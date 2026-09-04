Alpine admite un comportamiento “un poco extraño” en el auto de Colapinto en Monza

Franco Colapinto se sintió muy bien con las mejoras de Alpine al iniciar el viernes de entrenamientos libres en el Gran Premio de Italia, pero luego no pudo mantener esa confianza con el auto en el segundo ensayo.

Esto dejó al piloto de 23 años fuera del top 10 —en la 11ª posición— al terminar la jornada y en busca de respuestas para el segundo día en Monza, en una zona media que se presenta muy apretada.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, coincidió con Colapinto en que el auto tuvo un paso atrás en su rendimiento de una práctica a la otra, algo que espera poder solucionar para el sábado, y se mostró optimista para lo que resta del fin de semana.

"Creo que la FP1 se vio un poco mejor que la FP2. El auto de Franco adquirió un comportamiento un poco extraño en la FP2 que tenemos que solucionar. Pero está bueno ver el paquete aerodinámico en los dos autos", dijo el británico.

También lee: Fórmula 1 Colapinto pasó de aspirar al top 5 en Monza a perder ritmo y buscar respuestas con Alpine

"Está bueno ver que funciona bien en los dos autos. Pierre (Gasly) obviamente se perdió la FP1, así que estaba un poco tratando de recuperar terreno. Pero no, creo que hay motivos para ser optimistas".

"Unas pocas décimas marcan una diferencia enorme acá. Definitivamente todavía tenemos algo de ritmo por extraer del auto. Y si logramos sacarlo, creo que podemos hacerlo bien".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine recibió este viernes la noticia de que perdió el podio de Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco tras la decisión de la Corte Internacional de Apelación de la FIA. Si bien fue un golpe para el equipo en términos de puntos mientras protagoniza una cerrada batalla con Racing Bulls por el quinto puesto, Nielsen espera responder en la pista.

"Nunca es bueno perder puntos antes de poder salir a la pista. Creo que son 13 puntos en total, nueve de los nuestros y luego algunos que pasan a Racing Bulls. No es bueno. Tampoco es lo que esperábamos".

"A veces sabés que estas cosas van a suceder. Es un poco más fácil prepararse para eso. Pero esto realmente fue un golpe inesperado para nosotros. Pero somos un equipo de carreras. Y preferiría conseguir puntos en la pista antes que en la sala de deliberaciones. Y esa es nuestra misión".

Consultado por su opinión sobre la decisión de la Corte Internacional de Apelación, Nielsen respondió: "¿Alguna vez viste la película El día de la marmota? Bueno, Mónaco me resulta un poco así. Creo que ahora ya pasaron tres meses. Y una gran parte de cada día durante esos últimos tres meses estuvo dedicada a hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, me siento aliviado de que haya terminado".

"Pero, por otro lado, sentimos que realmente nos perjudicaron. Porque el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen. Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba haciendo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaron a esa conclusión. Pero ese es el proceso.

Aceptamos la penalización, la aceptamos. O, mejor dicho, aceptamos la revocación de la misma. Y ahora estamos 16 puntos por detrás de Racing Bulls. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos".