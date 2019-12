Historias top 2019, #14: La era del hipercoche toma forma

A pesar de no tener ningún rival real por segundo año consecutivo en las 24 Horas de Le Mans, Toyota se las arregló para hacer que las últimas carreras del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA fueran adecuadamente dramáticas, ya que un pinchazo y algunos cables defectuosos del sensor de presión de los neumáticos impidieron a los pilotos del TS050 Híbrido Nº 7 lo que hubiera sido una bien merecida primera victoria en La Sarthe.

Pero la edición de 2019 del clásico de resistencia francés será probablemente recordada por menos de lo que ocurrió en la pista que las noticias que llegaron un día antes de iniciara la competencia, con el anuncio de que el reglamento del hipercoche del WEC estaba finalmente asegurado después de meses de incertidumbre.

Fue durante la semana de Le Mans en 2018 cuando se reveló por primera vez la visión del Automóvil Club de l'Ouest, haciendo hincapié en los prototipos con estilo de vehículos deportivos de producción, con presupuestos estrictamente limitados, y con la tecnología híbrida permaneciendo en el centro de todo ello. Pero, aparte de Toyota y un par de otros equipos menores en forma de ByKolles y Glickenhaus, no hubo ningún interesado.

Mientras que otros fabricantes, especialmente Aston Martin y McLaren, expresaron su deseo, los meses pasaron sin noticias concretas.

En medio del silencio ensordecedor del ACO, se intensificaron las especulaciones de que se estaban considerando alternativas, incluyendo el uso de la exitosa plataforma DPi del Campeonato IMSA en Estados Unidos, o la creación de un nuevo conjunto de reglas que implicaba coches GTE reforzados. Pero entre bastidores, Aston Martin y otros estaban presionando para que se les permitiera utilizar hipercoches de producción como base para sus nuevas máquinas de competencia, sin querer ir a expensas de la construcción de prototipos a medida.

Al final, el ACO cedió a la presión y en el transcurso de las semanas y meses siguientes se elaboró minuciosamente una normativa de dos niveles que permitiera a los prototipos de apariencia original, y a los vehículos de producción, luchar en igualdad de condiciones. También se estableció que los sistemas híbridos no serían obligatorios.

En Sebring, en marzo, se confirmaron estos cambios y el ACO dijo que esperaba que al menos un fabricante construyera un coche de estas características. Sin embargo, aquellos que habían presionado para que esto sucediera continuaron estancados, y a mediados de mayo todavía existía el peligro real de que, si no se encontraba un rival adecuado para Toyota, se abandonara todo el concepto.

Fue sólo en la semana anterior al inicio de la acción en la pista de Le Mans cuando quedó claro que Aston Martin había decidido finalmente dar el salto, y cuando el anuncio llegó, por fin se dio un suspiro de alivio.

Y así, el escenario estaba preparado para la temporada 2020/21: Toyota, como había planeado todo el tiempo, construiría un sustituto con motor híbrido para el todo-conquistador TS050 Híbrido, tomando la base del concept car GR Super Sport, mientras que el valiente Aston Martin convertiría el Valkyrie en un contendiente no híbrido. Claro que habría una temporada más de dominio de Toyota (de la cual estamos en medio de ahora), pero al menos con la promesa de mejores tiempos por delante.

Dr. Helmut Marko, Consultor del equipo Red Bull Racing, Andy Palmer, Presidente y Director Ejecutivo, Aston Martin Lagonda Ltd., Christian Horner, Director del equipo Red Bull Racing, Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing, Marek Reichman, Vicepresidente Ejecutivo y El Director Creativo, Aston Martin Lagonda Ltd, y David King, Director de Proyectos Especiales de Aston Martin Lagonda Ltd, posan con Aston Martin Valkyrie