Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto sufre en Austin con un problema "que viene de hace mucho tiempo" para Alpine

El piloto argentino padeció los baches del Circuito de las Américas que complicaron el rendimiento de Alpine en la clasificación.

Federico Faturos Stuart Codling

Publicado: 24 oct 2026, 22:29

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto estaba destinado a una posición de salida retrasada el domingo por la penalización que deberá cumplir el domingo tras cambios en su unidad de potencia, pero igualmente las sensaciones tras la clasificación no fueron las mejores.

El piloto de 23 años logró avanzar a la Q2, pero una vez allí solo terminó por delante del Aston Martin de Fernando Alonso y del Haas de Oliver Bearman tras sufrir con el A526 en el circuito de Austin.

"El coche no estuvo tan bien como en otros circuitos, así que creo que tenemos que entender por qué y, por supuesto, intentar mejorar. Y mañana, obviamente, voy a intentar tener una buena largada y recuperar algunas posiciones", dijo Colapinto al concluir la sesión.

Preguntado por las dificultades que enfrentó, Colapinto señaló los baches del Circuito de las Américas como un aspecto que complicó particularmente a Alpine.

"Creo que principalmente en los baches somos realmente débiles. En las partes donde hay muchos baches no somos tan rápidos", indicó.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Sin embargo, el argentino señaló que es una debilidad de larga data en Alpine: "Creo que no es solamente de este año, sino que viene de hace mucho tiempo. Simplemente tenemos dificultades con los baches y, en los circuitos con muchos baches, siempre tenemos problemas con el coche y con lo predecible que es su comportamiento".

La penalización llevó a que Colapinto trabajara durante las tres sesiones de entrenamientos en el ritmo de carrera, algo que espera aprovechar el domingo para avanzar desde la 21.ª posición de salida en la parrilla.

"Sí, creo que es así", dijo al ser preguntado por Motorsport.com si el ritmo de carrera mostrado en las prácticas le permitía ser optimista para el domingo. "Por supuesto, también trabajamos más en ese aspecto, así que veremos".

"Guardamos los neumáticos para la carrera. Ojalá podamos aprovecharlos ahora. Espero que seamos fuertes en carrera, vamos a intentarlo", concluyó.

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