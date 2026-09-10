Colapinto ve a Alpine por delante de sus rivales, pero advierte que Madrid será “más difícil”

Franco Colapinto y Alpine llegan al nuevo circuito de Madring con la misión de confirmar el paso adelante conseguido en Zandvoort y, especialmente, en Monza tras el paquete de mejoras que introdujo el equipo en el A526.

Alpine había quedado relegado detrás de sus rivales de la zona media —Racing Bulls y Audi— antes del receso de verano, pero la actualización significó un claro avance para la escudería de Enstone, particularmente en el Gran Premio de Italia. Allí, Pierre Gasly sorprendió con la pole position y luego, si bien no pudo sostenerse adelante, terminó claramente por delante del RB de Arvid Lindblad en el séptimo lugar, mientras que Colapinto se recuperó tras una salida de pista para terminar noveno.

"Espero que no, pero creo que va a ser un poco más difícil", dijo el argentino el jueves al ser preguntado si Madrid representará un desafío más difícil para Alpine.

"Monza se adaptó muy bien a nuestro auto y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos. Después, creo que la actualización nos aportó muchísimo".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Esa actualización en Zandvoort fue muy positiva para el auto. Hizo que el auto entrara en una ventana de funcionamiento mucho mejor y, nuevamente, pudimos ofrecer un rendimiento mucho mejor en Monza. Creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero espero que podamos trasladarlo a un buen fin de semana aquí en Madrid también y tener un buen auto".

Colapinto piensa que los cambios realizados al monoplaza permitieron a Alpine colocarse por delante de Racing Bulls y Audi.

"Creo que la actualización llegó en el momento adecuado porque estábamos teniendo algunas dificultades y nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi. Eso nos volvió a colocar, creo, ligeramente por delante".

"Nuevamente, tenemos que intentar entender cómo está nuestro ritmo aquí en relación con ellos, pero en Monza fuimos definitivamente bastante rápidos. Espero que podamos mantenernos por delante y seguir sumando más puntos".

Colapinto: "Estuve mal durante unos días después de Monza"

Colapinto se mostró muy afectado el domingo tras la carrera en Italia por el error que lo hizo caer del cuarto al 16º puesto en la primera parte de la carrera, ya que sintió que había dejado escapar una muy buena oportunidad.

Al reflexionar este jueves sobre lo vivido, el piloto de 23 años admitió que le llevó unos días dejar atrás esa sensación.

"Estuve mal durante unos días. No ocurre muy a menudo que tengas la oportunidad de luchar con los equipos y pilotos de punta y de estar cerca de McLaren, Ferrari y Red Bull. Ha sido agradable y es una buena sensación, una motivación diferente, luchar silenciosamente por el podio al principio", explicó.

"Fue muy bueno. Por supuesto, era mi primera experiencia haciéndolo, pero fue muy bueno y creo que una sensación muy diferente de lo que buscamos con el equipo. Así que, personalmente, fue un muy buen fin de semana y un paso adelante muy importante".

"Por supuesto, el error acabó con mis posibilidades y oportunidades. Estuve disgustado y frustrado, por supuesto, pero fue una buena recuperación y una buena carrera. Espero que podamos hacer lo mismo pronto y estar luchando con los equipos de punta", concluyó.