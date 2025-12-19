La FIA presentó el primer vistazo a los coches del WRC 2027

La FIA ha ofrecido un primer vistazo a los autos del futuro Campeonato Mundial de Rally, construidos bajo las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor a partir de 2027.

Las nuevas regulaciones técnicas, que abarcarán un período de 10 años, están diseñadas para ser más accesibles y flexibles, con el objetivo de atraer a nuevos fabricantes y equipos a la categoría. Los autos se construirán con un tope de costos de 345.000 euros, entregarán aproximadamente 290 caballos de potencia, contarán con un chasis de bastidor espacial y utilizarán algunos componentes de Rally2.

Los autos estarán impulsados por un motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros, asociado a una transmisión de tracción integral y una caja de cambios de cinco velocidades. La suspensión estará dispuesta en una configuración de doble horquilla, con sistemas de frenos y dirección derivados de las especificaciones actuales de Rally2, ofreciendo un conjunto de alto rendimiento y rentable, adecuado para el WRC.

Inicialmente, los autos WRC27 competirán junto a la maquinaria Rally2 en 2027, y la FIA se asegurará de que exista paridad entre ambos tipos de vehículos ajustando los pesos antes de la temporada si fuera necesario.

El auto WRC27 está construido en torno a un chasis tubular, con una longitud mínima de 4100 mm, una longitud máxima de 4300 mm, un ancho máximo de 1875 mm, una distancia entre ejes mínima de 2600 mm y una altura mínima de 1270 mm.

Autos FIA WRC 2027 Photo by: FIA

Su célula de seguridad de bastidor tubular, basada en la estructura introducida con los autos Rally1 de 2022, ofrece altos niveles de protección al tiempo que reduce la complejidad general y los costos. En comparación con generaciones anteriores, la estructura proporciona mejoras significativas en la reducción de intrusiones y en la absorción de energía en impactos frontales, laterales, de techo y traseros.

Si bien la configuración objetivo inicial para los primeros años del ciclo reglamentario es un motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros alimentado con combustible sostenible, el marco permite la introducción futura de sistemas de propulsión alternativos. Aún no se ha definido una fecha para ello.

Bajo estas regulaciones, los participantes también tendrán la flexibilidad de adoptar diversos tipos de carrocería, que van desde sedanes hasta hatchbacks, crossovers y diseños completamente a medida, que se montarán sobre un chasis de bastidor espacial ya definido. Las representaciones reveladas por la FIA muestran una variedad de conceptos de carrocería que podrían adoptarse.

Este primer vistazo llega tras el anuncio realizado el martes de un nuevo constructor que se unirá al WRC con un auto desarrollado bajo la normativa de 2027.

La operación belga Project Rally One reveló sus planes para incorporarse al WRC en 2027, convirtiéndose en el primer preparador en confirmar su intención de ingresar al campeonato. El diseño y la construcción del chasis ya se han completado, y actualmente se está llevando a cabo el ensamblaje del prototipo. Una vez finalizado, el auto iniciará una amplia campaña de desarrollo que incluirá más de 6000 km de pruebas en tierra y asfalto antes de su homologación, con el primer shakedown previsto para la primavera de 2026.

Autos FIA WRC 2027 Photo by: FIA

El equipo de Project Rally One, liderado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el exdirector de rallies de la FIA y jefe de Citroën en el WRC Yves Matton, y Prospeed, se unirá a Toyota, que también está desarrollando actualmente un auto WRC27.

“Las regulaciones WRC27 representan un momento clave para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA”, declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“Establecen un marco centrado en el control de costos, la sostenibilidad y la accesibilidad, al tiempo que protegen el rendimiento y el desafío técnico que definen al rally en el más alto nivel. El concepto Rally1 del WRC27 muestra cómo estos principios se combinan y marcan la dirección para el desarrollo de la próxima generación de autos de rally”.

El vicepresidente deportivo de la FIA, Malcolm Wilson, añadió: “La flexibilidad es una característica definitoria de las regulaciones WRC27. Los nuevos conceptos Rally1 que hemos presentado han sido diseñados conforme a estas especificaciones, demostrando cómo esa flexibilidad puede aplicarse en la práctica. Destacan, por primera vez, la gama de soluciones técnicas y conceptos de vehículos que pueden desarrollarse dentro del marco, cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias de la competencia de máximo nivel del Campeonato Mundial de Rally de la FIA”.

Lea también: WRC La FIA anuncia un nuevo constructor que se sumará al WRC en 2027