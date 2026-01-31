La complejidad de la revisión reglamentaria de la F1 para 2026 es tal que los equipos solicitaron un shakedown adicional, además de los dos test de tres días en Bahréin, para prepararse de cara al inicio de la temporada en Melbourne en marzo.

Las nuevas unidades de potencia, con una dependencia mucho mayor de un sistema eléctrico MGU-K más potente, generaron tal nivel de nerviosismo que se pidió realizar el shakedown de Barcelona a puertas cerradas, mientras que también se entiende que Bahréin pagó por el privilegio de albergar los test oficiales de invierno.

En cualquier caso, los temores de que los equipos quedaran en los boxes sin poder girar o de que las unidades de potencia de la F1 terminaran echando humo resultaron exagerados. La conclusión general del evento de shakedown de cinco días, del cual los equipos podían elegir tres jornadas para rodar, es que la nueva era reglamentaria ha comenzado de manera notablemente fluida, a diferencia de la última gran revolución de motores en 2014.

Mercedes y Ferrari se destacaron especialmente por su arranque fiable y productivo, mientras que la era como fabricante de Red Bull comenzó de forma cautelosamente impresionante y el primer diseño de Aston Martin bajo la dirección de Adrian Newey llamó la atención de muchos observadores tras su llegada retrasada.

Lewis Hamilton lideró las hojas de tiempos por delante de George Russell, pero dado que no se realizó trabajo real de rendimiento en el frío trazado de Montmeló y que los equipos probablemente llevarán especificaciones más evolucionadas de sus autos a Bahréin y a la primera carrera del año, cualquier referencia a los tiempos por vuelta carece por completo de significado y debe tomarse con desconfianza.

Photo by: McLaren

McLaren – 291 vueltas

Qué hicieron

McLaren retrasó el debut de su MCL40 hasta el miércoles, lo que obligó al equipo campeón del mundo a afrontar un programa intenso con tres días consecutivos de rodaje. Su segunda jornada se vio afectada por un problema en el sistema de combustible, que limitó a Oscar Piastri a 48 vueltas, pero tanto él como el campeón del mundo Lando Norris completaron más de 80 giros el viernes.

Eso todavía queda lejos del registro récord de Mercedes, pero no hay motivos para pensar que McLaren haya encontrado obstáculos insalvables. El equipo de Woking admitió el viernes por la noche que aún tiene mucho trabajo por delante para dominar las nuevas unidades de potencia, especialmente en lo relativo a la conducción y a las exigencias de puesta a punto de un MGU-K más potente. Eso probablemente se aplique a todos los equipos en cierta medida, pero fue una admisión llamativamente franca.

Qué dijeron

"Aunque algunos pequeños problemas nos hicieron perder kilometraje durante el primer y segundo día de rodaje, la jornada final nos dio exactamente lo que necesitábamos, con ambos pilotos completando muchas vueltas sin ninguna preocupación de fiabilidad", dijo el director técnico de ingeniería Neil Houldey.

"Las nuevas regulaciones de las unidades de potencia han añadido complejidad, especialmente en la entrega y recuperación de energía. Hicimos todo lo posible en el simulador, pero no hay sustituto para el tiempo en pista, donde la estrecha colaboración con Mercedes High Performance Powertrains nos ha ayudado a afinar soluciones.

"La telemetría obtenida en pista hará que el simulador sea más realista ahora que los pilotos han experimentado el coche real. Completamos un trabajo aerodinámico significativo, incluida la visualización de flujo, y recopilamos numerosas referencias para comparar nuestros próximos pasos de desarrollo."

Photo by: Mercedes AMG

Mercedes – 500 vueltas

Qué hicieron

Entre el lunes, martes y jueves, George Russell y Andrea Kimi Antonelli acumularon unas impresionantes 500 vueltas, un logro notable para un auto completamente nuevo construido desde una hoja en blanco bajo estas regulaciones totalmente nuevas. Más allá de algunos problemas típicos iniciales, el Mercedes W17 funcionó como un reloj y pudo pasar rápidamente a una primera simulación de carrera tentativa el miércoles y a algunas tandas tipo clasificación el jueves.

