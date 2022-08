Alonso responde a las teorías de conspiración en la F1

Cargar reproductor de audio

Alonso fue la primera gran ficha que cayó en la famosa silly season cuando anunció su salida de Alpine y su firma por Aston Martin para 2023 en el primer día de las vacaciones de verano de la F1.

Esto provocó un efecto reacción en Alpine, que anunció a su piloto reserva, Oscar Piastri, como sustituto del asturiano para 2023, pero el joven australiano rápidamente contestó y aseguró que no había firmado nada, mientras intentaba fichar por McLaren, que a su vez confirmó la salida de Daniel Ricciardo a principios de esta semana.

En medio de la locura del mercado de pilotos, se establecieron una serie de vínculos entre Alonso, su antiguo mánager Flavio Briatore y el actual representante de Piastri, el expiloto de F1 Mark Webber, que a su vez también fue representado en su día por Briatore.

Sin embargo, el español negó que Briatore hubiese tenido algo que ver en su movimiento y también que Webber estuviera al tanto de todo lo que iba a suceder, afirmando que le parecía "bastante triste y molesto leer esa conspiración".

"Tomé esa decisión, porque desde hace unos meses venía hablando con el equipo para ampliar el contrato y no se llegó a nada oficialmente", explicó Alonso.

"Aston Martin me llamó después de que Sebastian [Vettel] anunciase su retiro de la F1. Si Sebastian hubiese continuado, esto probablemente no habría sucedido, el fichaje por Aston. Así que fueron decisiones muy claras y muy fáciles por mi parte".

"Lo que ocurrió después y lo que está ocurriendo con Oscar, como ya he dicho, no me interesa en lo absoluto. Estoy y estaré completamente al margen", añadió.

Flavio Briatore Photo by: Alpine

Alonso añadió que Briatore no formaba parte "de ninguna de las negociaciones" y que él era el que lo había hecho todo, como siempre.

"Flavio ha venido a algunas carreras", dijo Alonso. "Pero como sabréis, tiene otros tratos con Stefano [Domenicali], la Fórmula 1, el paddock club y otras cosas, pero no relacionadas conmigo".

La Junta de Reconocimiento de Contratos de la Fórmula 1 tiene previsto tomar una decisión sobre la situación de Piastri el próximo lunes, que afectará directamente a los planes de Alpine y McLaren para la próxima campaña.

El asturiano se mostró "sorprendido" por la situación de Piastri, y aseguró que el joven australiano era "un talento increíble para cualquier equipo". Además, aprovechó la ocasión para desearle lo mejor tanto a Piastri como a Alpine de cara al futuro.

"Va a seguir siendo mi equipo este año, pero va a ser mi equipo para siempre en mi corazón, porque hemos conseguido cosas que eran impensables cuando empezamos la relación".

"Volví a la Fórmula 1 también gracias a Alpine. Sólo deseo lo mejor para ellos", concluyó Alonso.

