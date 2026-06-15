Ferrari dice que la parrilla de Hypercar estaba “desequilibrada” desde el Día 1 en Le Mans

Ferrari dice que su deslucido rendimiento en las 24 Horas de Le Mans de 2026 se debió a un campo “desequilibrado”, en una pulla directa al sistema de Balance of Performance que rige la clase Hypercar.

La Scuderia llegó al fin de semana como vigente triple ganadora de Le Mans, pero nunca pareció estar en la lucha por un gran resultado tras sufrir por falta de velocidad durante los entrenamientos y la clasificación.

El mejor de los tres prototipos LMH de Ferrari, el #51 499P compartido por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, terminó la carrera en quinta posición, a más de dos minutos del vencedor, el #8 Toyota GR010 Hybrid.

Mauro Barbieri, jefe de diseño de resistencia de Ferrari, sugirió que el fabricante italiano se vio perjudicado por un BoP inferior en Le Mans, sin mencionar explícitamente el sistema.

Los pilotos, equipos y fabricantes tienen prohibido hablar directamente sobre el BoP según el reglamento deportivo, mientras que los datos reales del BoP para cada carrera también se mantienen en secreto para el público.

“Creo que ya estaba claro desde el día de pruebas, quizá incluso antes, que el campo estaba desequilibrado y que nosotros no estábamos entre los de mejor rendimiento”, dijo Barbieri.

“Probamos todo lo que pudimos durante la semana, diferentes filosofías de puesta a punto para intentar cerrar la brecha. Realmente no pudimos encontrar nada tan importante como para cerrar una brecha así.

“También durante la carrera, intentamos hacer dobles stints con los neumáticos, triples stints con los neumáticos, alargar los stints e ir a máximo ataque. [Probamos] diferentes especificaciones de neumáticos según la hora del día, diferentes combinaciones. Pero de nuevo, la brecha que teníamos respecto a los tres mejores fabricantes era demasiado grande.

“Además, los pilotos empujaron muchísimo durante 24 horas, asumiendo enormes riesgos. Ya vimos desde las primeras horas que tuvimos contactos con las otras categorías, con otros coches. Es lo que hay, creo que podemos mantener la cabeza bien alta, porque al final hicimos una buena carrera.”

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Excepto por una colisión con el coche LMP2 de Proton en la quinta hora, por la que Pier Guidi recibió una penalización de drive-through, el Ferrari #51 disfrutó de una carrera sin problemas, y el déficit respecto a la cabeza se debió por completo a la falta de ritmo.

Barbieri subrayó que Ferrari ejecutó una carrera perfecta en Le Mans, sugiriendo que el quinto puesto era lo máximo que podía lograr dadas las limitaciones.

“Desde el día de pruebas, vimos que había siete coches por delante”, dijo. “Probablemente dos más, teniendo en cuenta que los dos Alpine [eran más rápidos]. Y el hecho de que en lugar de terminar P10, acabáramos P5 con el mejor coche, nos dice que realmente hicimos lo mejor que pudimos.”

Preguntado sobre en qué lugar situaría a Ferrari en la jerarquía, respondió: “Cuarto o quinto [mejor coche]. Creo que estábamos en la pelea con el Alpine. Las últimas seis horas de la carrera mostraron eso porque rodábamos con un ritmo muy similar al del #35 Alpine, que al final pudo adelantar al #83 [AF Corse Ferrari cliente]. Los coches que estaban delante de nosotros al final de la carrera estaban un paso por delante y no pudimos alcanzarlos.”

¿Dónde sufrió Ferrari frente a sus rivales?

A pesar de tener tres coches en la clase principal, Ferrari nunca pudo presentar batalla por una posición de podio.

El Ferrari 499P #50 quedó fuera de la lucha al principio de la carrera por un extintor averiado que provocó una larga visita al garaje, antes de que el coche ganador de 2024 se detuviera en pista el domingo por la mañana por un presunto problema eléctrico.

La entrada satélite #83 de AF Corse, que fue eliminada en la primera clasificación, no logró avanzar al inicio de la carrera, pero gradualmente se metió en el top 10. Un último splash and dash dejó a Robert Kubica, Philip Hanson y Yifei Ye séptimos en la general.

Barbieri dijo que Ferrari no podía haber optado por una estrategia agresiva de undercut como los Toyota, ya que no podía extraer rendimiento del coche rodando con aire limpio.

“Una estrategia como la que hizo Toyota es muy correcta y muy poderosa si tienes el ritmo. Así que si ruedas en aire limpio, puedes ir más rápido que el resto”, explicó Barbieri.

“En nuestro caso, creemos que la mejor manera de intentar cerrar la brecha con los competidores era usar su rebufo.”

Barbieri añadió que Ferrari no estaba sufriendo por falta de velocidad punta y que, en cambio, perdía tiempo en las curvas lentas.

Preguntado si Ferrari confiaba en su ventaja en recta para adelantar coches, añadió: “Exactamente, eso era lo que esperábamos. Pero luego, después de unas pocas vueltas, simplemente no podíamos seguir con ellos. Pero aun así intentamos diversificar un poco las estrategias.”

Añadió: “Estábamos en la pelea [en términos de velocidad punta], pero simplemente el tiempo por vuelta no era lo bastante rápido. [Perdíamos tiempo] principalmente en las curvas lentas, y eso es todo.”