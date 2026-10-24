Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La parrilla de salida para el GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin.

Federico Faturos

Publicado: 24 oct 2026, 22:03

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida para el GP de Estados Unidos de F1 2026

1

Kimi Antonelli

(Mercedes)

2

Max Verstappen

(Red Bull)

3

Isack Hadjar

(Red Bull)

4

Charles Leclerc

(Ferrari)

5

Lewis Hamilton

(Ferrari)

6

George Russell

(Mercedes)

7

Oscar Piastri

(McLaren)

8

Lando Norris

(McLaren)

9

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Pierre Gasly

(Alpine)

11

Nico Hülkenberg

(Audi)

12

Fernando Alonso

(Aston Martin)

13

Oliver Bearman

(Haas)

14

Arvid Lindblad (P)

(Racing Bulls)

15

Esteban Ocon

(Haas)

16

Lance Stroll

(Aston Martin)

17

Carlos Sainz

(Williams)

18

Alexander Albon

(Williams)

19

Sergio Pérez

(Cadillac)

20

Valtteri Bottas

(Cadillac)

21

Franco Colapinto (P)

(Alpine)

22

Gabriel Bortoleto (P)

(Audi)

Arvid Lindblad penaliza cinco posiciones por reemplazar el motor de combustión interna.

Franco Colapinto penaliza diez posiciones por reemplazar la unidad de control electrónico.

Gabriel Bortoleto penaliza 60 posiciones por reemplazar toda la unidad de potencia.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 21° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m35s722 que lo 14°, pero tiene diez puestos de penalización por cambios en su unidad de potencia.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 17° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m37s433 que lo dejó 21° en la Q1, pero gana dos lugares por la sanciones que deben cumplir Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

1'34.198

S 210.692 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

1'35.029

S 208.849 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Ver los resultados completos

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