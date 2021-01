Por qué el sueño de Albon en la Fórmula 1 no terminó

Ser exitoso como piloto de Fórmula 1 no se trata sólo de estar en el equipo correcto. Es igual de importante estar ahí en el momento exacto.

Un asiento en una escuadra top como Red Bull es un sueño para muchos pilotos y, ahora mismo, el recién contratado Sergio Pérez está lleno de emoción por lo que podría suceder para él en 2021. Pero, para el saliente Alex Albon, hubo un pequeño elemento de estar en el lugar correcto en el momento equivocado.

La gran oportunidad de Albon de demostrar lo que podía hacer para asegurar un futuro a largo plazo en el equipo llegó en una temporada en la que un coche complicado y un calendario comprimido conspiraron para obstaculizar su progreso. Además, suma a la mezcla un ridículo conjunto de circunstancias que dejan a un piloto de alto nivel como Pérez como el favorito del paddock, y sin un coche.

Todo junto hizo imposible que Red Bull ignorara al mexicano. Un coche más manejable para Albon, o que Racing Point no hubiera producido su mejor chasis, o que el equipo de Silverstone se comprometiera con Pérez en lugar de ir a por Sebastián Vettel, y las cosas podrían haber sido muy diferentes.

La historia de la F1 está llena de eventos de la teoría del caos, sin embargo, donde un factor en algún lugar desencadena una cadena de circunstancias que tiene consecuencias imprevistas en otros lugares. Sin embargo, en última instancia, como el jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, señaló en diciembre al hablar de la decisión de su equipo de ir por Pérez en lugar de Albon, cada piloto en cada coche tiene que hacer frente a la situación que se les lanza: ya sea justo o no.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tomas lo que tienes, ¿no?" dijo Horner sobre Albon. "Está en la Fórmula 1 y se graduó en la F1 gracias a Red Bull, por lo que está muy agradecido. Sigue siendo parte del equipo".

"El coche de este año ha sido difícil. Creo que ha mejorado significativamente a lo largo del año, sobre todo en el último tercio del año. Pero, de nuevo, es lo que tú haces con lo que tienes, ¿no?"

"Creo que la diferencia entre Alex y Max se ha mantenido consistente desde Austria hasta, ciertamente, Bahréin 2 (el GP de Sakhir)".

"Tuvo una buena carrera en Abu Dhabi y, todo lo demás, lo ha hecho brillantemente bien. Es un gran piloto. Es un caballero absoluto dentro del equipo. Es muy popular dentro del equipo porque es un tipo muy agradable. Y eso es lo que ha hecho que esta decisión sea más difícil".

"Pero cuando miras los datos, y confías en los hechos opuestos a la emoción, Sergio es la elección lógica".

De hecho, hay un argumento para sugerir que Albon en realidad tuvo algunas circunstancias a su favor esta temporada para que se le diera más margen que a algunos de sus predecesores. Red Bull fue bastante despiadado en el momento de sus decisiones cuando Daniil Kvyat (2016) y Pierre Gasly (2019) se vieron relegados a Toro Rosso a mitad de una temporada, en lugar de al final de la misma.

Albon se ganó tiempo extra como resultado de la posición bastante cómoda de Red Bull en el campeonato de constructores. Con Mercedes al frente, y la caída de rendimiento de Ferrari, Red Bull iba a terminar en segundo lugar en la clasificación, tanto si Albon lograba un montón de puntos como si no. Al final, la cuenta de Max Verstappen de 214 puntos fue más que todo lo que sumó McLaren para ser tercero.

Otro factor que ayudó a evitar una decisión apresurada de Red Bull fue la extraña forma en que el mercado de pilotos se desarrolló en 2020. En el mismo momento en que Red Bull comenzó a sopesar sus opciones para ver si necesitaba buscar fuera de su equipo, se quedó en una lujosa situación de poder esperar su momento.

Alex Albon, Red Bull Racing, y Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Además de que el resto de los asientos estaban prácticamente cerrados, la disponibilidad de Pérez, y el hecho de que no tenía opciones en otros lugares, significó que Red Bull no necesitaba apresurarse a tomar una decisión. Pérez no iba a ir a ningún otro lugar que no fuera la playa para 2021; y Albon no corría el riesgo de ser firmado por un rival. Así que, eso significaba que Albon tenía toda la temporada para intentar convencer a los jefes de que valía la pena mantenerlo este año.

