Equipos piden cancelación del Rally de Australia por incendios

Los organizadores del Rally de Australia se reunirán con la FIA, el promotor del WRC y los equipos a las 16:00 horas australianas (05:00 horas de Londres) para discutir la situación, y por ahora, los participantes insisten en que el evento debe ser cancelado.

El viaje al puerto de Coffs Harbour es cada vez más difícil, ya que los vuelos que salen de Sídney se han retrasado debido a la especulación de que el aeropuerto de Coffs estará cerrado. La autopista Pacific Highway, la principal carretera al norte de Sídney, en la costa este de Australia, está cerrada desde el viernes.

La avenida principal de Coffs Harbour fue evacuada a las 08:00 horas locales debido al humo y muchos de los equipos del WRC en el parque de servicios, que se encuentra en las afueras de la ciudad en el Estadio Internacional Coffs, debieron regresar a los hoteles debido a los peligros de la inhalación de humo.

La ceniza continúa lloviendo sobre Coffs Harbour a medida que los incendios se propagan con fuertes vientos.

Motorsport.com ha hablado con todas las partes interesadas en el WRC, aunque se ha llegado a un acuerdo para no escribir nada hasta que se haya tomado la decisión oficial en la reunión del martes por la tarde, los equipos y los miembros de la serie han pedido tiempo para el evento.

Una fuente dijo: "Esta situación es más que una locura. El humo está en todas partes. Estamos mirando los mapas y el fuego está llegando directamente al puerto de Coffs Harbour y nadie puede levantarse y decir lo que todo el mundo sabe que tiene que pasar: Se cancela el Rally de Australia.

"Hemos estado viendo la televisión y vemos equipos de bomberos y de rescate tan cansados que no pueden ponerse de pie, pero estamos pensando en pedirles que vengan y se sienten a un lado de la carretera para que podamos tener una junta.

"Hemos visto casas, granjas, animales, todo se está quemando y estamos hablando de correr algunas etapas estúpidas durante tres días. Esto es una broma de mal gusto. Alguien tiene que tomar el control.

"F*** esta reunión, f*** esta vez para tomar una decisión. A la gente se le píde huir de estos lugares, no se le aconseja, se le dice que huya".

El comisionado adjunto del Servicio Rural de Bomberos, Rob Rogers, dijo: "He estado en esta industria durante 40 años y no he visto un escenario como el que vivimos ahora en el pasado”.