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Signatech explora opciones para permanecer en Hypercar tras fracasar el acuerdo Alpine/Geely

El acuerdo con Geely puede haberse venido abajo, pero el equipo de Sinault sigue decidido a asegurar su futuro en Hypercar

Rachit Thukral

Publicado: 5 nov 2026, 21:09

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Signatech no ha perdido la esperanza de disputar el Campeonato Mundial de Resistencia de 2027 con una versión remarcada del Alpine A424, pese a que las negociaciones con Geely se vinieron abajo en el último momento.

El director del equipo, Philippe Sinault, dice que está considerando todas las opciones para salvaguardar el futuro de la escudería, con conversaciones que continúan a buen ritmo con otros fabricantes para hacerse cargo del programa Hypercar de Renault.

Sin embargo, Sinault reconoció que él y el fabricante francés corren contra el tiempo para encontrar un comprador adecuado, con el plazo de inscripción para el WEC 2027 fijado para finales de noviembre.

“Seguimos luchando. Tenemos hasta finales de este mes para encontrar una solución. Así que todavía tenemos algunas opciones, pero no es una situación fácil, porque el tiempo se agota”, dijo Sinault a Motorsport.com.

“Les haremos saber si [el resultado] será positivo, pero estamos trabajando muy, muy duro para continuar y luego tener buenas expectativas para el próximo año”.

Renault mantenía negociaciones avanzadas con el gigante chino del automóvil Geely desde el verano, y Sinault esperaba cerrar un acuerdo poco después de las 6 Horas de Fuji en septiembre.

Sin embargo, las conversaciones con la empresa terminaron abruptamente en la primera semana de octubre, sumiendo en la incertidumbre el futuro de su socio de fábrica Signatech.

Pero Sinault subrayó que Geely nunca fue la única opción para su equipo, y dijo que las conversaciones continúan con otras marcas con la esperanza de asegurar un acuerdo de última hora.

“Desde el anuncio de febrero sobre la retirada de Alpine, hablamos con algunos otros [fabricantes]. Seguimos hablando con algunos de ellos”, dijo.

“Cuando digo que tenemos algunas opciones, es porque seguimos hablando con algunos de ellos”.

Añadió: “Si una de estas opciones quiere ayudarnos a competir en el WEC en 2027, estamos listos.

“Mi naturaleza es ser positivo cada mañana. Somos un equipo fuerte, estamos listos. Todavía no es 23 de noviembre. Cruzo los dedos”.

Philippe Sinault, Alpine Endurance Team

Photo by: Nikolaz Godet

Preguntado sobre cómo utilizaría el tiempo entre el final de la temporada 2026 del WEC y la fecha límite de inscripción a finales de este mes, Sinault respondió: “Dedicar cada segundo, minuto y hora a encontrar una manera de continuar”.

Presionado de nuevo para valorar las opciones de Signatech de seguir en la parrilla, dijo: “En mi mente, 100%”, antes de añadir: “Es difícil de decir.

“Quiero mirarme al espejo el 23 de noviembre y decir: he empujado como un demonio. Hemos empujado todos juntos como demonios y encontraremos una buena solución, y estaremos contentos con eso”.

Sinault no quiso entrar en por qué el acuerdo con Geely no salió adelante, y dijo: “Tienen que preguntarle a Geely. Estábamos listos. Estamos listos para continuar en los hypercars.

“La decisión de Geely es la decisión de Geely. No es mi trabajo comentar esta decisión. Sin duda, era una muy buena opción. Pero así son las cosas”.

Opciones de respaldo

Si los esfuerzos de Signatech por correr en Hypercar el próximo año no llegan a materializarse, Sinault dijo que apuntaría a un regreso a Hypercar al año siguiente.

Sin embargo, esa perspectiva también presentaría desafíos importantes, sobre todo a la hora de retener el talento de ingeniería y de pilotos durante un año fuera de la categoría reina.

“Si quieres crear un equipo y si quieres mantener el equipo, necesitas tener algunos proyectos: un proyecto fuerte. Es la única manera de mantener vivo al equipo y con un alto nivel de rendimiento”, dijo.

“Así que mi trabajo es encontrar un proyecto fuerte. Así que la razón por la que ellos [el personal] están tan comprometidos con nosotros es porque confían en que somos capaces de encontrar un proyecto fuerte para continuar juntos”.

Un regreso a LMP2 en 2026, donde Signatech disfrutó de un éxito considerable en el pasado, también sigue siendo una posibilidad, pero Sinault subrayó que “la prioridad es Hypercar”.

Además, aclaró que la compra por parte de la firma belga Dumarey Group de las instalaciones de motores de Renault en Viry no incluye las operaciones de Signatech.

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