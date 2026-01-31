Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Barcelona
Tras los ensayos privados la F1 en Barcelona, aquí repasamos los resultados finales, las vueltas y kilómetros completados por cada piloto, equipo y motorista, y las banderas rojas que sucedieron durante la semana.
Los primeros ensayos invernales de F1 2026 en Barcelona ya permiten acumular datos interesantes sobre cómo se desarrolló este primer test antes de una temporada de grandes cambios.
De las 11 escuderías inscriptas en el campeonato del mundo, 10 estuvieron presentes en Cataluña: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac. Solo Williams faltó a la cita, tras haber renunciado a presentarse en España.
Esto es lo que hay que retener de este primer rodaje.
Hamilton el más rápido, Russell el más constante
Lewis Hamilton firmó el mejor tiempo en los entrenamientos privados de Barcelona.
No nos detendremos demasiado en los tiempos y en su significado en esta fase de la pretemporada. Simplemente cabe señalar que cuatro pilotos bajaron de la barrera de 1m17s: Lewis Hamilton, George Russell, el campeón vigente Lando Norris y Charles Leclerc.
En cuanto al kilometraje, seis pilotos superaron las 200 vueltas (es decir, 931 km), siendo Russell el que más rodó, con un total de 265 giros y 1234 km a lo largo de las tres jornadas asignadas a su escudería. Esteban Ocon completó 243 vueltas, Kimi Antonelli 237, Leclerc 231, Pierre Gasly 231 y Hamilton 209.
En la parte baja de la tabla de tiempos aparecen precisamente los pilotos que menos rodaron. Con una clara predominancia de pilotos de Cadillac y Aston Martin, Lance Stroll solo tuvo derecho a las cinco primeras vueltas del AMR26 antes de ceder la jornada del viernes a Fernando Alonso.
Tiempos combinados finales del shakedown de la F1 2026 en Barcelona
|Pos.
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo (día)
|1
|Hamilton
|Ferrari
|209
|1'16"348 (D5)
|2
|Russell
|Mercedes
|265
|1'16"445 (D4)
|3
|Norris
|McLaren
|163
|1'16"594 (D5)
|4
|Leclerc
|Ferrari
|231
|1'16"653 (D5)
|5
|Antonelli
|Mercedes
|237
|1'17"081 (D4)
|6
|Piastri
|McLaren
|128
|1'17"446 (D5)
|7
|Verstappen
|Red Bull
|145
|1'17"586 (D5)
|8
|Gasly
|Alpine
|231
|1'17"707 (D5)
|9
|Hadjar
|Red Bull
|158
|1'18"159 (D1)
|10
|Ocon
|Haas
|243
|1'18"393 (D5)
|11
|Bearman
|Haas
|148
|1'18"423 (D5)
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|167
|1'18"451 (D4)
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|152
|1'18"840 (D4)
|14
|Colapinto
|Alpine
|118
|1'19"150 (D3)
|15
|Hülkenberg
|Audi
|145
|1'19"870 (D5)
|16
|Bortoleto
|Audi
|90
|1'20"179 (D5)
|17
|Alonso
|Aston Martin
|61
|1'20"795 (D5)
|18
|Bottas
|Cadillac
|87
|1'20"920 (D5)
|19
|Pérez
|Cadillac
|77
|1'21"024 (D4)
|20
|Stroll
|Aston Martin
|5
|1'46"404 (D4)
Esta información no es oficial.
Mercedes y Ferrari superan los 2000 kilómetros
Lewis Hamilton, Ferrari
Es sin duda una de las cifras más impresionantes de estos tests. Mientras algunos esperaban una avalancha de problemas técnicos con la puesta en pista de estos autos con chasis y motores drásticamente revisados, el rodaje fue en realidad bastante abundante. En cualquier caso, se está muy lejos de los primeros ensayos a veces desastrosos de 2014.