Fiable no equivale necesariamente a rápido, por lo que se requiere paciencia, pero tanto Russell como Antonelli parecían tener una sonrisa en el rostro. Para lo que es una semana de shakedown y calibración, realmente no podría haber salido mejor para las Flechas Plateadas.

Qué dijeron

"Desde el punto de vista de la fiabilidad ha sido realmente impresionante. Todo en el auto es nuevo. Ha funcionado de manera brillante", dijo el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin. "Ya sea en el shakedown de Silverstone o en este primer test, tenemos claro qué objetivos queremos alcanzar. Y prácticamente hemos marcado todas esas casillas en ambos. En Bahréin vamos a centrarnos más en explorar la puesta a punto, intentando encontrar la ventana adecuada para el auto."

Photo by: Formula 1

Red Bull – 303 vueltas

Qué hicieron

Red Bull impresionó tanto a amigos como a rivales con un debut muy productivo de sus motores desarrollados internamente por Red Bull Ford Powertrains, comenzando de manera fulgurante con 107 vueltas en el primer día. Un accidente de Isack Hadjar en una segunda jornada lluviosa, al trompear e impactar contra el muro a la salida de la última curva, dejó al equipo a contrapié y obligó a enviar piezas de repuesto desde Milton Keynes para que Verstappen pudiera salir a pista el viernes.

Pero el cuatro veces campeón del mundo cerró la semana española de Red Bull con unas saludables 118 vueltas, lo que significa que el equipo se marcha de España con una sólida cantidad de datos. Su escudería hermana Racing Bulls, de la que hablaremos más adelante, también aportó un kilometraje similar para darle a RBPT mucho material para analizar.

Qué dijeron

"Sabíamos que iba a ser un momento muy especial estar aquí por primera vez con el RB22 y nuestra propia unidad de potencia, así que el lunes hubo una atmósfera especial en el garaje", dijo el director del equipo Laurent Mekies. "El lunes dimos más de cien vueltas con Isack y luego el martes fue un poco más complicado para nosotros. Isack se salió al final del día en condiciones muy difíciles y con muchas cosas todavía por ajustar del lado del auto. Fue desafortunado, pero estas cosas pasan.

"Tenemos mucho para sacar de esta semana y la experiencia y el nivel de detalle de Max con la ingeniería nos ayudarán a dar forma a la preparación para Bahréin y más allá. En cuanto a lo que esperábamos de la unidad de potencia en estos primeros tres días, solo puedo recalcar lo orgullosos que estamos de todos en la base que nos entregaron este motor. Por supuesto, es muy temprano y nada es perfecto, pero ya hemos empezado a aprender."

Photo by: Ferrari

Ferrari – 444 vueltas

Qué hicieron

Ferrari quizás no acaparó tantos titulares por su productividad como Mercedes, en parte porque empezó y terminó un día más tarde que las Flechas Plateadas, pero la Scuderia tuvo un arranque silenciosamente muy positivo. A diferencia de muchos de sus rivales, Ferrari decidió rodar el martes bajo la lluvia, pero cuando Charles Leclerc y Lewis Hamilton salieron en condiciones secas el jueves y viernes, ambos parecieron alentados por un inicio de temporada más sencillo en comparación con hace 12 meses.

De manera no oficial, Hamilton marcó el mejor tiempo del test el viernes por la tarde, con un registro de 1m16.348s, pero no se puede insistir lo suficiente en que los tiempos de Barcelona carecen de significado. Los motores Ferrari, sin embargo, rodaron cerca de un total de 1000 vueltas, no muy lejos del registro de Mercedes de 1137.

Qué dijeron

"Ha sido una semana larga, pero en general productiva", dijo el jefe del equipo Fred Vasseur. "Experimentamos distintas condiciones, de mojado a seco, y logramos completar una cantidad significativa de rodaje cada día, lo cual es crucial en esta etapa para recopilar datos y comprobar la fiabilidad. No encontramos problemas importantes, lo que es un resultado clave.

