrilla por obstaculizar a otro coche en la clasificación.

El Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing, clasificado por Mattia Druddi, saldrá desde la pole position en la clase LMGT3.

La carrera comenzará a las 4pm hora local el sábado 13 de junio.

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Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Tiempo Km/h
1
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

3'22.564

 242.163
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R

+0.514

3'23.078

 241.550
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

+1.056

3'23.620

 240.907
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8

+1.200

3'23.764

 240.737
5
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R

+1.214

3'23.778

 240.720
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

+1.259

3'23.823

 240.667
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie

+2.165

3'24.729

 239.602
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

+2.517

3'25.081

 239.191
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+3.552

3'26.116

 237.990
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

+4.301

3'26.865

 237.128
11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie

+1.440

3'24.004

 240.454
12
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P

+1.541

3'24.105

 240.335
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

+1.558

3'24.122

 240.315
14
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid

+1.704

3'24.268

 240.143
15
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid

+2.014

3'24.578

 239.779
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

+2.414

3'24.978

 239.311
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

+2.931

3'25.495

 238.709
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

+3.096

3'25.660

 238.517
19
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson

+10.678

3'33.242

 230.037
20
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson

+10.291

3'32.855

 230.455
21
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson

+10.946

3'33.510

 229.748
22
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson

+11.014

3'33.578

 229.675
23
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson

+11.064

3'33.628

 229.621
24
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson

+11.138

3'33.702

 229.542
25
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson

+11.151

3'33.715

 229.528
26
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson

+11.716

3'34.280

 228.922
27
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson

+12.128

3'34.692

 228.483
28
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson

+12.474

3'35.038

 228.115
29
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson

+12.946

3'35.510

 227.616
30
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson

+13.124

3'35.688

 227.428
31
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson

+13.418

3'35.982

 227.118
32
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson

+14.855

3'37.419

 225.617
33
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson

+22.133

3'44.697

 218.309
34
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson

+18.889

3'41.453

 221.507
35
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson

+20.175

3'42.739

 220.229
36
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson

+20.292

3'42.856

 220.113
37
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson

+20.987

3'43.551

 219.429
38
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

+29.869

3'52.433

 211.044
39
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

+30.848

3'53.412

 210.158
40
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3

+31.050

3'53.614

 209.977
41
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3

+31.305

3'53.869

 209.748
42
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

+31.837

3'54.401

 209.272
43
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

+32.091

3'54.655

 209.045
44
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo

+32.113

3'54.677

 209.026
45
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+32.324

3'54.888

 208.838
46
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R

+33.046

3'55.610

 208.198
47
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

+33.102

3'55.666

 208.148
48
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

+32.189

3'54.753

 208.958
49
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3

+32.207

3'54.771

 208.942
50
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

+32.439

3'55.003

 208.736
51
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

+32.611

3'55.175

 208.583
52
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

+32.750

3'55.314

 208.460
53
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

+35.098

3'57.662

 206.400
54
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+35.160

3'57.724

 206.346
55
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

+35.212

3'57.776

 206.301
56
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo

+35.427

3'57.991

 206.115
57
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo

+35.545

3'58.109

 206.013
58
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+35.831

3'58.395

 205.766
59
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

+36.788

3'59.352

 204.943
60
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+37.028

3'59.592

 204.738
61
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+37.694

4'00.258

 204.170
62
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

 

  
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