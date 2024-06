Alpine podría dejar el motor Renault y ser un equipo cliente en la F1 2026

Renault en la Fórmula 1 a partir de 2026 y ha iniciado conversaciones con fabricantes rivales sobre la posibilidad de asegurar un acuerdo en su lugar. Alpine está considerando abandonar su motoren laa partir de 2026 y ha iniciado conversaciones con fabricantes rivales sobre la posibilidad de asegurar un acuerdo en su lugar.

Como parte de una evaluación de su proyecto de F1 motivada por el difícil inicio de la actual campaña, ha salido a la luz que los altos directivos de Renault y Alpine no han dejado piedra sin remover para averiguar lo que se necesita para cambiar las cosas.

Con su actual unidad de potencia Renault por debajo en rendimiento en comparación con sus rivales, y sin certeza de que hará las cosas bien para la próxima generación de motores turbo híbridos que llegará en 2026, se ha cuestionado si la enorme inversión necesaria para producir su propio motor es esencial.

Se entiende que ahora se está evaluando un plan para que Renault abandone potencialmente el trabajo en su unidad de potencia de 2026 y en su lugar cambie a Alpine a convertirse en un equipo cliente.

Las fuentes han revelado que el director del equipo Alpine, Bruno Famin, ha estado reflexionando sobre la situación en las últimas semanas, y ha mantenido conversaciones con fabricantes rivales para ver cuáles podrían ser las opciones alternativas.

La solución más lógica para evitar un posible conflicto de fabricantes para Renault sería tomar un suministro de motores cliente de Red Bull, que tendrá sus propias unidades de potencia a partir de 2026.

Sin embargo, a pesar de las conversaciones con el equipo, se cree que las posibilidades de un acuerdo con Red Bull son poco probables debido a las complicaciones logísticas a las que se enfrentaría el equipo con sede en Milton Keynes al suministrar a un tercer equipo, ya que tiene el propio y su escudería hermana RB para su campaña de debut en 2026.

Sede de Red Bull Powertrains Foto de: Jon Noble

El año pasado, Christian Horner, director del equipo Red Bull, habló sobre la posibilidad de un acuerdo con un cliente: "Creo que primero tenemos que consolidarnos. No queremos sobrecargarnos".

"Creo que el hecho de suministrar a dos equipos en el 26, probablemente esté un poco por encima de lo óptimo en el primer año, pero nos da la capacidad para más adelante. Así que creo que, en primer lugar, tenemos que afianzarnos y, a partir de ahí, tendremos la capacidad de hacer más".

Si la ruta de Red Bull no se lleva a cabo, la otra opción más probable sería Mercedes , que tiene un contrato de suministro libre para 2026 gracias al cambio de Aston Martin a Honda.

Los acuerdos con Aston Martin y McLaren ya han demostrado que el fabricante alemán no tiene miedo de suministrar unidades de potencia a otras empresas automovilísticas, ya que no ve ninguna desventaja comercial en sus acuerdos de F1.

Si Alpine decide seguir el camino del motor cliente, y no puede llegar a su propio acuerdo con otro fabricante, el reglamento de la F1 indica que alguno de los actuales proveedores de motores del campeonato sería llamado a suministrarlo para que no se quede sin una unidad de potencia.

Lo más probable es que se le pida a Honda que proporcione un motor, ya que es el único fabricante actual que no tiene planes para un segundo equipo cliente en 2026.

Compromiso de Renault

Luca de Meo, dejó en claro recientemente que estaba Mientras que la situación del motor Alpine parece fluir en este momento, llega en un momento en que el CEO de Renault,, dejó en claro recientemente que estaba comprometido con el futuro de Alpine en la F1, a pesar del interés de compradores potenciales

Luca de Meo, CEO del Grupo Renault Foto: Michael Potts / Motorsport Images

En declaraciones a Autocar, dijo: "No es mi estilo. No venderemos ni siquiera una parte. No necesitamos el dinero. He tenido gente haciendo ofertas a diestro y siniestro, y luego hablando de ello en la prensa. Pero no nos interesa. Sería estúpido y no lo haré".

En la larga entrevista, sí citó, sin embargo, que Renault nunca había conseguido dominar las reglas de los motores turbohíbridos, lo que le había costado rendimiento durante todo el ciclo reglamentario actual.

"Cuando empezamos la era híbrida (en 2014), nuestro motor no rindió", dijo. "Habíamos sido campeones del mundo con Red Bull, pero con el híbrido, las cosas fueron mal".

"Incluso el motor que desarrollamos en 2021 tenía una desventaja de 0,2s a 0,5s cada vuelta. Y este año la hemos fastidiado con el coche. Si lo combinas todo, estamos a 1,5s de donde tenemos que estar".

Además de que el cambio de motores significa que Alpine podría asegurarse unidades de potencia más baratas y potencialmente más competitivas, el paso a ser un equipo cliente también haría que el equipo fuera potencialmente más fácil de vender en el futuro, ya que la escudería ya no tendría el elemento heredado de su departamento de motores Viry-Chatillon involucrado como parte de su esfuerzo en la F1.

Viry, que es la sede de Renault Sport Racing y está ubicada cerca de París, ha diseñado y producido los motores de F1 del fabricante francés desde la década de 1970.

Y aunque un alejamiento de la participación en los grandes premios marcaría un cambio drástico en su enfoque, todavía hay muchas otras actividades de automovilismo en las que podría participar.

Por ejemplo, podría ayudar a desarrollar la unidad de potencia de su hipercoche del WEC, que actualmente lleva un motor Mecachrome F2 modificado con un sistema híbrido específico.

Alpine declinó hacer comentarios sobre la situación cuando Motorsport.com se puso en contacto con el equipo.