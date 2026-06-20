A Jack Doohan ya no le importa lo que piensen otras personas tras su salida de la F1

El ex piloto de Fórmula 1 Jack Doohan ha profundizado en su estado mental "mucho más fuerte", un año después de su degradación en plenta temporada del equipo de F1 Alpine en 2025.

Doohan habló en la víspera de las 24 Horas de Le Mans, en las que participó con Nielsen Racing en la categoría LMP2. El ORECA #24 que compartió con Ed Pearson y David Heinemeier Hansson terminó apenas 18º en su clase en medio de una carrera problemática, después de haber sido clasificado en tercer lugar para la parrilla por el propio Doohan.

Aunque la entrevista con Motorsport.com y la publicación francesa AutoHebdo se centró en su programa de carreras de resistencia, la F1 sí apareció en la conversación. El australiano aludió sutilmente a su angustiosa experiencia en Alpine y a cómo se ha recuperado de ella desde un punto de vista psicológico.

"He estado en algunas situaciones durante los últimos 12, 14 meses en las que me encuentro en un lugar en el que tiene que haber una perspectiva muy, muy amplia de las cosas para realmente superar, digamos sobrepasar, algunos de los entornos en los que he tenido que estar durante este periodo", dijo. "Así que ahora me siento muy cómodo y realmente no me preocupan en absoluto las opiniones o expectativas externas, y está resultando ser una enorme ganancia de mi lado."

Preguntado por Motorsport.com si su dura experiencia en la F1 realmente lo ha hecho más fuerte, Doohan respondió: "Sí, mucho, mucho, mucho, mucho más fuerte. Tiene pros y contras, obviamente, como todo. También hay algunas contras en eso, fuera de las carreras, como en la vida personal, seguro.

"Pero desde una perspectiva de competición, a nivel mental, ha sido una ganancia enorme, enorme, por la que estoy agradecido. Solo necesito intentar gestionar eso fuera de la pista y asegurarme de no convertirme en una persona totalmente plana y monótona, y simplemente ser yo mismo."

#24 Nielsen Racing ORECA 07 Gibson: David Heinemeier Hansson, Edward Pearson, Jack Doohan Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Por lo que se pudo percibir en nuestra interacción de 12 minutos, Doohan está haciendo un buen trabajo en ese sentido.

¿Volveremos a ver al joven de 23 años en la F1, después de que su etapa sin puntos en Alpine terminara tras solo siete grandes premios? Aún tiene un pie en el paddock como piloto reserva de Haas y, lo más importante, insiste en que ahora se encuentra en una posición mental más fuerte para lidiar con la presión inherente al campeonato mundial.

"Realmente disfruto los entornos difíciles, y siento que ahora prosperaría más", consideró Doohan. "Cuanta más variabilidad haya para obtener, digamos, ventajas sobre tus oponentes o sobre otras personas, al haber más factores que se relacionan directamente con tu rendimiento, lo veo como una oportunidad, una ventana para mejorar y estar delante. Y especialmente con el punto en el que estoy ahora, creo que definitivamente estaría feliz de estar en un entorno con mucho más sucediendo, para poder usarlo a mi favor."

Pero si regresara a la F1, el debutante en Le Mans Doohan ya echaría de menos el clásico francés.

"Si vuelvo a la Fórmula 1, va a ser muy complicado de ahora en adelante tener que perderme esta carrera", dijo. "Es una de esas que ahora, ni siquiera la he hecho todavía, pero solo la preparación es algo que querría hacer cada año durante todo el tiempo que pueda a partir de ahora, siendo tan disfrutable.

"Ha sido realmente, realmente genial, y atesoraré los momentos que tengo aquí porque es una experiencia increíble la que estoy afrontando ahora mismo."

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