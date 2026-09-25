Sainz recibe una dura sanción en Bakú y Colapinto gana un lugar tras la clasificación

Franco Colapinto finalmente arrancará noveno el sábado en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán después de que Carlos Sainz recibiera una sanción por parte de los comisarios deportivos.

El piloto español estaba bajo investigación luego de terminada la clasificación por una posible infracción cometida bajo banderas amarillas y, luego de escuchar su testimonio y analizar los videos y la telemetría a disposición, los comisarios de la FIA decidieron aplicar un castigo.

De esta manera, Sainz deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán, con lo que caerá de noveno a 14° en el orden.

Esto permite a Franco Colapinto, que había quedado justo detrás de Sainz en la Q3, heredar el noveno cajón de la parrilla de salida para la carrera en Bakú.

También ganan una posición Oliver Bearman, de Haas; Liam Lawson, de Racing Bulls; Alex Albon, de Williams, y Esteban Ocon, de Haas.

La explicación completa de los comisarios en su sanción a Carlos Sainz:

"Los Comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz), al representante del equipo y revisaron las pruebas de video, cronometraje, telemetría, radio del equipo y video de la cámara a bordo.

Se mostraron banderas amarillas individuales en los Sectores de Control 4 y 5, en particular después de la Curva 2 y en la aproximación a la Curva 3. Las indicaciones de bandera amarilla eran claramente visibles y SAI también había recibido una advertencia por radio del equipo: “Amarilla adelante, levanta”. SAI confirmó durante la audiencia que era consciente de la situación de bandera amarilla.

SAI explicó que tenía la intención de demostrar una reducción de velocidad a lo largo de toda el área de bandera amarilla. Afirmó que no consideraba necesario reducir la velocidad en la recta y que, en cambio, tenía la intención de demostrar su reacción al aproximarse y salir de la Curva 3. Consideró que esto constituía una “levantada global” que abarcaba los sectores consecutivos con bandera amarilla.

Explicó además que el coche que había provocado originalmente la bandera amarilla ya no se encontraba en la zona de escapatoria y que esperaba que las banderas amarillas fueran retiradas.

Los Comisarios no aceptaron esta interpretación. Cuando sectores de control consecutivos están sujetos a condiciones de bandera amarilla, un piloto debe demostrar una reacción significativa para reducir la velocidad en cada sector de control individual con bandera amarilla. Una reducción en un sector posterior no puede satisfacer de manera retroactiva el requisito aplicable al sector de bandera amarilla precedente.

La obligación tampoco depende de la evaluación del propio piloto acerca de si el peligro original continúa presente dentro de una parte determinada del sector con bandera amarilla.

La telemetría mostró claramente que la reacción de SAI a la bandera amarilla se produjo únicamente en el Sector de Control 5. No hubo una reducción significativa de la velocidad en el Sector de Control 4 que pudiera atribuirse razonablemente a una reacción ante la bandera amarilla. De hecho, SAI registró su tiempo más rápido de la sesión en el Sector de Control 4.

Por lo tanto, los Comisarios no aceptaron que la posterior levantada en el Sector de Control 5 constituyera una respuesta “global” suficiente que abarcara ambos sectores.

Esto se diferencia de los casos en los que la telemetría demuestra una reacción significativa ante la bandera amarilla, aunque la reducción del tiempo total del sector sea relativamente pequeña.

En el presente caso, SAI era consciente de la bandera amarilla, había recibido una advertencia explícita del equipo, las indicaciones de bandera amarilla eran claramente visibles y la telemetría estableció que no demostró la reacción requerida en el Sector de Control 4.

Por lo tanto, los Comisarios determinan que SAI no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla individual en el Sector de Control 4.

La sanción estándar establecida en las Directrices de Sanciones para esta infracción durante la clasificación es una pérdida de 5 posiciones en la parrilla".