Opinión: La agridulce nostalgia de los test de F1 de Barcelona

La Fórmula 1 versión 2026 y su serie de cambios técnicos y deportivos, a cuál más drástico, suscitan, a falta de un entusiasmo desbordante, ya que algunos actores han sabido decir lo necesario durante los últimos años para frenar las expectativas de una parte del público, una curiosidad innegable.

Sin embargo, se sabía desde hacía tiempo que la primera sesión colectiva, oficialmente denominada "Shakedown", se celebraría a puerta cerrada. Sin público en las gradas, sin periodistas en el paddock, sin fotógrafos independientes en el borde de la pista, pocas imágenes y pocos vídeos oficiales, resúmenes de F1 en modo propaganda... La situación estaba clara.

¿Ha perdido la F1 una oportunidad de sacar partido de la expectación ? La pregunta es legítima, pero la realidad es que el campeonato no es, sin duda, el principal responsable de esta situación. No, los equipos presionaron colectivamente para tener una sesión de pruebas de invierno además de las dos de Baréin, ante los temores legítimos que podía plantear la nueva situación técnica.

En estas condiciones, estas pruebas privadas eran un compromiso ideal : sin presencia de los medios de comunicación, un trabajo preliminar que se desarrollaba con menos presión, menos solicitudes mediáticas por parte de las escuderías y, al mismo tiempo, la posibilidad por parte de la F1 de contar lo mínimo y seguir promocionando las dos pruebas de Baréin como el "verdadero" lanzamiento de la campaña.

Un refrescante cierre a puerta cerrada

No es necesario saberlo todo sobre las pruebas de pretemporada. Foto de: Audi

En muchos sentidos, había algo refrescante en este formato. Entendámonos bien : "refrescante" en nuestra época, en la que la F1 se ha convertido en un deporte muy seguido y mediático. Hace unos quince años, este tipo de pruebas, de las que se filtraba poca información , principalmente porque los medios de comunicación presentes eran pocos y especializados y porque el público tenía mucho menos interés en estas sesiones oscuras y a menudo poco animadas —, era la norma.

Por lo tanto, hay una sorprendente mezcla , al menos entre los seguidores que han vivido ambas épocas, yo el primero —de redescubrimiento y nostalgia que han devuelto a la F1 una parte de lo que pierde cada vez que nos bombardean con imágenes, entrevistas, mensajes de radio y vídeos que analizan minuciosamente tal o cual microacción : un poco de misterio. "Un poco" porque, sin exagerar, estamos en 2026 y la información , que no son tan escasos cuando se sabe dónde buscar —va rápido.

La pregunta que a menudo nos hacemos sobre los entrenamientos libres —"al fin y al cabo, antes de un partido de la Liga de Campeones, ¿se graba y se retransmite íntegramente el entrenamiento de los equipos ?"— puede aplicarse en gran medida : después de todo, ¿se graba íntegramente la pretemporada en Tignes ? No, porque, a fin de cuentas, el interés es bastante reducido y la información que debe filtrarse acaba haciéndolo de todos modos.

Aceptable... hasta cierto punto

La seguridad en torno a las pruebas ha sido excesiva. Foto de: Racing Bulls

Ahora, sin embargo, podemos decir, en retrospectiva, que esta extrema prudencia, motivada en parte por los temores relacionados con las numerosas novedades técnicas y el pánico a que se repitiera un escenario como el de 2014, no estaba del todo justificada.

Casi nos inclinamos a pensar que los equipos y los fabricantes de motores no se han fiado lo suficiente entre sí, ya que, al final, las pruebas han salido bien. Dicho esto, no podíamos saberlo de antemano. Y luego, e , por supuesto, Audi, Cadillac y Aston Martin sin duda habrán agradecido no tener demasiada presión sobre sus hombros, dado su debut relativamente complicado.

Básicamente, aunque me parece una pena que se haya cerrado al público (el secreto nunca se ha mantenido realmente) y que se haya perdido una oportunidad, pase lo que pase (aunque las cosas hubieran salido mal, habría habido una historia de progreso que contar), sigue siendo aceptable porque el trabajo necesario para comenzar una temporada no tiene por qué ser filmado como cualquier otra sesión.

Sin embargo, lo que deja un sabor más amargo en la boca es el método. Que se decrete el cierre al público sin medios de comunicación, vale. Que se corte al cabo de una mañana el acceso al live timing del circuito, que había acabado filtrándose por todas partes en Internet, es lógico. Que se intente limitar al máximo, desde el propio circuito, los ángulos de visión desde el exterior, ¿por qué no?

Patrullas, controles de identidad, dispersión de multitudes, helicópteros, un perímetro "prohibido" de casi un kilómetro alrededor del circuito... Nos reiríamos si no supiéramos lo que realmente ocurrió.

Pero que se despliegue un dispositivo de seguridad para localizar, amenazar con multas y desalojar a los espectadores o medios de comunicación situados fuera del recinto del circuito, especialmente en las colinas circundantes, y que este dispositivo sea cada vez más estricto a medida que avanzan las pruebas... En este caso, sin embargo, se ha superado claramente el límite de la voluntad de mantener el secreto.

Patrullas, controles de identidad, dispersión de multitudes, helicópteros desplegados, un perímetro "prohibido" que en ocasiones llegaba a alcanzar casi un kilómetro alrededor del circuito el último día , en el que iba a correr el único piloto español del contingente presente en Barcelona... Nos reiríamos si no supiéramos que realmente ocurrió y que los más tenaces tuvieron que desplegar todo su ingenio y su avanzada tecnología para ofrecer imágenes "robadas".

En resumen, aunque en realidad no se logró circunscribir la filtración de información o de imágenes —y en esto hay que elogiar el trabajo de algunos colegas españoles, empezando por SoyMotor, cuyo trabajo ha influido en gran parte de los medios de comunicación —, la disciplina en su conjunto (cuyas instancias rara vez pierden la oportunidad de dar una mala imagen durante el resto del año) no ha conseguido realmente dar otra cosa que una imagen antipática a estas pruebas.