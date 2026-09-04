Colapinto pasó de aspirar al top 5 en Monza a perder ritmo y buscar respuestas con Alpine

Franco Colapinto pudo contar finalmente con las mejoras de Alpine este viernes en Monza y aseguró estar "impresionado" durante las primeras vueltas, pero terminó el día con interrogantes tras perder terreno en la segunda práctica.

El piloto de Alpine finalizó noveno en el entrenamiento inicial pese a no marcar un tiempo con los neumáticos blandos por un problema en la unidad de potencia. En la FP2, Colapinto volvió a ser un contendiente al top 10, pero finalmente tuvo que conformarse con la 11ª posición tras marcar un tiempo que lo dejó a 1s060 de la punta en una apretada sesión.

"Fue un buen paso adelante. Ni bien salí en la FP1, me quedé bastante impresionado; el auto estaba bastante bien y dio muchos pasos adelante respecto de las últimas carreras", dijo Colapinto al ser consultado por Motorsport.com sobre las mejoras de Alpine.

"Tuvimos un muy buen ritmo en la FP1, estuve entre los cinco primeros en la primera tanda. Después, con los neumáticos blandos y poca carga de combustible, tuvimos un problema con el motor, así que no pude dar una vuelta, pero incluso teniendo en cuenta los tiempos de las primeras vueltas, creo que estaba noveno. Debería haber estado entre los cinco o seis primeros en esa sesión. La tanda larga fue muy buena, muy fuerte".

Franco Colapinto, Alpine, fue de mayor a menor el viernes en Monza. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Luego de ese comienzo sólido, el piloto argentino no pudo mantener el mismo rendimiento en la segunda práctica, lo que lo dejó con dudas y en busca de respuestas para el sábado.

"Por alguna razón, perdimos mucho ritmo en la FP2. El auto se sentía un poco más desconectado, perdía mucho más agarre en los vértices de las curvas de baja velocidad, me iba más de trompa en los vértices y la tracción combinada también era peor".

"Es como si hubiéramos dado un paso atrás en términos de agarre y equilibrio del auto, y todavía no entiendo realmente por qué. Tal vez haya sido la temperatura de la pista, no estoy muy seguro en este momento, pero es algo que tenemos que descubrir esta noche para intentar mejorar y dar un paso adelante mañana. Va a ser importante, porque acá está todo muy apretado, así que tenemos que intentar mejorar el auto", explicó.

Con los tiempos tan apretados, tener un rebufo puede ser fundamental para la clasificación, algo que en Monza suele generar momentos caóticos en la pista.

"Puede ser. Hoy salimos un poco temprano y también tuve mucho tráfico en mi vuelta, y es bastante perjudicial cuando realmente no tenés rebufo, así que veremos cómo va. Estoy seguro de que no va a ser más caótico que en F2 o F3, pero quizás un poco", comentó entre risas.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Por último, Colapinto se refirió a su experiencia con la gestión de la energía en la pista italiana, ya que en la previa se mostró pesimista sobre cómo esto iba a cambiar el manejo en Monza.

"No es genial. Creo que estábamos un poco preparados para eso, así que uno se acostumbra un poco más rápido, pero no es fantástico".

"Cuando terminamos una vuelta, nos quedamos sin batería, así que ni siquiera salimos de la última curva; simplemente nos quedamos ahí durante mucho tiempo. Pero es parte de entender un poco más las reglas y cómo mejorarlo junto con la FIA, y estoy seguro de que también es un muy buen ejemplo y ejercicio para que la FIA intente entender en qué lugares es peor y cómo mejorarlo", finalizó.