Colapinto responde a la amenaza de Briatore contra los fans argentinos por las agresiones en redes sociales

El abuso en redes sociales volvió a estar bajo los focos durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, después de que Pierre Gasly denunciara que fue víctima de comentarios agresivos contra él y su familia tras la carrera de Madrid.

La situación se generó después de que Franco Colapinto alcanzara a su compañero de equipo en Alpine sobre el final del Gran Premio de España y Gasly, pese a que todavía debía cumplir su parada en boxes y estaba condenado a perder la séptima posición y caer fuera de los puntos, hiciera caso omiso al aviso de que el argentino estaba detrás. Esto le hizo perder tiempo valioso a Colapinto y puso en peligro su posición frente a Oscar Piastri, con quien venía batallando.

"Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte", dijo Gasly el miércoles en Bakú sobre los ataques que recibió luego en las redes. "Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.".

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se refirió a este tema y pidió a los aficionados que se manejen con respeto, a la vez que amenazó con cortar las entrevistas de Colapinto con la prensa argentina si la situación no cambiaba.

"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos", dijo Briatore a ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

Colapinto fue consultado sobre lo dicho por Briatore este viernes durante su encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com, después de alcanzar la Q3 en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Tendría menos actividades con los medios si fuera así", dijo inicialmente el argentino a modo de broma, antes de referirse seriamente al asunto: "Creo que es algo que nadie quiere. Todos tenemos que trabajar duro para mejorarlo en todos los aspectos del deporte".

El propio Colapinto ya había condenado los ataques en redes sociales el miércoles al referirse a lo ocurrido con Gasly.

"Creo que mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. No lo he visto porque estoy bastante presente en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor".

"Siempre estamos trabajando como equipo y no es agradable verlo, así que espero que puedan dejar de hacerlo. Lo mismo que les ha pasado a otros pilotos. A Yuki (Tsunoda) el año pasado también le pasó algo bastante grave en un momento determinado y se habló al respecto, y los comisarios después de Zandvoort recibieron algunos ataques después de la penalización que me impusieron. Y pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo".

"La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. Y sí, espero que esto no siga sucediendo, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte. Y no se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo", concluyó.

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