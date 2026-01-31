Presentación de Mercedes para la F1 2026: cuándo y dónde ver en vivo

El equipo Mercedes de Fórmula 1 presentó la decoración del W17 el jueves 22 de enero en redes sociales, pero también realizará un evento de lanzamiento integral de su coche y planes para este año el lunes 2 de febrero.

¿Cuándo es el evento de presentación de Mercedes F1 2026?

Lunes 2 de febrero

08:30

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

07:30

Venezuela, Bolivia

06:30

Colombia, Perú, Ecuador

05:30

México (Ciudad de México)

Cómo ver el evento de presentación de Mercedes F1 2026

El evento de lanzamiento de Mercedes F1 2026 se transmitirá en directo a través del sitio web del equipo. También se publicará contenido entre bastidores en los canales de redes sociales de la escudería de Brackley.

¿Quiénes estarán en el evento de presentación de Mercedes F1 2026?

Ambos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, estarán presentes en el evento del 2 de febrero junto al CEO y director del equipo, Toto Wolff. Habrá una mesa redonda con los pilotos, Wolff y el piloto de reserva Fred Vesti.

También está prevista la presencia de miembros sénior del liderazgo técnico para explicar los cambios del reglamento 2026, además de un análisis en profundidad de los nuevos combustibles sostenibles junto con el patrocinador principal y socio técnico de Mercedes, PETRONAS.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Mercedes en el shakedown de la F1 en Barcelona

Mercedes completó su tercer y último día de ensayos privados en Barcelona el jueves 29 de enero.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad, ha sido una buena semana para nosotros", dijo el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, en un comunicado de prensa. "El coche nos permitió ejecutar el programa exactamente como queríamos durante los tres días, y eso era lo que esperábamos al venir a Barcelona.

"Es un enorme reconocimiento al trabajo duro de todos en Brackley y Brixworth para dar vida a este auto. También hemos avanzado bien en algunos de los desafíos que vimos en los días uno y dos, y eso es alentador.

"Dicho esto, en Barcelona solo nos hemos centrado realmente en validar el W17. En Bahréin pasaremos a explorar la puesta a punto, algo que no se puede hacer aquí cuando hace tanto frío. Eso nos dará una idea mucho más clara de las capacidades relativas del auto a medida que avanzamos hacia la temporada 2026".