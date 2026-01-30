El primer veredicto de Verstappen del motor Red Bull-Ford tras el test de Barcelona
Max Verstappen no se sintió del todo bien físicamente durante el shakedown de F1 en Barcelona, pero habla de un inicio mayormente positivo. Todavía es un “trabajo en progreso”, pero su primera impresión del nuevo motor es alentadora.
Max Verstappen cerró el viernes la primera semana de pruebas de Fórmula 1 de 2026, que oficialmente fue llamada el "shakedown" de Barcelona.
Red Bull Racing aún tuvo que esperar el jueves por nuevas piezas llegadas desde Milton Keynes, después de que Isack Hadjar se estrellara con fuerza a comienzos de la semana con el nuevo RB22. Sin embargo, para el viernes el equipo logró volver a montar el monoplaza y Verstappen pudo completar los kilómetros tan necesarios.
El cuatro veces campeón del mundo dio 118 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya en la última jornada y marcó el quinto tiempo, aunque eso, lógicamente, es de importancia secundaria en esta fase.
Aprender y recopilar datos era la consigna. Y justamente eso, según Verstappen, salió bastante bien durante los primeros días de acción del año. "Al final fue bastante bien, sí. Durante mi primera mañana en el coche no pude dar muchas vueltas por la lluvia, pero hoy estuvo bien. He dado muchas vueltas y también hemos aprendido mucho", repasó Verstappen inmediatamente después de bajarse del coche.
"Buen comienzo" con el nuevo motor
"Todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer y hay muchas cosas que deben mejorar, pero creo que eso es normal. En líneas generales, por supuesto, es muy positivo que hayamos podido completar tantas vueltas con nuestro nuevo motor. Eso es un buen comienzo", explicó sobre el debut del Red Bull Ford Powertrains. "Es positivo, aunque obviamente todavía es muy temprano".
Anteriormente, Isack Hadjar, Liam Lawson y el ingeniero de Racing Bulls Mattia Spini también habían compartido sensaciones cautelosamente positivas sobre el DM01, como se denomina oficialmente al motor. Este último señaló que la imagen de la unidad de potencia es "buena, pero aún no perfecta", y Verstappen coincide con esa visión.
"Por supuesto que todavía es un trabajo en progreso, pero creo que hemos salido bien de la largada. Es una fórmula de motor muy compleja, así que aún queda mucho trabajo por hacer, pero eso aplica para todos", dijo el neerlandés.
Como Red Bull no realizó este año un filming day antes del primer test colectivo, el shakedown de Barcelona estuvo literalmente centrado en lo más básico. En Bahréin, el equipo espera poder tachar más puntos de la lista, y el propio Verstappen espera sentirse un poco mejor físicamente, ya que durante la semana del shakedown estuvo engripado, según contó el viernes. "Me siento un poco enfermo, así que espero estar mejor al comienzo de la temporada".
