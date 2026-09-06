Franco Colapinto llegó a estar en la pelea por los primeros puestos el domingo en Monza antes de que un despiste lo relegara en el clasificador, aunque finalmente logró recuperarse para terminar noveno y en zona de puntos.

El piloto de Alpine arrancó séptimo la carrera y avanzó un lugar al inicio tras el enredo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que dejó a este último relegado en el clasificador. Luego ganó otra posición cuando Leclerc chocó al final de la segunda vuelta y, momentos después, adelantó a Oscar Piastri antes de que la carrera fuera detenida con bandera roja.

Desde el cuarto puesto en la parrilla para la segunda largada de la competencia, Colapinto superó a Max Verstappen a la salida de la primera chicana y llegó a estar tercero, antes de que el piloto de Red Bull lo adelantara al llegar a la Variante della Roggia.

Metros más tarde, Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva de Lesmo y se fue hacia la grava, con lo que cayó hasta el 16º puesto.

"Estoy simplemente frustrado. Creo que hice algunas cosas buenas. No sé, simplemente perdí completamente el auto en las curvas 5 y 6, un poco de la nada, y es muy frustrante", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto transita delante de los McLaren al inicio del GP de Italia. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El domingo se presentaba como una gran oportunidad para Alpine, que tenía a Pierre Gasly en el segundo lugar cuando Colapinto llegó momentáneamente al tercer puesto.

"Creo que habríamos hecho algunas cosas muy buenas, con el segundo y tercer puesto juntos, y cuando te sentís tan fuerte y de repente estás peleando con los equipos de punta, te motivás muy rápido. Y un error así tira todo por la borda, así que estoy simplemente frustrado", agregó el piloto de 23 años.

Colapinto indicó que no sabe exactamente por qué el auto lo sorprendió de esa manera y terminó sacándolo de la pista, un incidente por el que pensó que tendría que retirarse de la carrera.

"Todavía no entiendo realmente qué pasó. Perdí el auto de manera muy brusca, atravesé la grava muy rápido, tuve muchos daños y pensé que iba a tener que abandonar. Pero después volvimos a salir, cambiamos un poco el auto con las herramientas, cerramos todo un poco más y volvimos a hacer que el auto tuviera algo más de resistencia aerodinámica. Y sí, logramos sumar puntos".

"No te das cuenta de que en realidad no es tu pelea. Sentís el podio al alcance y querés seguir avanzando y tomando riesgos, y quizás no tenía sentido hacerlo"

Colapinto continuó expresando su frustración por lo que consideró una oportunidad perdida, aunque el resultado de Gasly, que fue séptimo, deja en claro que habría sido difícil para los Alpine mantenerse en la pelea con los equipos grandes de la parrilla.

"Hice algunas largadas muy buenas, algunas cosas muy buenas, pero, de nuevo, estoy simplemente frustrado por no haber maximizado el potencial del auto y todo lo bueno que estábamos haciendo juntos. Creo que simplemente hay que aprender para el futuro. Pero no tenemos muchas de estas oportunidades de pelear ahí arriba y en el frente, y es todavía más frustrante tener momentos como este. Creo que deberíamos haber sumado más puntos. Lo siento por el equipo y espero que podamos hacerlo mejor en Madrid".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El argentino destacó el hecho de haber adelantado a pilotos que suelen estar en la pelea por las primeras posiciones y cómo eso lo llevó a arriesgar más de la cuenta, algo que cree que será un aprendizaje para el futuro.

"Logré superar a cuatro autos de los equipos de punta en las largadas, y por eso duele tanto haberlo tirado por la borda. Además, al asumir más riesgos y estar ahí arriba con ellos, no te das cuenta de que en realidad no es tu pelea. Sentís el podio al alcance y querés seguir avanzando y tomando riesgos, y quizás no tenía sentido hacerlo. De nuevo, simplemente hay que aprender de esto y tratar de mejorar para la próxima vez que tenga una oportunidad como esta".

Entre los adelantamientos de Colapinto en Italia se destaca el realizado a Verstappen, cuatro veces campeón mundial de F1, aunque advirtió que no es algo que tenga en cuenta mientras está en la pista.

"Creo que cuando estás en el auto realmente no sentís la diferencia entre uno y otro, pero estuvo bueno pelear con ellos. Eso es lo que quería decir: poder pelear rueda a rueda con los autos y los equipos de punta es algo que realmente no podemos hacer. Y por eso dejar pasar una oportunidad como esta es muy doloroso".