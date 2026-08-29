Rally de Paraguay: Sami Pajari amplía su ventaja mientras una tormenta daña el parque de asistencia

Sami Pajari, de Toyota, ha ampliado su liderato en el Rally Paraguay a 22.8s en una jornada en la que la esperada lluvia intensa evitó los tramos y en su lugar golpeó el parque de asistencia, causando daños en las instalaciones de varios equipos.

Se esperaba lluvia intensa, lo que llevó a los equipos a configurar sus coches para condiciones de mojado, y pareció ser la decisión correcta, ya que fuertes vientos y lluvia intensa azotaron el parque de asistencia el sábado por la mañana. Los vientos causaron estragos, derribando varias carpas de equipos e incluso moviendo algunas de las estructuras temporales más robustas de los equipos del WRC. Sorprendentemente, la lluvia no llegó a los tramos de grava, para sorpresa de las tripulaciones.

Después de terminar el viernes con una ventaja de 11.9s sobre Hayden Paddon, de Hyundai, Pajari logró sacar tiempo a su rival de Hyundai en tres de los cuatro tramos para regresar a la asistencia con una cómoda ventaja.

Pajari, sin embargo, tuvo suerte tras superar un susto en el tramo 11, cuando se abrió en una zanja y dañó el alerón trasero de su Toyota GR Yaris.

"Supongo que [el momento] fue bastante espectacular visto desde fuera, pero desde dentro no se sintió tan grande. No esperaba tener ningún daño, así que fue una gran sorpresa escuchar que el alerón estaba dañado. El alerón no está ahí solo por estética, así que sufrí un poco en el último tramo, pero no fue tan malo," dijo Pajari a Motorsport.com.

"Ha sido una buena mañana, así que tengo que estar contento con eso."

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Con su Hyundai i20 N configurado para clima mojado, Paddon tuvo dificultades para replicar la velocidad y las sensaciones que experimentó en seco el viernes y perdió tiempo en su lucha con Pajari.

"Miré una webcam en mi teléfono antes de salir del hotel y parecía que un huracán había pasado por el parque de asistencia. Tenía un aspecto bastante horrible. Así que el principal pensamiento es obviamente para todos los equipos pequeños. Pero es increíble, porque en los tramos todo ha estado bien y no vimos ni una gota de lluvia. Fue muy extraño," dijo Paddon.

"Toda la mentalidad era para condiciones de mojado. El coche estaba configurado para mojado. Era una configuración que nunca había conducido antes."

El líder del campeonato, Elfyn Evans, se alegró de que la tormenta que golpeó el parque de asistencia no afectara a los tramos. El piloto de Toyota logró ganar el tramo nueve, el primero del bucle matinal, mientras regresaba a la asistencia del mediodía en tercera posición, a 54.1s del liderato.

"Creo que todo el mundo siente una ligera sensación de alivio en ese sentido [la lluvia no llegó a los tramos]," dijo Evans a Motorsport.com.

"Hay otras áreas en las que quizá no rendimos tan bien como podríamos o deberíamos haberlo hecho [con una configuración de mojado]. Por supuesto, después de lo que pasó ayer con todos esos pinchazos, que fue tan duro, solo intentábamos llegar sin problemas."

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux, de Hyundai, se adjudicó dos de los cuatro tramos de la mañana, mientras el francés se mantuvo cuarto en la general, pero redujo la diferencia con Evans, tercero, a 31.8s.

Josh McErlean, de M-Sport-Ford, tuvo dificultades para domar su Puma, configurado para mojado, en los tramos de grava secos, pero logró mantener la quinta posición, aunque la diferencia con el sexto clasificado, Oliver Solberg, se redujo a 35.6s.

M-Sport fue el equipo Rally1 que sufrió más daños en su zona de asistencia debido a la tormenta y ha tenido que desmontar sus carpas y trasladarse a otra carpa que ha alquilado para el evento.

"Simplemente lo desmontamos todo y lo pusimos en otra carpa que hemos alquilado. Un poco de rally de verdad," dijo el director del equipo M-Sport-Ford, Rich Millener, a Motorsport.com. "Creo que lo afortunado es que no había nadie aquí en el parque de asistencia porque era bastante peligroso.

"Estamos trabajando en un parque de asistencia que ahora mismo no es ideal, pero estará bien."

El héroe local Diego Domínguez siguió liderando la clasificación del WRC2, situado séptimo en la general pese a olvidar sus gafas al final del tramo 11.

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