"Todavía es muy temprano y hay mucho por analizar y mejorar, pero ahora volveremos a Maranello para trabajar sobre lo aprendido y preparar el test de Bahréin, que será más representativo."

Photo by: Williams

Williams – 0 vueltas

Qué hicieron

El resumen del shakedown de Williams en Barcelona puede ser muy breve: no estuvo presente. En su intento por acelerar al máximo la producción de todas sus piezas, el equipo de Williams se exigió demasiado y se quedó atrás. El jefe del equipo, James Vowles, dijo que podrían haber llegado al shakedown si su vida hubiera dependido de ello, pero hacerlo habría supuesto un riesgo en cuanto a piezas de repuesto para el inicio de la temporada, un riesgo que Vowles no se sintió cómodo asumiendo tras el traumático arranque de 2024, cuando también se quedaron atrás y acabaron con un solo coche en la parrilla en Melbourne.

En su lugar, Williams intensificó su programa de pruebas virtuales y trabajo en el simulador para Carlos Sainz y Alex Albon, pero no estar en Barcelona igualmente los deja por detrás de los equipos que ya han resuelto muchos problemas iniciales de sus autos 2026 tras completar cientos de vueltas. Un punto a favor es que Williams utiliza este año tanto la unidad de potencia como la caja de cambios de Mercedes, que Mercedes y sus otros equipos clientes claramente han podido poner a punto con buenos resultados.

Es un contratiempo temprano para Williams, pero la falta de rodaje en Barcelona no dice nada sobre la calidad real ni el rendimiento de su FW48, y todavía cuenta con seis días completos de test en Bahréin para ponerse al día.

Qué dijeron

"Es increíblemente doloroso", dijo Vowles. "Tenemos que reconocer que intentamos hacer pasar por el sistema más volumen del que éramos capaces de lograr. Podríamos haber llegado al test de Barcelona, pero para hacerlo habría tenido que dar vuelta el impacto en piezas de repuesto y actualizaciones a lo largo de Bahréin, Melbourne y más allá. Sostengo que la decisión correcta es asegurarnos de llegar a Bahréin bien preparados. Todavía tenemos seis días de test en Bahréin en condiciones representativas."

Photo by: Red Bull Content Pool

Racing Bulls – 319 vueltas

Qué hicieron

Junto a Mercedes, Racing Bulls fue el otro equipo que logró completar todo su programa de rodaje antes del jueves por la noche, quedándose al margen únicamente el martes afectado por la lluvia. Fue un programa bastante eficiente para la escudería anglo-italiana y, al igual que su hermano mayor Red Bull, completó un número impresionante de vueltas teniendo en cuenta que era la primera salida a pista de la nueva unidad de potencia desarrollada por Red Bull Ford Powertrains.

Arvid Lindblad, el único novato de la F1 en 2026, acumuló un total de 167 vueltas mientras el joven británico se adapta a la vida en la Fórmula 1, con un número similar de giros para Liam Lawson, a pesar de que ambos pilotos sufrieron detenciones que provocaron una bandera roja cada uno.

Qué dijeron

"Ha sido realmente, realmente exitoso", dijo el director técnico Tim Goss. "Llegas a un primer test como este y tu objetivo es salir a pista y acumular kilometraje, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Es un auto totalmente nuevo, todo es diferente. Nunca hemos tenido un cambio así en la Fórmula 1 y poder salir y rodar con éxito, tanto nosotros como el equipo hermano, ha sido realmente impresionante. Ha sido un trabajo extraordinario de Red Bull Ford Powertrains. Llegar como un completo recién llegado a la Fórmula 1 y, en tu primer día, completar casi 200 vueltas… es fácil dar por sentada esta fiabilidad, pero no se puede subestimar lo que han conseguido."

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin – 65 vueltas

Qué hicieron

Al igual que Williams, Aston Martin tuvo que hacer un esfuerzo enorme solo para llegar a Barcelona, pero finalmente lo logró, fletando un antiguo avión de carga con hélices para transportar su auto el miércoles, un vuelo que rápidamente se convirtió en uno de los más seguidos en el popular sitio de aficionados a la aviación Flightradar24, tal es la expectación en torno al primer diseño de Aston Martin de Adrian Newey para el bicampeón del mundo Fernando Alonso.

Aston trabajó durante todo el jueves para dejar listo el AMR26 y apenas consiguió salir del pitlane, provocando exclamaciones de asombro por un diseño que parecía radicalmente distinto en varias áreas respecto a sus rivales. Lance Stroll tuvo que detener el auto tras solo cinco vueltas antes del final del día, mientras que Alonso tuvo un viernes más productivo al completar 61 giros.

Aun así, hay un límite en lo que Aston ha podido aprender en Barcelona y, como único equipo con motor Honda, está algo por detrás en la exploración de su nueva unidad de potencia y sus modos de funcionamiento. Todavía está por verse si "diferente" significa rápido, pero los primeros frutos del trabajo de Newey sin duda han dado mucho de qué hablar a los diseñadores rivales.

Qué dijeron

"Fue muy especial", dijo Alonso. "Obviamente, es el primer auto hecho por Adrian y junto con Honda, Aramco y todas estas nuevas reglas. Las últimas dos semanas han sido muy intensas en la fábrica tratando de tener el auto listo y apenas llegamos a Barcelona en los últimos dos días, así que fue un esfuerzo tremendo de todos. Para nosotros, el viernes fue realmente el primer día, así que creo que fue positivo, completando más de 60 vueltas y con un auto que responde bien."

Photo by: Haas F1 Team

Haas – 391 vueltas

Qué hicieron

El flamante VF-26 de Haas tuvo un inicio de vida productivo el lunes, pero luego pasó largos períodos en el garaje el miércoles debido a un problema menor y otro más serio de fiabilidad del lado del auto. El inconveniente fue tal que Haas necesitó que se enviaran piezas nuevas por avión para montarlas durante la noche y poder rodar el viernes, lo que logró con una jornada sólida, en la que Oliver Bearman completó más de 100 vueltas solo en la mañana del viernes.

Esteban Ocon continuó con un viernes productivo por la tarde, una reacción impresionante de un equipo que ha vivido situaciones similares en algunas temporadas recientes, y las 391 vueltas completadas representan un trabajo bien hecho.

Qué dijeron

"Tuvimos nuestros problemas de fiabilidad el miércoles, pero todo el equipo hizo un gran trabajo para revertir la situación y volver a pista el viernes", dijo el jefe del equipo Ayao Komatsu. "Recibimos las piezas de reemplazo bastante tarde ayer, pero la preparación del auto durante la noche fue brillante: estuvimos listos para salir a las 9:00 de hoy. Nos mantuvimos en nuestro programa y realmente aprendimos mucho. Hoy no se trató solo de la cantidad de vueltas, sino de la calidad de las vueltas. Tenemos una enorme cantidad de datos para analizar e implementar mejoras de cara a Bahréin."

Photo by: Audi

Audi – 243 vueltas

Qué hicieron

A diferencia de Red Bull Ford Powertrains, el otro nuevo fabricante de unidades de potencia de la F1 no tuvo el arranque más fluido en Barcelona. Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg estuvieron limitados a menos de 100 vueltas en los dos primeros días de test y provocaron varias banderas rojas con el R26. Dado el carácter confidencial de la prueba, no se conoce con exactitud cuáles fueron los principales puntos problemáticos para Audi, pero el equipo dio a entender que al menos varios inconvenientes se localizaron del lado de la unidad de potencia.

Audi es otro equipo sin clientes, que solo puede apoyarse en sí mismo para acumular kilometraje, por lo que cualquier problema técnico con el auto también dificulta su capacidad de aprender más sobre su primer motor de F1. Por eso fue tan importante que Bortoleto y Hulkenberg disfrutaran de un último día mucho más productivo, combinando 148 vueltas para llevar el total de Audi a unas respetables 243, lo que permite al fabricante alemán viajar a Bahréin con una sensación mucho más positiva.

Qué dijeron

"Vinimos aquí sabiendo que no sería una semana perfecta; todavía había muchos primeros pasos para nosotros, con un paquete de auto y unidad de potencia completamente nuevo y una amplia colaboración entre Neuburg y Hinwil", dijo el director técnico James Key.

"Como era de esperar, afrontamos algunos desafíos iniciales, lo cual es completamente normal en esta etapa. Todos fueron bien entendidos y solucionables. Hicimos progresos claros y constantes a lo largo de la semana y, en la segunda mitad del test, pudimos rodar de manera más productiva y empezar a extraer conclusiones significativas.

"Este test nunca fue sobre rendimiento, sino sobre validar los fundamentos y asegurar que nuestros sistemas principales funcionen de manera fiable. En ese sentido, hemos avanzado bien y ahora contamos con una base sólida sobre la cual construir."

Photo by: TWJB Photography

Alpine – 349 vueltas

Qué hicieron

Alpine fue otro de los equipos con mucho trabajo tras abandonar sus motores Renault y dar la bienvenida a un nuevo proveedor de unidad de potencia y caja de cambios en la figura de Mercedes. Pero recién salido de su presentación en un crucero de MSC el viernes en Barcelona, Alpine llegó a la pista catalana con entusiasmo y una silenciosa confianza en que su decisión de sacrificar la temporada pasada en favor de 2026 daría sus frutos.

Eso todavía está por verse, pero Alpine parece estar en una situación infinitamente mejor que hace 12 meses y eso no se debe únicamente a la unidad de potencia. Franco Colapinto solo pudo completar 60 vueltas el lunes, pero luego entre el argentino y Pierre Gasly superaron las 100 el miércoles, antes de que el francés diera unas enormes 164 vueltas el viernes, casi la mitad del kilometraje total del equipo, subrayando el arranque fluido de Alpine.

Qué dijeron

"Nada nos ha tomado por sorpresa, pero no hay nada como hacerlo de verdad", dijo el director general Steve Nielsen. "El primer día, el lunes, no dimos tantas vueltas ni acumulamos el kilometraje que queríamos, algo esperable con un auto completamente nuevo. Pero fuimos aumentando el ritmo de manera constante a lo largo de la semana y cubrimos 764 km en el último día, lo que nos da mucho para analizar de cara a Bahréin. Estamos prácticamente en el objetivo en términos de la cantidad de vueltas que queríamos completar."

Photo by: Cadillac Communications

Cadillac – 164 vueltas

Qué hicieron

Como el primer equipo nuevo de la F1 en una década, Cadillac siempre iba a tener una montaña que escalar solo para llegar a Barcelona. Y lo logró, saliendo del pitlane el lunes por la mañana antes de que Valtteri Bottas y Sergio Pérez añadieran más kilometraje el jueves y viernes.

Desde luego no fue una experiencia libre de problemas, como era de esperar, pero en el panorama general Cadillac puede mirar atrás y considerar la semana como exitosa, beneficiándose también de un buen arranque de sus motores Ferrari. Nadie en la estructura emergente de unas 500 personas se deja engañar sobre los desafíos que todavía esperan, y el rendimiento inicial del coche sigue siendo una gran incógnita. Pero Cadillac muestra todos los rasgos de una operación de Fórmula 1 auténtica y plenamente formada, y eso ya resulta alentador.

Qué dijeron

"Estoy realmente contento con la forma en que han ido las cosas", dijo el director del equipo Graeme Lowdon. "Hemos ido resolviendo de manera constante todos los problemas habituales que aparecen con un auto completamente nuevo, pero también hay que recordar que este es apenas el cuarto día en que este equipo pone en pista su auto de Fórmula 1. Cada día estamos siendo más eficientes, los procedimientos funcionan bien y la gente trabaja extremadamente bien en conjunto. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero eso es igual para todos los equipos. Iremos a Bahréin con una sensación muy positiva."