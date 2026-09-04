Lo que revela la audiencia del Tribunal de Apelación sobre la polémica en el GP de Mónaco

Después de recibir dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane en el Gran Premio de Mónaco de este año, Pierre Gasly y Alpine habían apelado con éxito contra ellas para asegurar el tercer puesto por delante de Isack Hadjar.

Unos meses después, tras las presentaciones de McLaren y Red Bull ante el Tribunal Internacional de Apelaciones (ICA, según su sigla en inglés), se ha restablecido el resultado original. Las penalizaciones de Gasly se han vuelto a añadir a su tiempo de carrera y cae al séptimo puesto en los resultados, mientras Isack Hadjar recupera su primer podio para Red Bull.

Así, Gasly tendrá que devolver el trofeo del tercer puesto a Hadjar, y pierde nueve puntos como consecuencia de esa caída al séptimo lugar tras la aplicación de las dos penalizaciones de cinco segundos. Vale la pena ver cómo hemos llegado a este punto y qué se presentó ante el ICA para forzar el giro de 180 grados.

La apelación inicial exitosa de Alpine tras múltiples penalizaciones por exceso de velocidad

Para Mónaco, se fijó un límite de velocidad en el pitlane de 60 km/h, un valor inferior al límite estándar de 80 km/h para tener en cuenta el trazado más estrecho del pitlane. A lo largo del Gran Premio de Mónaco de este año, se registraron 11 infracciones; durante la carrera, esto afectó a Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly (dos veces) y Franco Colapinto. Gasly fue el único de los cuatro pilotos que no cumplió su penalización de tiempo durante la carrera, y en cambio la sanción se aplicó a su tiempo de carrera.

Antes de la carrera, hubo una alta incidencia de excesos de velocidad en el pitlane; cinco coches fueron señalados por la infracción durante los entrenamientos: Russell, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Alex Albon y Colapinto. Como indica el documento publicado por el ICA, cuatro de estas infracciones fueron resultado de aparentemente superar el límite de velocidad del pitlane en el 'bucle de entrada'.

Para controlar el límite de velocidad, se instala una serie de bucles de cronometraje en el pitlane y se mide la distancia entre cada uno. La velocidad se calcula entonces a partir del tiempo que tarda un piloto en cruzar de un bucle al siguiente. Esto se deriva de la medición de la distancia en función del tiempo.

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

FOM, que proporciona las soluciones oficiales de cronometraje a la F1, mide la distancia mínima entre cada bucle. Cuando se registraron las velocidades en los entrenamientos, mostrando a los pilotos aventurándose apenas más allá del límite de 60 km/h, un puñado de equipos consideró que sus mediciones no se correspondían con las producidas por FOM. Sin embargo, las investigaciones mostraron que no estaba claro si había un problema, y no se realizaron cambios en la posición de los bucles en la entrada del pitlane.

Esto fue hasta la carrera, y Alpine protestó contra las penalizaciones impuestas a Gasly al considerar que FOM había utilizado mediciones incorrectas. Argumentó que la "distancia aplicada" de 2692 m necesaria para cruzar el segundo bucle era demasiado larga y que, debido a la curvatura del pitlane, debería haberse utilizado una distancia mínima más corta de 2615 m. Debido a la anchura del coche, este mínimo teórico no sería posible, pero determinó que Gasly habría recorrido 2670 m para mantenerse en o por debajo de 60 km/h, lo que tendría en cuenta la anchura del coche.

Así, los comisarios dieron la razón a Alpine y eliminaron sus penalizaciones, asegurando que Gasly pudiera reclamar el trofeo del tercer puesto.

McLaren y Red Bull no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Por supuesto, ambos equipos querían recuperar puntos, ya que tanto Hadjar como Piastri perdieron puntos debido a la apelación de Alpine, pero también señalaron los motivos de "equidad" dado que todos los equipos estuvieron sujetos a la medición inicial de 2692 m.

Hay un plazo de 96 horas para señalar la intención de apelar una decisión, que tanto McLaren como Red Bull pudieron cumplir. Alpine y RB se convirtieron en terceros en el procedimiento, mientras Motorsport UK también presentó sus propias observaciones.

Red Bull y McLaren presentaron sus motivos de apelación el 28 de julio, con la audiencia celebrándose el 25 de agosto.

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FOM mantuvo una medición "coherente", pero no hay certeza de que Alpine tomara la trayectoria 'estimada'

La medición de 2692 m en el segundo bucle de cronometraje de entrada al pit, según el director de ingeniería e innovación de FOM, Arbi Karapetian, fue medida al inicio del fin de semana por "dos funcionarios experimentados de FOM utilizando una cinta de topografía". Se consideraron dos líneas, y se seleccionó la más corta de las dos tras revisarlas mediante un Sistema Global de Navegación por Satélite. Esto también se comprobó con datos de años anteriores para asegurar que estaba dentro del rango correcto.

Aunque se plantearon preocupaciones contra la medición, FOM la mantuvo por "coherencia" tras revisar los datos; en teoría, los equipos podían ajustar sus limitadores de velocidad del pitlane para tenerlo en cuenta. Después de la carrera, FOM revisó la medición y llegó a la medida de 2615 m usando datos GNSS, aunque Karapetian declaró que las distancias medidas con cinta no podían replicarse de forma fiable en ese momento.

Como tal, las conclusiones de la investigación de los comisarios posterior a la carrera sí se aplicaban en ese sentido, aunque FOM no tenía pruebas de que Gasly hubiera recorrido esa trayectoria, ni la distancia de 2670 m necesaria para mantener a Gasly por debajo del límite de velocidad.

