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Fórmula 1 GP de España

Alpine avanza con la computación cuántica para mejorar sus simulaciones de F1

La escudería de Enstone amplió su colaboración con SEALSQ para incorporar simulaciones híbridas cuántico-clásicas a sus procesos de ingeniería y buscar nuevas formas de extraer información de sus recursos de computación y pruebas.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alessio Morgese

Alpine dio un nuevo paso en su apuesta por la tecnología cuántica con la ampliación de su colaboración con SEALSQ, una compañía especializada en soluciones de seguridad y computación cuántica. El proyecto busca incorporar capacidades de simulación híbrida cuántico-clásica a los procesos de ingeniería del equipo de Fórmula 1.

La iniciativa representa una continuación de la asociación que Alpine y SEALSQ habían puesto en marcha en noviembre de 2025, centrada inicialmente en seguridad cuántica. Ahora, ambas compañías sumarán al proyecto la tecnología desarrollada por ColibriTD, una de las empresas que forman parte de la cartera de inversiones de SEALSQ en el ámbito cuántico.

El objetivo es utilizar estos recursos para mejorar la eficiencia y la precisión de determinados cálculos utilizados en simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD), análisis térmicos, estructurales y problemas de física multifísica. En la práctica, Alpine busca obtener más información a partir de las simulaciones que ya realiza para respaldar sus decisiones de ingeniería.

La colaboración adquiere especial relevancia con el cambio reglamentario de la Fórmula 1 para 2026, que introdujo una nueva generación de monoplazas y unidades de potencia. En un contexto en el que los equipos están sometidos a límites en sus recursos de desarrollo y simulación, cualquier mejora en la capacidad de extraer información de los datos disponibles puede convertirse en una ventaja.

Según Alpine y SEALSQ, el proyecto constituye el primer caso de aplicación estructurada de simulación acelerada mediante computación cuántica para abordar problemas fundamentales de física, combinada con sistemas avanzados de protección de datos poscuánticos.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El proyecto alcanzó un primer hito en julio de 2026, cuando ingenieros y ejecutivos de Alpine, SEALSQ y ColibriTD se reunieron en Enstone para establecer una hoja de ruta inicial e identificar las áreas prioritarias en las que se evaluará la tecnología. El siguiente objetivo es desarrollar una prueba de concepto (PoC) que permita determinar su potencial dentro del entorno de trabajo de la escudería.

David Sanchez, director técnico ejecutivo de Alpine, destacó que el equipo busca constantemente nuevas herramientas para comprender mejor el comportamiento de sus monoplazas.

“Estamos en una búsqueda constante de una mejor comprensión en todas las áreas y siempre analizamos cómo las tecnologías emergentes pueden ayudarnos a extraer información de los datos y las simulaciones para respaldar nuestras decisiones de ingeniería. Trabajar con SEALSQ y ColibriTD nos brinda una oportunidad interesante para explorar el potencial de la tecnología cuántica dentro de nuestro entorno actual”, explicó Sanchez.

La tecnología de ColibriTD está diseñada para trabajar con las limitaciones actuales de la computación cuántica. Su solución H-DES busca utilizar los procesadores cuánticos disponibles actualmente junto con sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) tradicionales, en lugar de depender exclusivamente de una futura generación de computadoras cuánticas plenamente tolerantes a fallos.

La compañía considera que este enfoque puede resultar especialmente adecuado para Alpine, ya que tanto los equipos de Fórmula 1 como los sistemas cuánticos actuales trabajan bajo importantes restricciones. Mientras que la cantidad de qubits, el tiempo de coherencia y la conectividad limitan actualmente a los procesadores cuánticos, los equipos de F1 también tienen restricciones reglamentarias sobre sus recursos de simulación.

La alianza se encuentra todavía en una etapa de evaluación y desarrollo, por lo que Alpine no ha anunciado aún resultados concretos en términos de rendimiento del monoplaza. El próximo paso será comprobar mediante la prueba de concepto si la tecnología puede aportar beneficios reales a los procesos de simulación e ingeniería del equipo.

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