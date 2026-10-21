Noticias

WEC

Genesis confirma a sus seis pilotos para 2027 y apuesta por la continuidad en el WEC

Tras una temporada de debut que ha traído los primeros puntos y la primera pole position en el WEC, Genesis ha decidido confirmar toda la alineación también para 2027. El objetivo es dar continuidad al proyecto Hypercar y transformar las señales de crecimiento mostradas en 2026 en resultados cada vez más constantes.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 21 oct 2026, 13:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Genesis Magma Racing ha elegido el camino de la continuidad para su segunda temporada en el WEC, confirmando a todo su equipo de seis pilotos también para 2027. Una decisión que busca dar estabilidad a un proyecto todavía joven y en crecimiento, pero que en su primer año ya ha mostrado señales alentadoras.

El equipo considera, de hecho, fundamental preservar el trabajo realizado en el primer año de desarrollo del coche y dar continuidad a lo que se está construyendo sin revolucionar la escuadra. Tras el anuncio de la renovación de Dani Juncadella durante el fin de semana de Barcelona, Genesis oficializó así la confirmación de toda la alineación compuesta también por Paul-Loup Chatin, Pipo Derani, Mathieu Jaminet, Mathys Jaubert y André Lotterer.

El objetivo es capitalizar la experiencia acumulada tanto en el plano técnico como operativo y tratar de traducir los primeros destellos de competitividad, como la pole lograda precisamente la semana pasada en Barcelona, en una mayor continuidad en la zona de puntos y empezar a acercarse al podio.

"La continuidad es esencial en esta fase del programa" - explicó el team principal Cyril Abiteboul -. "Los pilotos han acumulado un conocimiento valioso del GMR-001 Hypercar y han construido relaciones sólidas con el grupo técnico. Confirmar la alineación nos permite llevar esta experiencia a 2027, seguir desarrollando el coche de manera eficiente y dar nuevos pasos adelante hacia el objetivo de sumar puntos con ambos coches en cada carrera".

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Foto di: Paul Foster

Genesis demostró de inmediato estar a la altura del desafío en Imola, mientras que el primer resultado en puntos llegó ya en la segunda cita del año, en las 6 Horas de Spa-Francorchamps con el coche número 17, y luego se repitió en Austin. Faltó la continuidad, pero en el WEC hay muchos constructores y el desafío es de los especialmente intensos.

Según el director deportivo Gabriele Tarquini, el crecimiento mostrado a lo largo del año representa la base sobre la que construir el próximo paso, pero también la confirmación de cuánto potencial tiene el equipo de cara al futuro: "Nuestros pilotos conocen el coche, el método de trabajo y los aspectos que debemos mejorar. Además, han desarrollado una relación muy fuerte con todo el equipo".

"La pole de Barcelona fue un hito importante porque demostró cuánto hemos crecido juntos durante nuestra temporada de debut. Creemos que este grupo tiene la experiencia y el potencial para dar otro salto de calidad".

Genesis comunicará más adelante la composición definitiva de las tripulaciones de los dos GMR-001 para 2027, si permanecerán sin cambios como este año, como es presumible, o no, pero la decisión de confirmar en bloque a los seis pilotos ya representa una clara señal en busca de la continuidad.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Toyota responde a los críticos que dudaban de que pudiera ganar en la competitiva era Hypercar del WEC

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Mercedes explica por qué su actualización hizo que su auto fuera más difícil de manejar





Alpine, mejor en clasificación que en carrera: las razones del problema en el A526



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Alpine, mejor en clasificación que en carrera: las razones del problema en el A526





Porsche prueba en Monza el Gen4 de Fórmula E antes de los test de Jarama



Fórmula E



Fórmula E 3 d



Porsche prueba en Monza el Gen4 de Fórmula E antes de los test de Jarama

Más de

Genesis Magma Racing





Genesis Magma Racing se muestra abierta a una futura expansión en IMSA



IMSA



IMSA 21 d



Genesis Magma Racing se muestra abierta a una futura expansión en IMSA





Un choque de eras: Jacky Ickx conduce el Genesis Hypercar



WEC



WEC 4 m



Un choque de eras: Jacky Ickx conduce el Genesis Hypercar





Genesis GMR-001: así se estrena en competición el nuevo LMDh



WEC



WEC 6 m



Genesis GMR-001: así se estrena en competición el nuevo LMDh

Últimas noticias





Genesis confirma a sus seis pilotos para 2027 y apuesta por la continuidad en el WEC



WEC



WEC WEC 17 min



Genesis confirma a sus seis pilotos para 2027 y apuesta por la continuidad en el WEC





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



19 min



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Honda afrontará el GP de Australia con Marini por la baja médica de Joan Mir



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



23 min



Honda afrontará el GP de Australia con Marini por la baja médica de Joan Mir





Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete