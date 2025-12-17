La FIA anuncia un nuevo constructor que se sumará al WRC en 2027

La FIA ha revelado los detalles de un nuevo constructor que está desarrollando un auto para competir bajo el nuevo reglamento técnico del Campeonato Mundial de Rally a partir de 2027.

Fundado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el exdirector de rallies de la FIA y jefe de Citroën en el WRC Yves Matton, y Prospeed, Project Rally One representa el primer proyecto liderado oficialmente por un preparador dentro del nuevo marco técnico del WRC. El proyecto diseñará, construirá y homologará un auto con especificación WRC27 para el inicio del próximo ciclo reglamentario del campeonato.

Hasta este momento, Toyota era el único otro fabricante conocido que estaba produciendo un auto WRC2027 construido bajo las nuevas regulaciones técnicas del WRC. El director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, reveló en julio que al menos dos preparadores estaban trabajando estrechamente con la FIA en proyectos para 2027.

Las nuevas regulaciones técnicas, que se extenderán durante un período de 10 años, están diseñadas para ser más asequibles y flexibles con el objetivo de atraer a nuevos fabricantes y equipos a la categoría. Los autos se construirán con un límite de costos de 345.000 euros, entregarán aproximadamente 300 caballos de potencia, contarán con un chasis tubular y utilizarán algunos componentes de Rally2.

Project Rally One es una creación de Matton y Hansen, quienes recientemente se unieron para desarrollar el Porsche 992 Rally GT homologado, que realizó su debut competitivo este año.

Ya se han logrado avances significativos dentro del proyecto. El diseño y la construcción del chasis se han completado, y el ensamblaje del prototipo está actualmente en marcha. Una vez finalizado, el auto iniciará un amplio programa de desarrollo, que incluirá más de 6.000 km de pruebas en tierra y asfalto antes de su homologación, con el primer shakedown programado para la primavera de 2026.

WRC Rally One

El auto, por supuesto, estará sujeto a la homologación de la FIA antes de poder competir, con la exigencia de que se produzcan 10 unidades dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de homologación. La marca deberá comprometer dos autos en al menos el 50% del calendario del WRC en su primera temporada.

"El ingreso de Project Rally One al Campeonato Mundial de Rally de la FIA es un momento enormemente importante para nosotros. Ser los primeros en presentar un nuevo auto para la próxima era del WRC es algo de lo que estamos extremadamente orgullosos", dijo Hansen.

"La introducción de las regulaciones WRC27 nos dio la oportunidad de dar el paso hacia el campeonato. El nuevo marco técnico crea el entorno adecuado para proyectos independientes como el nuestro, permitiéndonos desarrollar un auto desde cero y competir contra fabricantes al más alto nivel.

"El progreso que ya hemos logrado nos da una gran confianza en la dirección que estamos tomando. Con el chasis completo y el prototipo actualmente en ensamblaje, estamos en una posición sólida mientras nos preparamos para el primer shakedown esta primavera y continuamos el desarrollo de cara al debut del auto".

El director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, añadió: "La llegada de Project Rally One al Campeonato Mundial de Rally de la FIA es una clara indicación de que esta visión está tomando forma. Al abrir la homologación a los preparadores e introducir un marco técnico a largo plazo y rentable para la categoría, hemos creado un entorno en el que los preparadores pueden ingresar al WRC en igualdad de condiciones con los fabricantes.

"Project Rally One ilustra exactamente lo que esta visión fue diseñada para lograr, y confirma que la nueva era del Campeonato Mundial de Rally de la FIA ya está comenzando a ofrecer el crecimiento y la diversidad que el deporte necesita".