Alpine produjo una reconstrucción de la entrada de Gasly al pit lane usando imágenes de vídeo y datos del coche para demostrar la trayectoria de un modelo CAD de su chasis A526. Sin embargo, el documento del ICA afirma que "La reconstrucción, por tanto, no estableció la distancia real recorrida por el Coche 10 en ninguno de los dos pasos con la precisión necesaria para resolver la diferencia entre las distancias umbral relevantes."

Alpine dice que sus propios cálculos de distancia utilizaron los cálculos GNSS propios de FOM, tal como se presentaron anteriormente, y sus propias mediciones tomadas con un medidor láser de distancia y una topografía independiente, pero no pudo garantizar la veracidad de sus imágenes debido a variables como la "distorsión de la lente de la cámara".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La apelación de Red Bull y McLaren se considera admisible; FIA y Alpine argumentan en contra

Ambos equipos argumentaron así: cuando ya se habían aplicado penalizaciones a otros pilotos (McLaren habiendo cumplido la penalización de cinco segundos de Piastri en carrera) por la misma infracción, dar marcha atrás con la penalización de Gasly iba contra la "equidad deportiva".

Además, argumentaron que las pruebas presentadas a los comisarios por Alpine no deberían haberse considerado admisibles en primer lugar, y que el Artículo B1.6.3a del reglamento deportivo se aplicó incorrectamente. El argumento era que el servicio oficial de cronometraje debería haber sido la única métrica oficial para determinar si un piloto fue sorprendido excediendo la velocidad, incluso si había una discrepancia con la medición utilizada para el bucle de cronometraje.

Esto fue respaldado por Racing Bulls y Motorsport UK, este último argumentando (como ASN) que los sistemas oficiales de cronometraje podrían entonces ser apelados mediante el recálculo propio de un equipo.

En resumen, los apelantes afirmaron que el sistema de cronometraje era el mismo para todos, y que sería irrazonable que se aplicaran penalizaciones por transgredir el límite establecido por ellos si luego pudieran ser anuladas.

La FIA se posicionó a favor de la decisión tomada por los comisarios, afirmando que la solución oficial de cronometraje no es el único árbitro de una penalización por exceso de velocidad en el pitlane, añadiendo que "es derecho de un competidor encontrar pruebas de cualquier error en el sistema".

Además, está consagrado en el reglamento que un equipo no puede apelar una penalización en carrera ya cumplida, y cumplida a discreción de los equipos. La FIA argumentó esencialmente aquí que los equipos podrían haberse quedado en pista, esperar a que la penalización se aplicara después de la carrera y luego apelarla más tarde. También se señaló que ninguno de los equipos pidió una revisión posterior a la carrera a la luz de sus penalizaciones.

Pitlane atmosphere Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

La "injusticia deportiva" probada por el tribunal, que confirma las mediciones iniciales

Al revisar las pruebas, el Tribunal Internacional de Apelaciones determinó que la medición de 2692 m de los bucles de cronometraje de la entrada al pit "no se demostró que fuera una medición física inexacta" y que las múltiples comprobaciones y el uso posterior de la distancia durante todas las sesiones fueron satisfactorios. Además, no hubo ninguna sugerencia durante el evento de que la medición debiera cambiarse, ni por parte de FOM, ni de dirección de carrera, ni de los comisarios.

Además, ni Alpine ni FOM pudieron divulgar oficialmente la distancia que Gasly había recorrido en el pitlane. Aunque se presentó 2670 m (y para otra penalización, 2673 m) como el máximo necesario para evitar una penalización, no había pruebas de que Gasly hubiera tomado esta ruta.

Como tal, la distancia se aplicó a todos antes del Gran Premio de Mónaco, y todos los competidores tuvieron la oportunidad de calibrar sus limitadores de velocidad del pitlane para satisfacer los bucles de cronometraje utilizados.

En cambio, cuestionó la idea de usar una distancia de bucle de cronometraje y luego aplicar retroactivamente otra. Gasly, entre los otros pilotos que recibieron penalizaciones, fue sorprendido excediendo la velocidad en el bucle medido; por tanto, aplicar otra distancia después de la carrera a un competidor era incorrecto.

Añadió que optar por no cumplir una penalización concedida bajo un sistema de medición, y luego elegir apelar contra ese sistema de medición, no estaba justificado, especialmente cuando el primer sistema se aplica al resto de la parrilla. El ICA también cuestionó si esto podría considerarse como "nueva evidencia", algo necesario para proporcionar motivos adecuados de apelación, si se aplicaba retroactivamente un nuevo punto de referencia.

Como tal, las penalizaciones originales fueron reaplicadas, y las apelaciones basadas en la equidad deportiva fueron estimadas, ya que un competidor estaba siendo sometido injustamente a un punto de referencia diferente en comparación con los otros coches de la parrilla.

El tribunal decretó que los sistemas oficiales de cronometraje no eran infalibles, ni inmunes a una impugnación, pero afirmó que "Sin embargo, lo que la equidad deportiva excluye absolutamente es la sustitución retrospectiva, después de que los competidores se hayan calibrado y competido contra él, del propio parámetro de calibración común de todo el evento por un enfoque geométrico o de medición diferente con el fin de volver a juzgar el resultado de un competidor individual."

Alpine y la FIA también tendrán que pagar las costas legales de los otros equipos como resultado.