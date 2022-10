Alonso: los títulos de Verstappen valen más que los de Hamilton

Cargar reproductor de audio

Al analizar hoy el papel de Max Verstappen en la Fórmula 1, el bicampeón Fernando Alonso dijo que, en su opinión, los dos títulos del holandés valen más que los de Lewis Hamilton, al considerar que es "diferente ganar siete títulos mundiales cuando sólo tienes que luchar contra tu compañero de equipo".

Las declaraciones de Alonso se dieron en una entrevista al diario holandés De Telegraaf, publicada el sábado por la mañana (29), antes de la continuidad de las actividades para el GP de México. El español habló sobre el inicio de Verstappen en la F1.

"Hubo muchas críticas al principio, por el hecho de que Verstappen ya tenía un asiento oficial a pesar de tener sólo 17 años. Siempre he encontrado esas críticas sin sentido. No debemos juzgar a un conductor por su edad. Si lo hace mejor que los demás, ¿por qué no va a correr en la F1?".

"En realidad, me gustó el hecho de tener un piloto tan joven en la parrilla".

Con la carrera más larga de la historia de la F1, habiendo superado recientemente a Kimi Raikkonen en el número de carreras disputadas, Alonso ha acumulado disputas rueda a rueda con algunos de los grandes de la era moderna de la categoría, como Michael Schumacher, Hamilton y Sebastian Vettel, pero el español lamenta no haber tenido aún la oportunidad de luchar contra Verstappen.

"De hecho, apenas hemos competido entre nosotros. Es una pena. Quiero luchar contra los mejores pilotos, y Max es parte de eso".

"Tuve la suerte de poder luchar contra Vettel, Hamilton y Schumacher en el pasado, pero nunca tuve esa oportunidad con Max. Esperemos que eso llegue en el futuro mientras corro para Aston Martin".

Al citar a Hamilton, Alonso fue preguntado por la dimensión de los logros de Verstappen en comparación con otros campeones, y el español hizo una comparación directa con Hamilton, el rival del holandés en la carrera por el título en 2021.

Podio: campeón de pilotos de 2021, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Tengo mucho respeto por Lewis, pero sigue siendo muy diferente cuando ganas siete títulos mundiales y sólo has tenido que luchar contra tu compañero de equipo. Creo que un título así tiene menos valor que alguien que ha tenido menos títulos pero que tiene que luchar con otros pilotos con cosas iguales o mejores en la mano".

"En 2005 y 2006, tuve un buen comienzo de año y pude crear una ventaja en la parte delantera. Entonces, los demás podrían acabar con mejores coches, pero yo conseguí gestionar esa diferencia. Nunca tuve que luchar contra mi compañero de equipo para ganar esos títulos. Y no he visto a Max luchando contra Pérez o Albon para ganar carreras".

"Pero Schumacher, en particular, tuvo que luchar contra su compañero de equipo para ganar cinco títulos consecutivos, mientras que Hamilton luchó contra Rosberg y Bottas. Lo veo como algo diferente".

Pocas horas después de la publicación de la entrevista, Alonso acudió a las redes sociales para aclarar sus declaraciones, que ya resonaban entre los aficionados a la categoría

"Y una vez más... Por favor, todos los títulos son increíbles, merecidos e inspiradores. Incompatibles entre sí, y disfrutemos de los campeones y las leyendas de nuestra época. Estoy cansado de la búsqueda incesante de titulares. Disfrutemos de ellos".