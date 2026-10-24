Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alpine responde a los comentarios de Jeremy Clarkson y defiende a Colapinto

La escudería se desmarcó de las declaraciones del presentador británico, invitado del equipo en Austin, y ratificó su respaldo al piloto argentino: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".

Federico Faturos

Publicado: 24 oct 2026, 23:22

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Alpine salió al cruce de los comentarios de Jeremy Clarkson sobre Franco Colapinto durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. A través de un comunicado, el equipo dejó claro que las palabras del presentador británico no representan sus valores y expresó su apoyo al argentino.

Clarkson, presente en el Circuito de las Américas como invitado de la escudería de Enstone, generó polémica durante una entrevista con Sky Sports F1 al vincular la penalización en la parrilla de Colapinto con su nacionalidad.

El exconductor de Top Gear afirmó que el argentino tenía una sanción "por ser argentino" y agregó que él le impondría una por ese motivo, en referencia al conflicto que vivió el programa durante su visita a la Argentina en 2014.

Ante esas declaraciones, Alpine difundió un comunicado para tomar distancia de la postura de su invitado.

"Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin", señaló la escudería.

El equipo sostuvo que esa opinión personal no se alinea con sus valores, que promueven la amabilidad y el respeto, y cerró el mensaje con un respaldo explícito a Colapinto: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".

Aunque el comunicado no menciona a Clarkson por su nombre, la referencia a un invitado del equipo y a sus comentarios en una entrevista televisiva en Austin responde a las declaraciones del británico.

La sanción que Colapinto deberá cumplir en el Gran Premio de Estados Unidos se debe al uso de una cuarta unidad de electrónica de control, por encima de las tres permitidas durante la temporada. Esa sustitución implica una penalización de diez posiciones en la parrilla.

Clarkson había relacionado sus palabras con el episodio de Top Gear en la Patagonia en 2014, cuando la matrícula del Porsche que conducía fue interpretada como una referencia a la Guerra de las Malvinas. La controversia provocó protestas y la salida del equipo del país.

Alpine, por su parte, centró su respuesta en marcar distancia de los comentarios y ratificar públicamente su respaldo a su piloto.

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