WEC Barcelona

Hacia lo desconocido: qué esperar del debut del WEC en Barcelona

Un nuevo circuito para la parrilla de Hypercar y un clima más fresco podrían combinarse para hacer de Barcelona una de las rondas más impredecibles de la temporada

Rachit Thukral

Publicado: 15 oct 2026, 11:45

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Por primera vez en tres años, el Campeonato Mundial de Resistencia visitará un escenario completamente nuevo, con Barcelona como sede de la penúltima ronda de la temporada 2026.

El circuito español hará su debut en el WEC este fin de semana con una carrera convencional de seis horas, en reemplazo de la cita cancelada de los 1812 km de Qatar debido a la guerra en curso en Asia Occidental. El final de temporada también fue trasladado de Bahréin a Monza, que regresa al calendario tras una ausencia de dos años.

Estos cambios han alterado de manera significativa el panorama del campeonato. Ambas carreras europeas entregan menos puntos, con 25 disponibles para el ganador, frente a los 38 que habrían estado en juego en Lusail y Sakhir. Los equipos también deberán adaptarse a dos circuitos que difieren considerablemente de los previstos en el calendario original.

Monza ya ha albergado tres carreras del WEC en la era Hypercar, la más reciente en 2023, por lo que los equipos ya saben qué esperar del escenario italiano. Sin embargo, la mayor incógnita es el Circuit de Barcelona-Catalunya, que sigue siendo un terreno desconocido para los equipos de la máxima categoría.

La historia de Barcelona en el WEC se limita a haber albergado el test Prólogo previo a la temporada 2019-20. Pero el campeonato ha atravesado una transición importante desde entonces, con las cuatro clases que existían en aquel momento - LMP1, LMP2, GTE Pro y GTE Am - dando paso a una estructura simplificada de dos categorías compuesta por Hypercar y LMGT3.

Para los fabricantes de LMGT3, Barcelona no debería representar un gran desafío. Al fin y al cabo, esta pista ya forma parte de la European Le Mans Series y del GT World Challenge Europe. De hecho, WRT (BMW), Garage 59 (McLaren) y AF Corse (Ferrari) compitieron en Barcelona hace apenas dos semanas durante la ronda final de la Sprint Cup del GTWCE. Mercedes, Porsche y Aston Martin también estuvieron representados en la carrera por otros equipos cliente.

Sin embargo, para la mayoría de los fabricantes de Hypercar, Barcelona representa un viaje hacia lo desconocido. Como el circuito no formaba parte del calendario original de 2026, ningún equipo había previsto probar allí este año. Pero, a medida que surgió la posibilidad de que el WEC terminara su temporada en Europa, tres fabricantes organizaron un test privado en Barcelona para el 27 de agosto, poco antes de viajar a Austin para Lone Star Le Mans.

Esos tres fabricantes fueron BMW, Cadillac y Genesis, todos ellos compitiendo con prototipos LMDh. También debe señalarse que Ferrari rodó con una versión inicial del 499P LMH en Barcelona en 2022 durante el desarrollo del coche.

Aquellos fabricantes que no pudieron encajar un test en su programa dependerán principalmente de los simuladores para obtener una primera comprensión del circuito.

En teoría, algunos fabricantes también podrían apoyarse en la experiencia de sus equipos o alianzas de Fórmula 1 para acceder a los datos más recientes de la pista.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse

Photo by: BMW Motorsport

Características del circuito

No es ningún secreto que Barcelona es uno de los circuitos más técnicos de Europa, combinando largas rectas y una amplia variedad de curvas. La larga y rápida curva 3 y la veloz curva 9 son especialmente exigentes para los neumáticos, con cargas laterales sostenidas que contribuyen al aumento de temperatura y a la degradación. Esto podría convertir la gestión de los neumáticos en un factor decisivo en la carrera de seis horas.

Dado que el dominio histórico de Toyota en el Bahrain International Circuit se debió en gran medida a su capacidad para mantener vivos sus neumáticos, el fabricante japonés podría volver a mostrarse fuerte este fin de semana. Aunque el coche ahora conocido como TR010 Hybrid supone una ruptura importante respecto al GR010, todavía conserva el ADN de base de su predecesor.

El WEC correrá en la versión completa de gran premio del trazado y evitará la chicana final, lo que permitirá a los pilotos llevar mucha más velocidad hacia la curva 14 y la larga recta principal.

Uno de los pocos pilotos que ha probado un Hypercar en Barcelona, Sheldon van der Linde, de BMW, ofreció su evaluación del circuito y de los desafíos que podría plantear en la carrera.

"Alta degradación, como esperábamos. Creo que va a ser una carrera difícil en términos de estrategia y de mantener vivos los neumáticos traseros", dijo a Motorsport.com el ex campeón del DTM y ganador de las 12 Horas de Bathurst.

