Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Jeremy Clarkson causa revuelo con sus comentarios contra Franco Colapinto y Kim Kardashian en Austin

Jeremy Clarkson's appearance at the United States Grand Prix revived memories of his controversial "Top Gear trip" to Argentina

Alex Harrington

Publicado: 24 oct 2026, 22:56

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Jeremy Clarkson es entrevistado en Sky Sports F1

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Jeremy Clarkson tuvo una sola entrevista con Sky Sports F1 y aun así terminó generando caos. El presentador de Clarkson's Farm habló de una multitud de temas con Martin Brundle, Naomi Schiff y Simon Lazenby, desde la penalización en la parrilla de Franco Colapinto "por ser argentino" hasta sus opiniones sobre Kim Kardashian.

Clarkson fue invitado de Alpine durante el fin de semana en el Circuit of the Americas, tras haber formado una fuerte relación con el equipo debido a su cercanía con la sede en Enstone. Consultado sobre las chances del equipo, dijo:

"Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí".

Esta frase del presentador, como era de esperar, dividió a los aficionados. La historia de Clarkson con Argentina se remonta a más de una década, a uno de los episodios más controvertidos en la historia de Top Gear.

En 2014, Clarkson, Richard Hammond y James May viajaron por la Patagonia para un episodio especial, con Clarkson al volante de un Porsche 928 que llevaba la matrícula H982 FKL. Los locales lo tomaron como una referencia a la Guerra de las Malvinas de 1982, y estallaron protestas en Ushuaia, con veteranos de guerra manifestándose frente al hotel del equipo.

La situación escaló rápidamente. El equipo recibió pedradas y finalmente abandonó sus autos al costado de la ruta antes de huir a través de la frontera hacia Chile.

La BBC insistió entonces en que la matrícula fue una coincidencia. El productor ejecutivo Andy Wilman dijo que cualquier sugerencia de que el auto había sido elegido por su matrícula, o de que la placa había sido cambiada, era "completamente falsa".

Clarkson claramente no ha olvidado este episodio.

"Pierre [Gasly] debería estar bien para la Q3", continuó.

Colapinto cumplirá una penalización de 10 puestos en la parrilla en Austin, por usar una cuarta unidad de electrónica de control de la temporada. Gasly larga desde la P11.

Clarkson pasó luego a explicar por qué apoya a la escudería, que tiene su sede cerca de su granja en Oxfordshire.

"Desde que Michael [Schumacher] estuvo allí, luego Fernando [Alonso], después durante todos los años de Kimi Raikkonen, y ahora con Pierre. Porque son nuestro equipo local. Es decir, la chica que cuida mis conejos en la granja, su padre trabaja para Alpine. Así que sentís como si fueras parte de una familia con ellos".

"Eso es bastante endeble", respondió Brundle con una sonrisa.

La conversación luego giró hacia las celebridades con las que Brundle se encuentra regularmente en su famosa caminata por la parrilla, algo que Clarkson admitió que disfruta ver.

"Me encanta la forma en que te enfrentás a estas personas que literalmente no tienen idea de por qué están aquí. Sabés, esta mañana estaba hablando de Eddie Irvine en Canadá en el ‘99 bajo bandera roja y de cómo volvió al podio después de haber caído al fondo del pelotón. Y simplemente pensás que la mayoría de las personas que tenés que entrevistar apenas sabrían lo que es un auto. Así que me resulta divertido verte teniendo que hacer eso. De verdad. Perdón".

Lazenby preguntó entonces si se le había ablandado el corazón cuando Brundle finalmente entrevistó a Kim Kardashian -pareja de Lewis Hamilton- en Singapur, después de que ella lo hubiera ignorado de manera célebre en Mónaco.

"No estaba viendo eso. Porque, si soy honesto, no me interesa Kim Kardashian. Así que edité esa parte. No, no me interesa. ¿Por qué me interesaría Kim Kardashian? Estoy aquí para ver Fórmula 1, no Kardashians. Y todas las cámaras van, ‘¡Oh, Kim Kardashian está aquí!’. ¿Por qué me importa?"

Clarkson insistió en que no era un experto en el campeonato, diciendo que aprende "todo lo que sé sobre Fórmula 1" de los comentaristas de Sky con los que estaba conversando. Aunque solo esa frase quizá haya convencido a algunos aficionados, las redes sociales vuelven a estar encendidas de repente con opiniones sobre los comentarios punzantes de Clarkson sobre Colapinto y Argentina.

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