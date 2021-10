Alonso lamenta el choque con Schumacher en Turquía

Fernando Alonso salió quinto en el Istanbul Park, pero un toque con Pierre Gasly le hizo trompear en la curva 1 y perdió muchas posiciones al inicio de la carrera.

Mientras el español buscaba recuperar posiciones, intentó pasar a Mick Schumacher por el interior de la curva 4 en la siguiente vuelta y esta vez el toque y el trompo fueron para el piloto de Haas.

Los comisarios impusieron una penalización de cinco segundos a Pierre Gasly y otra igual a Fernando Alonso, que cumplieron cuando entraron en boxes para montar neumáticos intermedios nuevos, después de ser considerados "predominantemente culpables" de ambos incidentes. También se les sumaron dos puntos de penalización en su superlicencia FIA.

Alonso finalmente terminaría la carrera 16º, mientras que Mick Schumacher cruzó la línea de meta 19º, solo por delante de su compañero de equipo en Haas, Nikita Mazepin.

"Pensé que estaba junto a él, pero obviamente fue un movimiento tardío, así que nos tocamos", dijo Alonso cuando Motorsport.com le preguntó por el choque después de la carrera.

"Desgraciadamente él tuvo un trompo y yo recibí la penalización. La acepto, por supuesto. Lamento haberme tocado con él".

"Obviamente eso pasó porque yo era 14º. No debería haber estado en esa posición. La suerte parece seguir evitándonos este año a lo grande. Supongo que estamos acumulando mucha para el próximo año".

Mick Schumacher restó importancia al incidente después de la carrera, aceptando que "estas cosas pasan".

"Especialmente en ese tipo de curvas en las que tienes una curva larga delante y luego te preparas para la 4, es realmente fácil intentar lanzarse en picado", dijo Mick.

"Pero desafortunadamente esta vez no salió bien. Aprendemos de ello y seguiremos adelante".

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Mick Schumacher se clasificó 14º el sábado del GP de Turquía, la mejor marca de su carrera, y sintió que este había sido su mejor fin de semana en F1 "hasta la carrera".

"En general, creo que sí, podemos estar muy felices por lo que hicimos y estuvimos muy cerca desde el principio", dijo el hijo de Michael Schumacher.

"Parecía que la diferencia con todos los coches era más pequeña de lo habitual".

Cuando se le preguntó si habría dado un paso atrás incluso sin el toque de Alonso, Mick Schumacher contestó: “No sé cuánto dañó a mis neumáticos lo que vino luego".

"Obviamente estuve siguiendo a Nikita durante bastante tiempo. Me imagino que habría podido extender esa tanda y probablemente ir un poco más rápido".

"No sé si hubiera podido pelear con Sebastian [Vettel] por un tiempo, pero no me veía terminando en posiciones altas".