"Todos sabemos que Barcelona es conocida por ser una pista de muy alta degradación, lo que podría favorecer un poco más a otros coches que a nosotros.

"Creo que adelantar será difícil. No es realmente una pista en la que se pueda adelantar muy bien, así que creo que tendremos que apoyarnos en una buena clasificación. [El objetivo es] largar adelante y no necesariamente intentar ganar la carrera, sino simplemente estar en la pelea y estar por delante de Toyota y también de nuestros rivales de Ferrari".

Otro elemento clave es el clima, con pronósticos que apuntan a máximas de 21C y mínimas de 13C en Montmeló. La probabilidad de lluvia sigue siendo alta tanto el sábado como el domingo. Es un cambio marcado respecto al calor que experimentaron los equipos de Hypercar cuando salieron a pista a finales de agosto, cuando las temperaturas de la tarde solían rondar los 30C.

Consultado sobre qué tipo de carrera podía esperarse en Barcelona, Sam Hignett, jefe del equipo Jota Cadillac, dijo: "Podría ser una muy buena carrera en Barcelona y podría ser muy emocionante, siempre que no haga demasiado frío.

"Una de las primeras carreras que hicimos en Spa, cuando hacía demasiado frío, nadie podía llevar los neumáticos a temperatura. Ahora es un neumático mucho mejor, pero todavía necesitamos un poco de temperatura en pista para realmente hacer funcionar el neumático, así que esperemos que esté bien".

¿Cuánto importarán las pruebas?

En las 6 Horas de Fuji del mes pasado, Toyota sugirió que los rivales que ya habían probado previamente en Barcelona podrían disfrutar de una "ventaja de rendimiento" sobre el resto del pelotón.

En respuesta, BMW no negó que el test de un día ya le hubiera dado una "referencia" en Barcelona, pero subrayó que igualmente esperaba que la batalla en Hypercar siguiera siendo cerrada.

Hignett admitió que probar en Barcelona había resultado útil para Cadillac, pero no está seguro de cuánta de la información recopilada en agosto seguirá siendo relevante para una carrera a mediados de octubre.

"Siempre ayuda ir a probar en una pista nueva si podés", dijo. Siempre te da un poco de ventaja, pero particularmente con Barcelona, vamos a estar en una ventana climática muy diferente cuando vayamos a correr allí.

"Con la tribuna de Barcelona y la forma en que proyecta sombra sobre el circuito, la temperatura de la pista varía enormemente, así que se puede sacar muy poco de lo que la gente hizo en ese test.

"Pero es conocimiento, es comprensión cuando no has estado en una pista durante un tiempo. Siempre hay una curva diferente o algo distinto en lo que tienes que pensar y aprender, particularmente desde la perspectiva del piloto".

La lucha por el campeonato

Con la definición del título de esta temporada en Monza ofreciendo solo 25 puntos, no habrá muchas oportunidades para que los equipos recuperen terreno si las cosas salen mal en Barcelona. En 2024, Toyota pudo arrebatarle el título de fabricantes a Porsche con una victoria dominante en la final de Bahréin con puntos extra. Un giro así sería mucho más difícil de concretar en 2026. Por eso, un resultado fuerte en Barcelona podría ser decisivo para las aspiraciones al título de un equipo.

El campeonato llega a la carrera con una situación muy ajustada, con varias tripulaciones ahora de lleno en la pelea. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sebastien Buemi lideran la clasificación de Hypercar tras su victoria con el Toyota #8 en Fuji, con sus compañeros del Toyota #7 - Nyck de Vries, Mike Conway y Kamui Kobayashi - a 10 puntos en el segundo lugar.

Robin Frijns y Rene Rast, que comparten el BMW M Hybrid V8 #20 con van der Linde, han caído al tercer lugar tras no sumar en las dos rondas anteriores. Sin embargo, están a solo 14 puntos de la tripulación del Toyota #8, con todavía 50 puntos en juego en las dos carreras finales.

Un podio en Fuji impulsó al otro BMW de Raffaele Marciello y Kevin Magnussen al cuarto lugar, a 20 puntos de la cima.

Ferrari y Alpine también tienen un contendiente cada uno en la lucha por el campeonato, pero ambos llegan a Barcelona con un déficit de al menos 30 puntos.

En la clasificación de fabricantes, Toyota ha abierto una ventaja de 23 puntos sobre BMW, con Ferrari en un distante tercer lugar.

Toyota ha ganado tres de las seis carreras disputadas hasta ahora, con BMW (dos) y Ferrari (una) repartiéndose los triunfos en las rondas restantes.

En LMGT3, Jonny Edgar todavía conserva el liderato del campeonato en el Corvette #33 de TF Sport que comparte con Nicky Catsburg y Ben Keating, pero Ian James, Mattia Drudi y Zacharie Robichon se han acercado a 24 puntos con el Aston Martin #27 de Heart of Racing.

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