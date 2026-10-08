Ford intensifica sus preparativos para el WEC con un segundo coche de pruebas

Ford ampliará su programa de pruebas LMDh a dos coches a finales de este mes mientras se prepara para su entrada en la categoría Hypercar del World Endurance Championship la próxima temporada.

El fabricante estadounidense ha realizado las tres primeras pruebas de su máquina, aún sin nombre, desarrollada junto con ORECA Motorsport con un solo chasis.

Eso cambiará en Monza cuando un segundo ejemplar entre en funcionamiento como antesala de una prueba centrada en el rendimiento y otra en la resistencia.

Esa estrategia imita la de Ferrari, que introdujo un segundo 499P Le Mans Hypercar ya en la segunda prueba real en circuito de un diseño que ha acabado ganando las 24 Horas de Le Mans tres veces.

El responsable del programa Ford Racing Hypercar, Dan Sayers, dijo: "Para Monza, será uno para el rendimiento mecánico, digamos, y otro para los sistemas de control, y luego a partir de entonces destinaremos uno a las pruebas de resistencia."

Explicó que hasta ahora el foco ha estado en depurar los complicados sistemas de control del prototipo híbrido.

"Hemos sido muy cautelosos para no hacer cambios significativos que pudieran afectar a los resultados que se obtienen de los sistemas de control", dijo.

La llegada del segundo coche, continuó, "hará la vida mucho más fácil porque el equipo de rendimiento tendrá algo en lo que centrarse".

Ford LMDh, Silverstone test Photo by: Ford

La prueba de Monza dará paso a una primera simulación de distancia de Le Mans en el circuito de Aragón, en España, en noviembre.

Ford ha expresado su satisfacción con las primeras pruebas de su LMDh, que está propulsado por un V8 atmosférico de 5,4 litros basado en la arquitectura del Coyote V8 del Mustang.

Rodó por primera vez en el centro de actividades o pista escuela de Paul Ricard el 5 de agosto antes de pasar al circuito completo para tres días de pruebas a lo largo de una semana.

A eso le siguió una prueba de cuatro días en el circuito de Portimao, en Portugal, antes de dos días la semana pasada en Silverstone, que volverá al calendario del WEC por primera vez desde 2019 la próxima temporada.

"Nos marchamos de Ricard y me sorprendió gratamente dónde estábamos", dijo Sayers.

"Primera prueba y ser capaces de hacer las vueltas: rodó y funcionó como esperábamos".

Sayers explicó que el formato intermitente de las pruebas iniciales en Ricard, cerca de la base de ORECA en Signes, resultó inestimable.

"El calendario era un día, saltarse uno, otro día, saltarse cuatro y luego otro día, así que tuvimos mucho tiempo para trabajar en los sistemas de control, analizar los datos y asegurarnos de que progresábamos cada día.

"Fue bastante raro poder hacer eso, así que estuvo bien".

El Ford completó aproximadamente 1300 km en Ricard y una distancia similar en Portimao.

"Portimao estuvo bien: estamos encontrando problemas, áreas que desarrollar, como se hace en las pruebas; simplemente estamos a lo nuestro", dijo Sayers.

En Silverstone, la operación Ford Racing pasó a realizar tandas más largas por primera vez.

El nombre del contendiente de Ford para el WEC de 2027 se revelará en la presentación oficial del coche en Acción de Gracias, más adelante en noviembre.

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