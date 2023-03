WRC México: Ogier hereda el liderato tras el accidente de Lappi

Cargar reproductor de audio

El ocho veces ganador del título de Campeón Mundial de Rallyes había estado enzarzado en una lucha con Lappi durante todo el viernes, y se enfrentaba a una desventaja de 5,3s respecto al finlandés de cara al sábado.

Sin embargo, el abandono de Lappi en la primera prueba de la mañana, la undécima etapa, aupó a Ogier al liderato, que mantuvo en el servicio del mediodía del sábado.

Elfyn Evans, de Toyota, se quedó a 28,5s de Ogier, su compañero de equipo a tiempo parcial, mientras que Thierry Neuville, de Hyundai, se quedó a sólo 8,7s del galés después de conseguir tres victorias de etapa.

El campeón del mundo Kalle Rovanpera siguió luchando con la limpieza de la carretera, pero terminó el bucle en cuarta posición, a 1m13.8s, por delante de Dani Sordo, de Hyundai, que estaba a 1m56.9s del liderato de la general.

El ex piloto del WRC Gus Greensmith lideró la clase WRC2 para situarse sexto en la general en su primera prueba del WRC de la temporada 2023. La categoría WRC2 sólo completó una etapa después de que las etapas 11-13 fueran canceladas para el segundo nivel tras el accidente de Lappi.

El dúo de M-Sport Pierre-Louis Loubet y Jourdan Serderidis se reincorporó a la acción junto con Takamoto Katsuta de Toyota después de estrellarse el viernes.

La batalla por el liderato cambió drásticamente en la undécima etapa. Lappi se encontraba a 2,3s de Ogier en el primer tramo antes de que su carrera, que había sido accidentada en algunos momentos, llegara a un abrupto final.

Lappi perdió el control del i20 N y se estrelló contra un terraplén, lo que hizo que el coche saliera despedido hacia atrás y chocara contra un poste de luz, causando importantes daños en la parte delantera y trasera del coche. Lappi y su copiloto Janne Ferm salieron ilesos, pero tuvieron que actuar con rapidez para extinguir un pequeño incendio que se declaró en la parte delantera del coche, mientras el poste de telégrafo roto descansaba sobre el techo del coche.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Los oficiales mostraron rápidamente bandera roja en la etapa para permitir que el i20 N accidentado fuera despejado, mientras que el corredor de WRC2 Greensmith y su copiloto Jonas Andersson, que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, ayudaron a extinguir el fuego.

El accidente echó por tierra todo el duro trabajo de Lappi para construir una ventaja durante el viernes, que el finlandés calificó como una de las mejores carreras de su carrera en el WRC.

Con Lappi como último coche del Rally1 en la etapa, Ogier se convirtió en el ganador de la etapa, ya que el francés consiguió una ventaja de 26.6s sobre su compañero de equipo Evans.

"Siempre disfruto de la lucha y ayer él tenía una velocidad realmente increíble, así que es una gran pena", dijo Ogier.

Evans fue el segundo más rápido en la etapa, lo que ayudó al galés a ampliar la diferencia sobre Neuville, tercero, a 11.6s, mientras que Rovanpera subió al cuarto puesto cómodamente por delante de Sordo.

Tanak logró completar la prueba sin sufrir los problemas que obstaculizaron su progresión el viernes, pero el estonio seguía luchando con su Ford Puma de M-Sport.

"El problema de ayer por la tarde parece estar solucionado, pero de momento no puedo conducir el coche rápido", dijo Tanak. "No me está funcionando y me está costando mucho, pero bueno, intentaremos aprender".

Neuville se erigió como el piloto a batir en la 12ª etapa, ya que el piloto de Hyundai superó por poco a Evans y ganó los 22,56 km de El Mosquito.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

El belga llegó al final de la etapa 0,7s más rápido que Evans, para aumentar la presión sobre el piloto de Toyota en la lucha por el segundo puesto de la general.

Con Lappi fuera del rally, Ogier no tuvo que apretar, pero aun así terminó la prueba a sólo 1,4s de la cabeza con el tercer mejor tiempo, 5,3s más rápido que Rovanpera.

Neuville aprovechó su éxito en la etapa 12 para ganar la etapa 13, un recorrido por el Derramadero de 21,7 km.

Increíblemente, medio segundo separaba a los tres primeros coches al final de la etapa, ya que Neuville aventajaba a un comedido Ogier por 0,1s, mientras que Evans era cuarto décimas más atrás.

Neuville se anotó un triplete de victorias de etapa tras marcar el mejor tiempo en la 14ª etapa, la superespecial de Las Dunas, de 3,7 km, y aventajar en 1,7s a Evans en la lucha por el segundo puesto.