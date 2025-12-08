El Porsche 963, completamente ausente del WEC para 2026

El Campeonato Mundial de Resistencia ha publicado una lista de 35 autos inscriptos para la temporada 2026, confirmando que Porsche no tendrá presencia en la clase Hypercar.

El fabricante alemán no luchará por la gloria absoluta en el WEC 2026 tras la retirada de su equipo de fábrica Porsche Penske Motorsport y de su equipo cliente Proton Competition.

El futuro de Porsche en la categoría parecía incierto desde octubre, cuando anunció el cierre de su programa oficial en Hypercar en medio de una caída en las ventas de coches de calle.

Proton dejó claro en la final del WEC en Bahréin del mes pasado que no contaba con el financiamiento para expandir sus operaciones a dos coches y así cumplir con los criterios de elegibilidad para fabricantes del campeonato.

Aunque se hizo un esfuerzo tardío para mantener al Porsche 963 en la parrilla en manos de un privado, con Penske involucrado según informes, Proton confirmó la semana pasada que no continuará su programa Hypercar en 2026.

Porsche Penske Motorsport aún conserva una invitación automática para las 24 Horas de Le Mans como recompensa por ganar este año el título GTP de IMSA, pero no puede aceptarla a menos que mantenga una presencia a lo largo del campeonato mundial de ocho fechas.

La salida tanto de PPM como de Proton significa que habrá 17 autos compitiendo en Hypercar la próxima temporada, frente a los 18 de este año.

La salida de Porsche se ha compensado parcialmente con la llegada de la división de lujo de Hyundai, Genesis, que alineará un par de prototipos LMDh GMR-001 basados en Oreca tras un extenso programa de pruebas durante el año.

Andre Lotterer, Pipo Derani y Mathys Jaubert pilotarán el auto número 17 de Genesis, mientras que Daniel Juncadella, Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin compartirán el número 19.

No hay cambios importantes en el resto, con los campeones defensores Ferrari, Toyota, Aston Martin, Cadillac, Alpine y Peugeot manteniendo su presencia en Hypercar el próximo año. Entre ellos, Toyota, BMW, Cadillac y Alpine introducirán mejoras importantes en sus prototipos LMH o LMDh en 2026. En total, ocho marcas competirán por los máximos honores en el WEC en 2026.

Solo habrá una inscripción en la Copa del Mundo FIA para Hypercar, una subcategoría reservada para equipos privados o clientes. El Ferrari 499P número 83 satélite de AF Corse será la única entrada no oficial en la clase superior tras la salida de Proton. El piloto oficial de Ferrari, Yifei Ye, es el único piloto mencionado en el tercer 499P, mientras que el ex piloto de Fórmula 1 Robert Kubica y Phil Hanson aún no han confirmado sus planes para 2026.

Parrilla LMGT3 2026

La categoría LMGT3 seguirá atrayendo 18 inscripciones en 2026, divididas equitativamente entre nueve fabricantes: Aston Martin, Ferrari, BMW, Corvette, McLaren, Mercedes, Ford, Lexus y Porsche.

Sin embargo, habrá varios cambios de equipos en lo que será apenas la tercera temporada de la clase LMGT3 desde su introducción en 2024.

En primer lugar, las Iron Dames, el equipo completamente femenino, dejarán por completo la clase LMGT3, tal como se anunció el mes pasado, con el segundo Porsche 911 GT3 R ahora gestionado bajo el nombre Manthey DK Engineering. Aunque el equipo alemán aún no ha anunciado su alineación completa —el reglamento exige que los equipos nombren solo un piloto en esta etapa— sí ha revelado que el campeón vigente del DTM, Ayhancan Guven, liderará la entrada anteriormente gestionada por Iron Dames.

Por otro lado, Garage59 asumirá la operación del programa LMGT3 de McLaren, ya que United Autosports cambiará su enfoque al desarrollo del programa LMDh del fabricante británico para 2027.

Otro cambio involucra a Aston Martin, con Racing Spirit of Leman dejando la clase LMGT3 tras solo una temporada. El equipo Heart of Racing gestionará ahora ambos Vantage GT3 con su propio nombre.

La denominación Racing Team Turkey regresará a las carreras de autos deportivos al reactivar su colaboración con TF Sport para tomar los derechos conjuntos de denominación del Corvette Z06 GT3.R número 34.

Por último, el Lexus RC F GT3 permanecerá en la parrilla con ASP por otra temporada, con su sucesor —el Toyota GR GT3, revelado la semana pasada— ahora programado para debutar en 2027. El argentino José María López continuará como uno de sus pilotos.

Lista de inscriptos Hypercar WEC 2026

2025 WEC LMGT3 entry list: