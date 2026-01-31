Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Barcelona

Tras los ensayos privados la F1 en Barcelona, aquí repasamos los resultados finales, las vueltas y kilómetros completados por cada piloto, equipo y motorista, y las banderas rojas que sucedieron durante la semana.

Fabien Gaillard
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Lewis Hamilton, Ferrari

Los primeros ensayos invernales de F1 2026 en Barcelona ya permiten acumular datos interesantes sobre cómo se desarrolló este primer test antes de una temporada de grandes cambios.

De las 11 escuderías inscriptas en el campeonato del mundo, 10 estuvieron presentes en Cataluña: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac. Solo Williams faltó a la cita, tras haber renunciado a presentarse en España.

Esto es lo que hay que retener de este primer rodaje.

Hamilton el más rápido, Russell el más constante

Lewis Hamilton a signé le meilleur des essais privés de Barcelone.

Lewis Hamilton firmó el mejor tiempo en los entrenamientos privados de Barcelona.

Foto de: Ferrari

No nos detendremos demasiado en los tiempos y en su significado en esta fase de la pretemporada. Simplemente cabe señalar que cuatro pilotos bajaron de la barrera de 1m17s: Lewis Hamilton, George Russell, el campeón vigente Lando Norris y Charles Leclerc.

También lee:

En cuanto al kilometraje, seis pilotos superaron las 200 vueltas (es decir, 931 km), siendo Russell el que más rodó, con un total de 265 giros y 1234 km a lo largo de las tres jornadas asignadas a su escudería. Esteban Ocon completó 243 vueltas, Kimi Antonelli 237, Leclerc 231, Pierre Gasly 231 y Hamilton 209.

En la parte baja de la tabla de tiempos aparecen precisamente los pilotos que menos rodaron. Con una clara predominancia de pilotos de Cadillac y Aston Martin, Lance Stroll solo tuvo derecho a las cinco primeras vueltas del AMR26 antes de ceder la jornada del viernes a Fernando Alonso.

Tiempos combinados finales del shakedown de la F1 2026 en Barcelona

Pos. PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo (día)
1 Hamilton Ferrari 209 1'16"348 (D5)
2 Russell Mercedes 265 1'16"445 (D4)
3 Norris McLaren 163 1'16"594 (D5)
4 Leclerc Ferrari 231 1'16"653 (D5)
5 Antonelli Mercedes 237 1'17"081 (D4)
6 Piastri McLaren 128 1'17"446 (D5)
7 Verstappen Red Bull 145 1'17"586 (D5)
8 Gasly Alpine 231 1'17"707 (D5)
9 Hadjar Red Bull 158 1'18"159 (D1)
10 Ocon Haas 243 1'18"393 (D5)
11 Bearman Haas 148 1'18"423 (D5)
12 Lindblad Racing Bulls 167 1'18"451 (D4)
13 Lawson Racing Bulls 152 1'18"840 (D4)
14 Colapinto Alpine 118 1'19"150 (D3)
15 Hülkenberg Audi 145 1'19"870 (D5)
16 Bortoleto Audi 90 1'20"179 (D5)
17 Alonso Aston Martin 61 1'20"795 (D5)
18 Bottas Cadillac 87 1'20"920 (D5)
19 Pérez Cadillac 77 1'21"024 (D4)
20 Stroll Aston Martin 5 1'46"404 (D4)

Esta información no es oficial.

Mercedes y Ferrari superan los 2000 kilómetros

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Es sin duda una de las cifras más impresionantes de estos tests. Mientras algunos esperaban una avalancha de problemas técnicos con la puesta en pista de estos autos con chasis y motores drásticamente revisados, el rodaje fue en realidad bastante abundante. En cualquier caso, se está muy lejos de los primeros ensayos a veces desastrosos de 2014.

Mercedes y Ferrari destacan con un kilometraje que supera los 2000 km, llegando incluso a los 2300 km en el caso de la firma de la estrella, realmente imperturbable. La Scuderia probablemente pagó ligeramente el hecho de haber iniciado su rodaje el martes, en condiciones de lluvia. Haas, equipo cliente de Ferrari, y Alpine, equipo cliente de Mercedes, mostraron cosas interesantes al superar los 1500 km.

En cambio, por detrás de un pelotón medio compuesto por Red Bull y McLaren, Cadillac —que sin embargo rodó durante tres jornadas completas— no logró hacer más que 763 km. Para Aston Martin, que finalmente solo tuvo una jornada completa, los 300 km realizados principalmente el viernes convirtieron este test privado en un enorme shakedown.

Escudería Motor vueltas KM
Mercedes Mercedes 502 2338
Ferrari Ferrari 440 2049
Haas Ferrari 391 1821
Alpine Mercedes 349 1625
Racing Bulls Red Bull Ford 319 1486
Red Bull Red Bull Ford 303 1411
McLaren Mercedes 291 1355
Audi Audi 235 1094
Cadillac Ferrari 164 764
Aston Martin Honda 66 307
Williams Mercedes Ausente Ausente

Audi y Honda tienen trabajo por hacer en cuanto a motores

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Audi

En lo que respecta a los motoristas, una vez más Mercedes y Ferrari rodaron mucho, superando respectivamente los 5000 y los 4000 km, cada uno con tres escuderías presentes en Barcelona. Para su primer motor de F1, Red Bull sorprendió gratamente a los observadores con un total cercano a los 3000 km recorridos con sus dos equipos.

Al estar sola y ser nueva, Audi se encuentra inevitablemente en desventaja en este apartado y no tuvo un rodaje tan fluido como sus homólogos de Milton Keynes. Sin embargo, la semana se salvó en gran medida gracias a un viernes muy productivo.

En cambio, a la vista del retraso de Aston Martin, Honda arranca con un gran déficit de kilometraje y, por lo tanto, de datos, en un contexto en el que en las últimas semanas se han transmitido dudas sobre la unidad de potencia.

Motorista Vueltas KM

KM medios
por escudería

presente*
Mercedes 1142 5318 1773
Ferrari 991 4615 1538
Red Bull Ford 622 2897 1448
Audi 235 1094 1094
Honda 66 307 307

*Williams no está incluida en el cálculo de la media por equipo de Mercedes.

Al final, pocas banderas rojas en Barcelona

Hemos contabilizado nueve interrupciones a lo largo de cinco jornadas, un balance que resulta finalmente bastante reducido en cuanto a banderas rojas. Evidentemente, esto no basta para resumir todos los problemas encontrados por todas las escuderías, pero queda muy lejos de las previsiones a veces alarmistas que precedían a estos tests.

Más impresionante aún, solo hubo una bandera roja en los dos últimos días, entre los más activos en pista, y se produjo durante el primer rodaje de Aston Martin el jueves por la tarde, a escasos instantes de la bandera a cuadros.

Coche Piloto sesión Hora local Motivo
Alpine Colapinto Lunes por la mañana 11:10 Desconocido
Audi Bortoleto Lunes por la mañana 11:50 Desconocido
Racing Bulls Lawson Lunes por la mañana 13:05 Desconocido

Red Bull

 Verstappen Martes por la mañana 9:15 Salida de pista
Red Bull Hadjar Martes por la tarde 17:20 Accidente
Audi Hülkenberg Miércoles por la mañana 9:50 Hidráulico
Haas Bearman Miércoles por la mañana 10:30 Desconocido
Racing Bulls Lindblad Miércoles por la tarde 14:55 Desconocido
Aston Martin Stroll Jueves por la tarde 17:55 Desconocido

 

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Equipo por equipo: cómo fue el shakedown de la F1 2026 en Barcelona

Comentarios destacados

Más de
Fabien Gaillard

Hamilton y Ferrari superan a Mercedes en el final del shakedown de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hamilton y Ferrari superan a Mercedes en el final del shakedown de la F1 en Barcelona

Leclerc lidera la última mañana del shakedown de la F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Leclerc lidera la última mañana del shakedown de la F1 2026 en Barcelona

Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Últimas noticias

Gresini presenta la decoración de 2026 con una Ducati de fábrica para Alex Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
Gresini presenta la decoración de 2026 con una Ducati de fábrica para Alex Márquez

Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Barcelona

Honda lidera el shakedown de Sepang de MotoGP con Aleix Espargaró como el más rápido

MotoGP
MGP MotoGP
Shakedown en Sepang
Honda lidera el shakedown de Sepang de MotoGP con Aleix Espargaró como el más rápido

Equipo por equipo: cómo fue el shakedown de la F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Equipo por equipo: cómo fue el shakedown de la F1 2026 en Barcelona