Albon se dijo dolido por la decisión de Red Bull de escoger a Pérez

El pasado viernes Red Bull Racing confirmó que Sergio Pérez sería su segundo piloto para la temporada 2021 de la Fórmula 1 en sustitución de Alex Albon, esto luego de semanas de especulaciones.

El tailandés llegó a la casa austriaca a mediados de la temporada 2019 en sustitución del francés Pierre Gasly, quien fue enviado de nueva cuenta a AlphaTauri en donde permanecerá el próximo año.

Albon quedó por detrás de Pérez en el campeonato de pilotos. El mexicano finalizó cuarto de la tabla incluso después de haber perdido la doble ronda en Silverstone tras haber dado positivo por COVID-19.

Desde el anuncio, el que fuera compañero de Max Verstappen había guardado silencio, pero este domingo realizó una publicación en su cuenta de Instagram para revelar sus pensamientos luego de la decisión del equipo dirigido por Christian Horner.

"No puedo mentirles, esto es algo que me duele. Lo di todo ahí fuera, pero no fue suficiente”, dijo quien será piloto de reserva del equipo durante el próximo año.

"Quiero dar un enorme agradecimiento a todos los que me apoyaron a lo largo de este año, especialmente a mis fans tailandeses. Ante todas las diferentes opiniones que han existido, siempre los he tenido a usted, quienes me han ayudado a superarlo”.

"No me estoy rindiendo, he puesto mi vida en esto y no dejaré que se detenga aquí. Tengo más que dar y mi objetivo es volver para el 2022 y ondear la bandera tailandesa de nuevo”.

Al momento de darse el anuncio, Christian Horner, director del equipo, dijo que habían tomado todo en consideración para decidir su alineación de la próxima temporada.

“Alex es un miembro valioso del equipo y pensamos mucho en esta decisión. Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos y actuaciones relevantes, hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para acompañar a Max en 2021”.

El directivo agregó que los pilotos fueron informados de la decisión el viernes por la mañana. Sin embargo, el rumor de la confirmación del cambio de alineación se gestó desde la noche del jueves a través de Speedweek, revista perteneciente a Red Bull Media House.

"Ambos han sido informados hoy (viernes). Y, Alex, obviamente, (está) decepcionado, pero, de nuevo, ha sido increíblemente maduro. Agradecido por la oportunidad y el apoyo que ha tenido este año y obviamente, decidido a hacer lo mejor que pueda para volver a un asiento de carrera para el 2022”.

