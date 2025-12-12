Vanwall planea su regreso al WEC con un hypercar actualizado

Vanwall se está preparando para volver a la acción en el Campeonato Mundial de Resistencia después de dos años de trabajo para actualizar y mejorar su hypercar.

Tras un breve paso por la categoría reina de la resistencia, el coche de la marca británica, preparado por ByKolles Racing, ha permanecido inactivo durante los últimos dos años. Pero el equipo austríaco ha estado trabajando para resolver los problemas que surgieron durante su complicada aventura de 2023 en la clase Hypercar.

Las pruebas que se habían organizado no solo tenían como objetivo instalar el motor Pipo V8 biturbo de 3,5 litros (el mismo que el Glickenhaus SCG 007) en lugar del V8 Gibson atmosférico de 4,5 litros que tantos problemas había causado al equipo de Colin Kolles, sino también revisar algunas partes aerodinámicas y mecánicas.

Además del tren motriz, el Vandervell 680 LMH ha sido objeto de amplias revisiones, con especial atención a las tomas de aire y la gestión del flujo de aire. El rendimiento del radiador y del intercooler, así como la eficiencia del flujo de los gases de escape, también se han optimizado para complementar el aumento de potencia del motor.

La decisión del Automobile Club de l’Ouest de abrir la Asian Le Mans Series a los prototipos LMH y LMDh ha reavivado el entusiasmo y ha dado a los fabricantes actualmente ausentes del campeonato mundial la oportunidad de volver a poner sus coches en pista.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe Photo by: JEP / Motorsport Images

El jueves por la noche, Vanwall emitió un comunicado oficial declarando su intención de participar en la temporada 2026-2027 de la Asian LMS, lo que dará a los equipos privados y a los pilotos de categoría bronce la oportunidad de ponerse al volante de prototipos de la categoría superior.

Vanwall también expuso su intención de regresar al WEC en 2027, sujeto a la aprobación del ACO y la FIA.

"El cuidadoso análisis de rendimiento de nuestra campaña inicial en el WEC identificó claramente áreas importantes a mejorar", dijo Kolles. "Estoy seguro de que las acciones tomadas tras la revisión técnica y las últimas modificaciones incorporadas traerán una mejora significativa en pista.

"Hemos tenido discusiones muy constructivas con el WEC y el ACO sobre volver al WEC en 2027, pero como siempre la participación depende de que el equipo sea invitado a competir. Nuestro apoyo a la nueva categoría Hypercar del ALMS 2026 es una clara declaración de nuestras intenciones y de nuestro compromiso con el futuro."

En su única temporada en el WEC en 2023, Vanwall logró como mejor resultado en Hypercar un octavo puesto en la clase (pero 30° en la general) en la apertura de temporada en Sebring. Mientras el argentino Esteban Guerrieri disputó la temporada completa, nada menos que cinco pilotos se turnaron en los otros dos asientos.