Al final, por supuesto, eso no sucedió. Aunque Albon hizo algunos progresos para superar las peculiaridades del RB16, y disfrutó quizás de su fin de semana más completo del año en Abu Dhabi, no fue suficiente para lo que Red Bull quería. Y, después de haber visto cómo Pérez estaba sacando todo lo que podía de ese Racing Point, como se demostró con el impulso que le dio una primera victoria en el GP de Sakhir, no hay duda de que Red Bull estaba más que justificado en su decisión final.

Claro, existe el riesgo de que Pérez se encuentre perjudicado por la misma naturaleza del coche que tanto daño hizo a Albon. Pero, igualmente, habría habido un riesgo en mantener a Albon de que el progreso que ha mostrado este año se estancara...

Para Albon, la decepción de ser relegado fue clara, y luego del anuncio dijo en sus redes sociales "dolía". Dice mucho sobre él, sin embargo, que Red Bull lo mantenga en un rol de desarrollo en lugar de dejarlo de lado por completo.

A Red Bull le gusta Albon. Está impresionado con sus comentarios técnicos, y nada le hubiera gustado más que el piloto tailandés se adelantara y entregara la velocidad que justificaría que el equipo se quedara con él. Pero, con un déficit promedio de clasificación de más de medio segundo con respecto a Verstappen, y demasiado a menudo su posicionamiento en las carreras dejando al líder del equipo holandés sin un compañero de apoyo, Red Bull realmente no tuvo más remedio que buscar en otra parte.

Sin embargo, al ser el encargado de desarrollar el coche de F1 de 2022, Albon estará en la posición perfecta para reclamar su regreso. Afianzarse en la preparación de 2022 en la fábrica y en el simulador lo llevará a adelantarse a los pilotos titulares y a comprender cómo se desarrollan los futuros coches que contarán con el regreso del efecto suelo. Ser el centro del proyecto también será invaluable para jugar con lo que él quiere de un coche específicamente.

Alex Albon, Red Bull Racing, celebra su podio en Bahréin. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Además, estará en un lugar privilegiado para abalanzarse en caso de que surja alguna vacante en los equipos de Red Bull. Pérez tiene un contrato de un año, así que es muy probable que Albon esté en la lista de candidatos para un puesto en la escudería en 2022. Además, Albon estará esperando entre bastidores para ver qué hace AlphaTauri. El novato Yuki Tsunoda necesitará impresionar en su primer año, mientras que Gasly podría estar tentado de buscar en otra parte si recibe algunas ofertas interesantes tras otra temporada fuerte.

Albon sólo necesita mirar lo que le pasó al hombre que lo está reemplazando como una señal de que nunca debes decir nunca en la F1. En 2020, Pérez ha pasado de enfrentar el olvido de su carrera después de que Racing Point le cancelara su contrato, a ser un teórico aspirante a la gloria del campeonato mundial...

Justo antes del final de la temporada, Motorsport.com habló con Albon sobre las dificultades que había enfrentado con el difícil RB16 este año, y cómo se las había arreglado para seguir adelante a pesar de las especulaciones a su alrededor. Y, a pesar de su personalidad apacible, y la franqueza de la falta de confianza que tenía a veces con la forma en que la parte trasera del RB16 se comportaba, hubo un aspecto para destacar de nuestra charla.

Es que Albon tiene una férrea determinación y una completa fe en sí mismo de que, dadas las circunstancias adecuadas, puede hacer el trabajo. Cuando hablamos de si alguna vez miró los datos de Verstappen y vio cosas que sintió que no podía hacer, Albon respondió: "No estaría aquí y no estaría haciendo lo que estoy haciendo si no creyera que es posible".

"Definitivamente hay cosas en las que pienso, 'bueno, eso está comprometido', o la cosa se mueve mucho y él no tiene miedo de nada".

"Pero, al mismo tiempo, como dije antes, no hay duda de que puedo hacerlo. Es sólo conseguir que haga clic y hacer que funcione".

Esa es la tarea inmediata de Albon si quiere ganarse un asiento en la F1 para 2022. Y, con todo lo que está moviendo mientras la F1 se prepara para una nueva era, está en el lugar perfecto en el momento adecuado para hacerlo.