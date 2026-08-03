Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

WRC

Tras su accidente, Ogier completará la temporada del WRC 2026

Después de su espectacular accidente en Finlandia, Sébastien Ogier ha decidido participar en los cuatro últimos rallies de la temporada 2026 del WRC, entre ellos los de Paraguay y Chile.

Basile Davoine
Publicado:
Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Dos días después de haber sido víctima de un enorme accidente durante el Rally de Finlandia, Sébastien Ogier no tiene dudas. No solo estará en la salida de la próxima prueba, a finales de mes en Paraguay, sino que anunció su participación en todos los rallies de aquí al final de la temporada 2026.

Además del Rally de Paraguay, a finales de agosto, el francés estará presente en el Rally de Chile, en el Rally de Cerdeña y, finalmente, en el Rally de Arabia Saudí para la final del campeonato. Al dar algunas noticias adicionales tras pasar una noche en el hospital, el sábado después del accidente sufrido junto a Julien Ingrassia, Sébastien Ogier también confirmó el regreso de Vincent Landais a su lado para los cuatro últimos rallies.

También lee:

"Tras un buen inicio de prueba, el Rally de Finlandia evidentemente no terminó como estaba previsto, y nuestras esperanzas de título se han esfumado más o menos", explicó. "Sin embargo, quedan cuatro pruebas esta temporada, y Vincent Landais y yo estaremos allí con un único objetivo: ganarlas todas."

Campeón en 2025 pese a su programa parcial, Sébastien Ogier mantenía la esperanza de repetir esa hazaña. No obstante, y según admitió él mismo, la situación en la clasificación tras su cero finlandés lo deja en una situación que no es insalvable, pero evidentemente muy mal encaminada.

Quinto del campeonato y último piloto del clan Toyota, cuenta ahora con un retraso de 62 puntos respecto al líder Elfyn Evans, que salvó los muebles en Finlandia pese a un vuelco.

"Visto el número de aspirantes por delante, harían falta muchísimos hechos de carrera y que Seb y Vincent no cometieran ni un error", comentó Julien Ingrassia en el diario francés L'Équipe, sobre las opciones de título mundial del francés. "Si me preguntan mi opinión, deben ir con muchísima garra, sin mirar el campeonato, añadiendo quizá algo de diversión."

Probablemente sea ese estado de ánimo el que animará a Sébastien Ogier, que hará las cuentas en noviembre. El WRC dirá entonces adiós a la normativa Rally1. En cuanto al piloto tricolor, aún se desconoce si colgará definitivamente el casco en los albores del cambio completo de reglamento técnico.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato

Comentarios destacados
Más de
Basile Davoine

Toyota participará con una Hilux de hidrógeno en el Dakar de 2027

Dakar
Dakar
Toyota participará con una Hilux de hidrógeno en el Dakar de 2027

Estabilizar Alpine F1 es "la prioridad absoluta" de Renault

Fórmula 1
Fórmula 1
Estabilizar Alpine F1 es "la prioridad absoluta" de Renault

Lancia descarta la posibilidad de un kit Rally2 para competir contra los WRC27

WRC
WRC
Lancia descarta la posibilidad de un kit Rally2 para competir contra los WRC27
Más de
Sébastien Ogier

Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato

WRC Finlandia: Sébastien Ogier sufre un grave accidente y es enviado al hospital

WRC
WRC
Rally de Finlandia
WRC Finlandia: Sébastien Ogier sufre un grave accidente y es enviado al hospital

Ogier toma el liderato en Finlandia tras una mañana llena de incidentes

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Ogier toma el liderato en Finlandia tras una mañana llena de incidentes
Más de
Toyota Racing

Ingrassia, copiloto de Sébastien Ogier, dispuesto a "hacer honor" a su llamada de última hora

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Ingrassia, copiloto de Sébastien Ogier, dispuesto a "hacer honor" a su llamada de última hora

Sebastien Ogier se reunirá con su copiloto campeón para el Rally de Finlandia del WRC

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Sebastien Ogier se reunirá con su copiloto campeón para el Rally de Finlandia del WRC

La importante lección que Oliver Solberg puso en práctica en Estonia

WRC
WRC
Rally de Estonia
La importante lección que Oliver Solberg puso en práctica en Estonia

Últimas noticias

Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”

Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Ferrari se refuerza con dos ingenieros que llegan a Maranello desde Mercedes y Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Ferrari se refuerza con dos ingenieros que llegan a Maranello desde Mercedes y Aston Martin

Tras su accidente, Ogier completará la temporada del WRC 2026

WRC
WRC WRC
Tras su accidente, Ogier completará la temporada del WRC 2026