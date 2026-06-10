Alonso obtuvo "cero aspectos positivos" del GP de Mónaco con Aston Martin

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, teme que el Gran Premio de Mónaco se haya añadido a la lista de debilidades de Aston Martin mientras lucha por recuperarse de un pésimo inicio de la temporada 2026.

Aston Martin se enfrenta a una batalla cuesta arriba en 2026 mientras intenta salir de la parte trasera del pelotón de F1. Su temporada comenzó mal cuando llegó tarde a las pruebas de invierno, y desde entonces ha descubierto problemas con su coche y con el motor Honda que han perjudicado su rendimiento en pista.

Pero aunque el equipo parecía estar controlando los problemas de vibración que afectaron gravemente a sus pilotos durante los fines de semana de carrera, Alonso advirtió que su lista de debilidades sigue creciendo tras una dura carrera en Montecarlo.

"Cero aspectos positivos de este fin de semana", dijo el español, que terminó 10º en Mónaco después de que se aplicaran sanciones posteriores a la carrera para lograr los primeros puntos del año para el equipo.

"Hemos estado compitiendo en circuitos muy diferentes hasta ahora este año, todos ellos fueron claros para nosotros en términos de entender algunas de nuestras debilidades. En Australia descubrimos que nuestro motor estaba muy por debajo, en China descubrimos que nuestra energía estaba muy por debajo, en Mónaco descubrimos que nuestro chasis está por debajo y en Canadá y en Miami descubrimos que nuestra caja de cambios era muy mala.

"Creo que cada circuito expuso algunas de nuestras debilidades en el coche."

Fernando Alonso finished 10th in Monaco Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La creciente lista de problemas que Aston ha descubierto llegó mientras se clasificaba 21º y 22º en Mónaco, con ambos pilotos a más de tres segundos del tiempo de pole marcado por el Mercedes de Kimi Antonelli.

La estrategia ajustada y los tiempos del coche de seguridad ayudaron a Alonso a subir del 21º al 11º en la bandera a cuadros, antes de que una sanción al Cadillac de Sergio Pérez lo ascendiera al 10º. Pero aunque puede que sea difícil sumar más puntos en las próximas carreras, el español sigue siendo optimista en que ahora que su equipo ha identificado sus problemas, Aston puede empezar a trabajar en soluciones y desbloquear rendimiento.

"Lo bueno es que [tenemos] una muy buena comprensión de qué acción se necesita en cada una de las áreas. Para la segunda parte del año, el paquete que intentamos traer aborda todos esos problemas individualmente", dijo.

"Tengo plena fe y confianza en el equipo. Porque nuestra impresión y nuestra sensación es que el coche cambiará drásticamente respecto a lo que estamos afrontando ahora. Solo necesitamos esperar otras cuatro o cinco carreras de resultados dolorosos."

Alonso admite que la recuperación del equipo no será milagrosa, a pesar de haber recibido una gran inversión en sus instalaciones en los últimos años y de haber fichado a personal estrella de sus rivales. Entre esas incorporaciones destacadas figura Adrian Newey, que se unió como socio técnico gerente y posteriormente fue ascendido al cargo de jefe de equipo.

Según se informa, el diseñador británico, que creó coches que han ganado 12 campeonatos de constructores de F1, está trabajando intensamente con su equipo para descubrir soluciones a las carencias del AMR26. Newey estuvo presente en Mónaco, donde Alonso dice que estaba deseoso de escuchar los comentarios de los pilotos.

Adrian Newey regresó al paddock en Mónaco Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Cuando viene al circuito, siempre es meticuloso con los comentarios del piloto e intenta entender exactamente qué está pasando en cada una de las curvas", explicó Alonso.

"Creo que está pensando con antelación, así que está pensando en lo que el nuevo paquete aportará a ese problema específico que estamos explicando aquí en Mónaco. Pero no solo en este, también está pensando en lo que se puede hacer en un paquete para Singapur para el próximo circuito urbano y cosas así.

"Tenemos al mejor con nosotros. Así que cuanto más tiempo pasemos con él en la pista, mejor será."

Con un punto ya sumado y el equipo mirando hacia adelante, el embajador de pilotos Pedro de la Rosa explicó lo que significa para el equipo el punto de Alonso.

"Este punto debería ser especial", dijo. "Es por de dónde venimos, por lo alta que es la montaña que todavía tenemos que escalar en los próximos meses.

"La confianza en que podemos lograrlo, en que simplemente debemos seguir siendo pacientes, aprovechando las oportunidades que nos da la competición, como Mónaco, y simplemente seguir adelante. Pero siempre – como Fernando dijo ayer de una manera muy bonita – siempre unidos."

Información adicional de Ben Vinel