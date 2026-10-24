Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La parrilla de salida para el GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin.

Federico Faturos

Federico Faturos

Publicado: 24 oct 2026, 22:03

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida para el GP de Estados Unidos de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)

3

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 George Russell
(Mercedes)

7

 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Lando Norris
(McLaren)

 

9

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 Pierre Gasly
(Alpine)

11

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

13

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 Arvid Lindblad (P)
(Racing Bulls)

15

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

17

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 Alexander Albon
(Williams)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

21

 Franco Colapinto (P)
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 Gabriel Bortoleto (P)
(Audi)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 21° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m35s722 que lo 14°, pero tiene diez puestos de penalización por cambios en su unidad de potencia.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 17° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m37s433 que lo dejó 21° en la Q1, pero gana dos lugares por la sanciones que deben cumplir Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

 

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q2

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 9

1'34.198

  S 210.692 2 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 6

1'35.029

  S 208.849 2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Ver los resultados completos

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