2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP3 y en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 en Malasia con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡Se termina la sesión!
Hadjar baja todo a 1:36.860 pero Kimi responde con 1:36.302
Leclerc toma el segundo lugar, queda a 92 milésimas de Antonelli
Verstappen está a +0.283, en el 4° lugar, pero es el único del top 5 en lograr su tiempo con medios y no con blandos
Antonelli volvió a usar el mismo juego de neumáticos C4. Pero no ha superado su mejor tiempo anterior.
Norris también salió con el C4, pero en un nuevo set, y logró su mejor marca personal en el primer sector... pero los dos siguientes no
Norris y Piastri también regresaron al box después de dar tres vueltas más con los C3
Hamilton vuelve a tener problemas con sus retrovisores, recordemos que por eso se libró de una sanción ayer
Hamilton evita una sanción en parrilla en Malasia, pero Ferrari es castigada por los comisarios
Lewis Hamilton ha recibido una advertencia por su último incidente de obstaculización de un rival, que hizo que Ferrari recibiera una multa de cinco cifras en el GP de Baréin en Malasia.
Hadjar se quejaba por radio de la imprevisibilidad en las curvas 1 y 9
Parece confirmarse que tendremos carreras en Medio Oriente para cerrar el año, adiós Imola. Así lo informa Domenicali en Sky Sports Italia
¡Antonelli toma la cima con Russell segundo! Aparece, finalmente, Mercedes
Incidente con Piastri por pisar la línea blanca, será investigado
En mitad de la sesión, la temperatura del asfalto es de 58°C
Pista limpia, autos que regresan
Eran restos del Haas de Bearman, en breve se reanuda la actividad
Hay escombros o suciedad en la pista, todos a boxes
¡BANDERA ROJA!
"Ahí viene el lobo" o, en lenguaje más profesional: Max se prepara para subirse al Red Bull
Norris ahora es quien registra el tiempo más bajo, con medios, de 1:37.161
Solo Verstappen, Hadjar, Antonelli, Russell, Alonso y Hamilton aún no han salido de boxes, pero ahora vemos a Hadjar subiendo a su auto
Ese tiempo de Leclerc fue con duros, o al menos eso indica la app de la F1. Si esto es cierto, y no se trata de un error del ingeniero de Pirelli de Ferrari, esta es la primera vez que se utilizan los neumáticos C2 en pista este fin de semana
Leclerc toma la cima, con 1:37.772
Franco vuelve a pista y ahora sí se unen varios pilotos más
Gasly mejora el tiempo de Colapinto y lo lleva a 1:38.241
Como referencia, Verstappen hizo 1:37.520 en la FP1, y Leclerc marcó 1:37.528 en la FP2
Primer tiempo para Checo de 1:41.252. Colapinto marca 1:39.417
A los latinos se les une Lawson y son los únicos en girar en este momento. Hay pilotos, como Norris, que ni siquiera están dentro del auto
Pérez y Colapinto son los primeros en salir a pista
¡Semáforo en verde! Arranca esta hora de actividad
En cuanto al ritmo de carrera durante las tandas largas de la FP2, se pudo apreciar que Red Bull era ligeramente el más rápido (y además con neumáticos medios), con McLaren y Ferrari pisándoles los talones. Curiosamente, Mercedes, que estrenaba un nuevo paquete de mejoras este fin de semana, se encontraba a unas décimas de segundo
Lo que aprendimos del viernes del GP de Bahréin en Malasia: Verstappen manda y Alpine lidera la zona media
Verstappen marca el ritmo en Sepang mientras el desgaste de los neumáticos se convierte en un gran problema. Alpine se destaca en la zona media.
El riesgo de lluvia para esta sesión es del 0% según la FIA, eso sí, tenemos 57°C en el asfalto
Suena el himno, es la alarma para llamar a tu amigo el que no dio señales de vida aún
La degradación fue la palabra clave el viernes debido a la superficie rugosa de este circuito; nadie ha usado aún el neumático C2 de compuesto duro, que es el que se espera que sea el principal en carrera
Alarma en Sepang: El asfalto es como una lija
Todo el mundo esperaba un elevado desgaste en Sepang, dado el asfalto abrasivo y las altas temperaturas de la pista, que hoy se han mantenido por encima de los 50 °C. Sin embargo, hay otro problema: además del polvo, se está produciendo un hundimiento del asfalto en algunos tramos, lo que reduce el agarre general.
En menos de 10 minutos comienza la actividad
Por: Gaby Manzo