Ricciardo quiere mantener la actitud "resentida" que le dio puntos en Canadá

Ricciardo se ha enfrentado a un aumento de las críticas por su falta de rendimiento este año en comparación con su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, y hasta el campeón del mundo de 1997, Jacques Villeneuve, cuestionó en la previa de la carrera de Montreal por qué el piloto de 34 años todavía tiene un lugar en la parrilla.

El australiano regresó a la familia Red Bull para la temporada 2023 como piloto de reserva y con el objetivo personal de quitarle el asiento a Sergio Pérez en el equipo principal, pero sus mediocres resultados han cambiado ahora su enfoque para poder quedarse en RB para 2025.

En Canadá, Ricciardo disfrutó de su mejor fin de semana de la temporada, clasificándose quinto el sábado antes de terminar octavo en una caótica carrera que tuvo pista mojada y seca, a pesar de una mala salida y una penalización.

Y aunque Ricciardo no se fía de un falso amanecer, dice que quiere mantener la actitud que llevó a la cita de Montreal mientras lucha por su futuro en la F1.

"Sólo tengo que seguir rodando", respondió Ricciardo cuando Motorsport.com le preguntó qué se llevaba de Canadá mientras busca tomar impulso.

"Tengo que asegurarme de que esa energía, probablemente la actitud resentida que traje al fin de semana, se mantenga ahí, y mantener ese nivel de intensidad".

"No sé si es la necesidad de estar un poco enfadado o simplemente de subirme la testosterona, pero creo que me ayuda".

"Ciertamente hay cierta esperanza de que sea (un punto de inflexión). Obviamente, tengo que repetirlo y respaldarlo para demostrarlo".

"Pero definitivamente estoy contento con algunas cosas que he reconocido desde Mónaco, y no es coincidencia que este fin de semana haya ido un poco más suave".

"Sólo tengo que asegurarme de que sigo aprovechándolo y de que soy responsable de mí mismo, de que no me relajo demasiado y me siento feliz. Asegurarme de mantener esa ventaja".

Ricciardo temía que su carrera fuera por mal camino después de luchar para conseguir un buen lanzamiento desde una parrilla de salida mojada, lo que le hizo perder posiciones. A ello se sumó una penalización de cinco segundos por moverse antes, impuesta porque su coche se había adelantado ligeramente antes de que se apagara el semáforo.

"Sentí que la carrera se nos escapaba", explicó. "La salida en sí, estábamos en drift city, así que perdí un par de posiciones ahí. En la segunda curva, recuerdo que Lewis (Hamilton) me pasó literalmente por encima".

"Sabía que no me había saltado el semáforo, pero recuerdo que quizá el coche se estaba arrastrando cuando estaba mirando el semáforo, así que supongo que probablemente tuvimos un problema con el embrague".

"Cuando empezó a llover, entramos en boxes para cambiar los intermedios y los demás se quedaron fuera, así que perdimos la posición en pista".

"Tuve la sensación de que la carrera se nos escapaba, pero con el slick al final, conseguimos remontar y pasar a algunos coches y sumar un buen puñado de puntos", finalizó.