Mercedes y Ferrari destacan con un kilometraje que supera los 2000 km, llegando incluso a los 2300 km en el caso de la firma de la estrella, realmente imperturbable. La Scuderia probablemente pagó ligeramente el hecho de haber iniciado su rodaje el martes, en condiciones de lluvia. Haas, equipo cliente de Ferrari, y Alpine, equipo cliente de Mercedes, mostraron cosas interesantes al superar los 1500 km.
En cambio, por detrás de un pelotón medio compuesto por Red Bull y McLaren, Cadillac —que sin embargo rodó durante tres jornadas completas— no logró hacer más que 763 km. Para Aston Martin, que finalmente solo tuvo una jornada completa, los 300 km realizados principalmente el viernes convirtieron este test privado en un enorme shakedown.
|Escudería
|Motor
|vueltas
|KM
|Mercedes
|Mercedes
|502
|2338
|Ferrari
|Ferrari
|440
|2049
|Haas
|Ferrari
|391
|1821
|Alpine
|Mercedes
|349
|1625
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|319
|1486
|Red Bull
|Red Bull Ford
|303
|1411
|McLaren
|Mercedes
|291
|1355
|Audi
|Audi
|235
|1094
|Cadillac
|Ferrari
|164
|764
|Aston Martin
|Honda
|66
|307
|Williams
|Mercedes
|Ausente
|Ausente
Audi y Honda tienen trabajo por hacer en cuanto a motores
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
En lo que respecta a los motoristas, una vez más Mercedes y Ferrari rodaron mucho, superando respectivamente los 5000 y los 4000 km, cada uno con tres escuderías presentes en Barcelona. Para su primer motor de F1, Red Bull sorprendió gratamente a los observadores con un total cercano a los 3000 km recorridos con sus dos equipos.
Al estar sola y ser nueva, Audi se encuentra inevitablemente en desventaja en este apartado y no tuvo un rodaje tan fluido como sus homólogos de Milton Keynes. Sin embargo, la semana se salvó en gran medida gracias a un viernes muy productivo.
En cambio, a la vista del retraso de Aston Martin, Honda arranca con un gran déficit de kilometraje y, por lo tanto, de datos, en un contexto en el que en las últimas semanas se han transmitido dudas sobre la unidad de potencia.
|Motorista
|Vueltas
|KM
|
KM medios
presente*
|Mercedes
|1142
|5318
|1773
|Ferrari
|991
|4615
|1538
|Red Bull Ford
|622
|2897
|1448
|Audi
|235
|1094
|1094
|Honda
|66
|307
|307
*Williams no está incluida en el cálculo de la media por equipo de Mercedes.
Al final, pocas banderas rojas en Barcelona
Hemos contabilizado nueve interrupciones a lo largo de cinco jornadas, un balance que resulta finalmente bastante reducido en cuanto a banderas rojas. Evidentemente, esto no basta para resumir todos los problemas encontrados por todas las escuderías, pero queda muy lejos de las previsiones a veces alarmistas que precedían a estos tests.
Más impresionante aún, solo hubo una bandera roja en los dos últimos días, entre los más activos en pista, y se produjo durante el primer rodaje de Aston Martin el jueves por la tarde, a escasos instantes de la bandera a cuadros.
|Coche
|Piloto
|sesión
|Hora local
|Motivo
|Alpine
|Colapinto
|Lunes por la mañana
|11:10
|Desconocido
|Audi
|Bortoleto
|Lunes por la mañana
|11:50
|Desconocido
|Racing Bulls
|Lawson
|Lunes por la mañana
|13:05
|Desconocido
|
Red Bull
|Verstappen
|Martes por la mañana
|9:15
|Salida de pista
|Red Bull
|Hadjar
|Martes por la tarde
|17:20
|Accidente
|Audi
|Hülkenberg
|Miércoles por la mañana
|9:50
|Hidráulico
|Haas
|Bearman
|Miércoles por la mañana
|10:30
|Desconocido
|Racing Bulls
|Lindblad
|Miércoles por la tarde
|14:55
|Desconocido
|Aston Martin
|Stroll
|Jueves por la tarde
|17:55
|Desconocido
