Gasly denuncia que "algo no es normal en mi coche" tras su eliminación en Q2 en España

Una semana después de la sorprendente pole position de Monza, Pierre Gasly no deja de volver a la realidad. Pero, si el séptimo puesto de la carrera italiana tenía algo de lógico, ya que el Alpine claramente no tenía medios para competir más allá de una sola vuelta con los equipos de punta, la eliminación en Q2 este sábado en el Gran Premio de España deja un sabor amargo en la boca del francés.

En efecto, como demuestra el resultado de Franco Colapinto, clasificado en Q3 y noveno en la parrilla, había claramente margen para hacerlo mucho mejor que el 14º puesto desde el que Gasly se verá obligado a tomar la salida este domingo. Superado por el RB de Arvid Lindblad, los Audi e incluso el Haas de Esteban Ocon, admitió tras la sesión haber sufrido problemas de adherencia sin saber muy bien por qué le habían perjudicado tanto durante esta sesión.

"Tengo que decir que tenemos bastantes cosas que analizar", declaró primero al micrófono de Canal+."Comparado con la FP3, [o con] el coche en la FP1, FP2 [que] iba muy bien, ahí no estaba absolutamente en ninguna parte; cero agarre y deslizaba en todas direcciones, wheelspin [patinaje] por todas partes."

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sinceramente, creo que hay algo que no es realmente normal en el coche. Todas mis vueltas eran lentas, en cada curva pierdo tiempo y voy cruzado por todas partes, así que... Acabo de bajarme del coche, vamos a intentar entender qué ha pasado esta noche y dos o tres cosas en el garaje antes de salir para la carrera. Vamos a intentar entenderlo, pero fue una carnicería."

Preguntado sobre la perspectiva de poder aun así luchar por los puntos en carrera, Gasly añadió:"Hasta la FP3, sinceramente, estaba súper cómodo y súper confiado con el coche y con nuestro rendimiento para estar en la parte delantera del pelotón. Y es el caso con Franco."

"No, simplemente tenemos que entender exactamente qué ha pasado por mi parte. El rendimiento está ahí, pero está claro que con el coche tal cual, mañana va a ser más que complicado, así que espero que podamos encontrar respuestas esta noche."