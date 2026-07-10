Alonso "no tiene ni idea" de qué hará cuando finalmente se retire de la F1

Fernando Alonso dice "no tiene ni idea" de qué decidirá hacer cuando, finalmente, ponga fin a su carrera en la Fórmula 1, mientras sigue la especulación sobre su futuro.

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 ha afirmado en repetidas ocasiones que tomará una decisión sobre su futuro en torno a las vacaciones de verano, al tiempo que ha desmentido que ese plazo esté relacionado con el próximo paquete de mejoras de Aston Martin, cuya llegada está prevista para la última carrera antes de las vacaciones de verano, en Hungría.

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Aunque son bien conocidas las actuales dificultades de Aston Martin y su descontento general con la nueva generación de monoplazas de F1, han aumentado las especulaciones de que este podría ser el último año de Alonso en la categoría —rumores que él mismo avivó al afirmar que el Gran Premio de Barcelona del mes pasado sería su última visita a ese circuito—.

Pero, independientemente de cuándo Alonso ponga punto y final a su carrera en la F1, el piloto de 44 años afirma que no ha hecho planes sobre lo que vendrá después. Cuando se le preguntó si sabía qué haría si no estuviera en la F1, se limitó a responder: "No, ni idea".

Durante la misma rueda de prensa en Silverstone, se le preguntó específicamente a Alonso sobre la posibilidad de recorrer el Camino de Santiago —una peregrinación que atraviesa España hasta Galicia y cuya ruta pasa por su ciudad natal, Oviedo—, a lo que se mostró abierto, pero no hasta que su hijo recién nacido sea mayor.

"Me gustaría hacerlo algún día, pero no será justo después de retirarme", afirmó. "Sobre todo ahora que mi hijo tiene tres meses, no puedo plantearme pasar tres semanas recorriendo España a pie con él. Así que tendré que esperar un par de años".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Alonso aludió a su objetivo de seguir en el mundo del automovilismo, ya sea en otra disciplina o desempeñando un papel que no implique pilotar en un equipo de F1.

"Sin duda, tengo algunos retos por delante. La mayoría de ellos están relacionados con el mundo del motor. Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces", afirmó.

"Quizá quiera ganar otras cosas. Quiero volver a ponerme a prueba en las carreras de resistencia, sobre todo si Max [Verstappen] también quiere hacerlo algún día. Cuando deje de competir, he dicho que me gustaría seguir en este equipo en un papel diferente, intentar ayudar.

"Llevo ya 26 años en la Fórmula 1 y creo que puedo ayudar al equipo. Probablemente sea la segunda o tercera persona con más experiencia del equipo en este momento.

"Creo que hay cosas que pueden ser útiles para el equipo y prefiero aprovechar esa experiencia en lugar de quedarme en casa viendo la televisión".

Las hazañas de Alonso fuera de la F1 durante su etapa alejado de la serie a finales de la década de 2010 le llevaron a proclamarse campeón del mundo de resistencia en 2018-19 y a ganar en dos ocasiones las 24 Horas de Le Mans con Toyota en 2018 y 2019, además de una victoria en las 24 Horas de Dayton es con Cadillac en 2019. El español también participó en tres ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, además de disputar el Rally Dakar de 2020.

N.º 310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Foto: A.S.O.

El piloto, ganador de 32 Grandes Premios, también insinuó un regreso a las carreras de coches deportivos, pero consideró que seguir en Aston Martin era la opción más probable. Aston Martin compite actualmente tanto en el WEC como en la IMSA con el Valkyrie Hypercar.

El futuro de Alonso es también uno de los puntos clave del mercado de pilotos de F1 para esta temporada, ya que, si opta por retirarse, dejará una plaza vacante en Aston Martin junto a Lance Stroll.

Por parte de Aston, el equipo está deseando que Alonso siga ocupando el asiento de piloto para 2027, y el jefe del equipo, Adrian Newey, ha declarado que espera que el paquete de mejoras del equipo para Hungría le anime a quedarse el año que viene.

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