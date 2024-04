Desde el anuncio a principios de febrero de que Lewis Hamilton dejará Mercedes para ir a Ferrari en 2025, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 se ha llenado de interés, aunque el asiento del británico podría no ser el único vacante al final de la temporada 2024.

El otro punto de interés, aún más interesante desde el punto de vista deportivo, es Red Bull, donde Sergio Pérez está al final de su contrato.

En este contexto, varios nombres han circulado en el juego de las sillas musicales que se ha puesto en marcha. Entre ellos, Fernando Alonso es obviamente uno de los más evidentes.

El bicampeón del mundo, que cumplirá 43 años al comienzo de la próxima temporada, termina su vínculo de dos años con Aston Martin a final de temporada y es un candidato natural para los dos puestos mencionados. Pero Alonso aún tiene que decidirse a continuar su carrera.

Pedro de la Rosa, íntimo amigo de Alonso y embajador del equipo Aston Martin en la F1, se ha pronunciado al respecto, asegurando que la estructura británica es capaz de convencer al español para que se quede, y no tiene otra ambición hasta la fecha.

"Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, ofreciéndole el mejor coche posible", declaró en el programa El Larguero de la radio Cadena SER de España. "El trabajo con Fernando va muy bien y él está muy contento con el equipo".

Fernando Alonso junto a Pedro de la Rosa y Mike Krack.

"Queremos absolutamente que se quede con nosotros", añadió. "Tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Con resultados como el de este fin de semana (sexto puesto en Suzuka) y la mejora del coche, le daremos más razones para elegirnos."

Preguntado por la búsqueda de un posible sustituto en caso de su marcha, De la Rosa insistió : "Dentro del equipo no nos planteamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando se quede y estamos trabajando como si se fuera a quedar. No hay plan B. Nuestro plan A, B y C es Fernando. No estamos buscando en otra parte. El equipo está muy contento con Fernando y Lance (Stroll)".

"El equipo lo está dando todo. Hicimos algunas pequeñas mejoras en Suzuka y tenemos un programa de desarrollo muy interesante y ambicioso para las próximas carreras. Es el arma más importante para convencer a Fernando de que el coche mejorará y que seremos cada vez más competitivos."